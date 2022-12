Pojistné perličky roku 2022: Pes přidal plyn i na vině byl páv v říji

Jistá řidička si nebyla jistá, kde přesně zaparkovala své auto. Našla ho až za měsíc. Do formuláře k pojištění občanské odpovědnosti sebekriticky napsala: „O auto jsem nepřišla kvůli trestnému činu, ale kvůli roztržitosti. Po celý měsíc, kdy stálo u nákupního centra, v něm zůstaly i tři tašky s nákupem, jehož seznam přikládám a předem děkuji za jeho proplacení z mojí pojistky na blbost.“

Roztržitost přiznala i další žena: „Z okna jsem chtěla hodit synovi batůžek, ve kterém měl kameny do sbírky. Nevšimla jsem si, že není zapnutý zip. Popruh batohu se nešikovně zachytil za parapet a kameny z něho vypadly na vozidlo pod oknem a na dvou místech pravých zadních dveří poškodily lak.“

Na vině byl i neposlušný internet. Muž ohlásit škodu takto: „Notebook mi vylétl z rukou oknem dolů vlivem emočního napětí, protože se nedalo už přes hodinu připojit k internetu. Dole na ulici poškodil střechu sousedova auta. Jo, a ten notebook už taky nefunguje.“

Hitparáda nahlášených úrazů a domácích karambolů:

Při tanci jsem byl zavalen obézní nevěstou a při následném pádu došlo k vymknutí ramene.

Při opalování u vody mi pes přeběhl přes obličej, packou se trefil do pravého oka.

Manžel se srazil s kamarádem hlavami, oba se zohýbali pro balon – kamarád nic nemá, manžel má zlomenou očnici a horní čelist.

Lékař popsal stav svého pacienta takto: „Včera večer spadl z kola, přilbu měl, v bezvědomí nebyl, bez alkoholu, spíše hodil tygra do pangejtu a narazil si levý ramenní kloub.

Hitparáda nahlášených autonehod a ujetých kilometrů:

„Bouračku zavinil náš Rex, protože je extrémně vycvičený. Štěkal vzadu na sedačce na jiného psa v souběžně jedoucím autě. Byl jsem za volantem nervózní z provozu a chtěl jsem ho umlčet. Jenomže jsem místo Ticho! zařval omylem K noze! Okamžitě se vrhl poslušně k mým nohám, čímž se mi zamotal do pedálů a přidal plyn.

Pes byl na vině i v případě dalšího karambolu. Řidička popsala nehodu velmi detailně: „Při vyjíždění z parkovacího místa jsem měla otevřená okna a v ruce držela rohlík se šunkou. Najednou začal po autě až do okna řidiče skákat větší rezavý pes a snažil se mi svačinu sežrat. Jak jsem se lekla, nacouvala jsem do zábradlí a pak při pokusu o vyjetí ještě znova. Hodila jsem z okna rohlík a pes odběhl. Pak jsem ještě čekala a hledala majitele psa, avšak nikdo tam nebyl.

Řidič náklaďáku zaparkoval na benzince, aby si zašel pro kávu. Mezitím mu zloděj ukradl auto i s nákladem. „Došel jsem zpět a tam nic, ani mastný flek na silnici,“ popsal situaci okradený.

Z hlášení škod na automobilech:

Náš páv přelétl přes plot a zaútočil na auto návštěvy našich sousedů. Páv je v říji a tím, jak v černém voze viděl odraz, vnímal jej jako soupeře. Jedná se o Volkswagen Golf.

Mravenci mi vlezli do pohonu vrat na zahradu a došlo ke zkratu zařízení.

Moje manželka nemůže být viníkem nehody v parkingu. Jezdí mimořádně opatrně. Dává přednost zprava i nákupním vozíkům.

K nehodě došlo proto, že jsem vezl manželku 1.0 a manželku 2.0 zároveň. Věděl jsem, že tahle posádka nebude dělat dobrotu.

Další žena způsobila nehodu v silné opilosti. Na otázku, jak k nehodě došlo, řekla: „Já si nic nepamatuji, já byla tak ožralá, že jsem byla ráda, že řídím.“

Hitparáda hlášek z call center a z jednání s klienty:

Operátor přijme telefonické hlášení: „Dobrý den, chtěl bych vám nahlásit stav kilometrů. Je jich sto padesát tisíc osm set dvacet pět. Na shledanou.“ Klient zavěsil, aniž by se operátor stačil zeptat na kontaktní údaje. Není nad stručnost.

Z dialogu s pojištěným:

Otázka: Jedná se tedy o příbuznou?

Odpověď: Ne, není to příbuzná.

Otázka: Takže je to cizí člověk, ano?

Odpověď: Ano.

Otázka: Určitě je to cizí paní, co vám hlídá děti?

Odpověď: Ano je to cizí člověk.

Otázka: A není to náhodou vaše tchyně?

Odpověď: Ne, je to matka mojí ženy.

Létající faktury

Řidič popsal srážku s jiným autem takto: „Za jízdy jsem stáhl okénko, došlo k průvanu, ten sebral faktury položené na sedadle spolujezdce, ty mi zakryly výhled a došlo ke střetu se zaparkovaným vozidlem.

Nevydaření dovolená

„V letadle byl průvan. U moře 6 dnů z 8 propršelo. K obědu nabízeli pořád jen kuřecí maso. Soused vedle v pokoji v hotelu strašně chrápal. Delegát cestovky byl neochotný a věčně pod parou. Co z toho mi uhradí cestovní pojištění?

Rybářský úlovek

Muži se vraceli z rybolovu z Norska a v Německu měli dopravní nehodu. Kromě léčení zranění nárokovali na pojišťovně také úhradu zničených věcí. Mezi nimi bylo mimo rybářské výbavy také více než 100 kg nalovených ryb.

Těžká volba

„S lyžařem A. P. jsem se střetl na kraji sjezdovky proto, že jsem měl v tu chvíli na výběr: buď stoletý smrk, nebo on.“

Pojistné události, perličky a hlášky zaznamenaly Allianz, ERV Evropská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Direct pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Slavia pojišťovna a UNIQA pojišťovna.