Brigáda v safari i výstup do hor. Jak české firmy stmelují své lidi?

Zatímco jeden „staví“ vzájemné vztahy v menším či větším týmu, aby byl výkonnější a lépe fungoval, druhý je zaměřen na „ducha“ firmy. Jeho cílem je, aby se lidé v kolektivu mezi sebou lépe poznali. Nicméně bez ohledu na typ akce mohou být souběžně plněny oba cíle. Záleží na formě, jakou společnosti zvolí. Teambuilding posílí tým, teamspirit podpoří jeho ducha.

Cesta kaňonem

„Jeden z nejlepších zážitků na teambuildingové akci byla cesta kaňonem Sierra de Guara ve Španělsku. Celodenní putování řekou byla sice jen součást týdenního programu, ale na tu jsme vzpomínali dlouho,“ líčí Miloslav zkušenost z farmaceutické firmy. Během pětadvaceti let zaměstnání zažil více takových akcí, některé byly lepší, jiné horší.

„Mezi ty méně povedené patřila zaměstnanecká olympiáda, ne všichni byli sportovně nadaní a bylo to občas trapné. Pamatuji si i na akci na safari ve Dvoře Králové, kdy jsme si zkoušeli práci v zázemí parku. Příjemné bylo třeba odpoledne na motokárách nebo zápolení v bowlingu – i proto, že to byl program jen na večer a nemuseli jsme nikam cestovat. Rád vzpomínám na túru ve Vysokých Tatrách, kde nás šlo asi třicet k horské chatě a jako šerpové jsme střídavě nesli basy s pivem. Ten výstup nás tehdy opravdu stmelil,“ říká Miloslav s tím, že ačkoli se mu nikdy do firemních akcí mimo pracovní dobu moc nechce, nedá se popřít, že jsou přínosné.

„Víc své kolegy poznáte, víte třeba, co je trápí v soukromí, a máte pak pro ně v práci větší pochopení. U piva taky lépe proberete třeba nějakou nesrovnalost,“ dodává.

Funguje i jako restart

Miloslavův závěr potvrzuje i Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka personální agentury Advantage Consulting: „Základem každého dobře fungujícího týmu je spolupráce a komunikace a teambuilding je skvělý způsob, jak tyto dovednosti rozvíjet a posilovat vztahy ve firmě. Když je dobře naplánovaný, dokáže víc než jen sbližovat lidi. Funguje jako restart, díky kterému se zlepšuje komunikace, zvyšuje výkon, motivace a podporuje týmový duch.

Podle Olgy Hyklové má teambuilding velký význam ve firmách, které mají více rozptýlených poboček. Osobně se při něm potkají i lidé, kteří se často znají jen z mailové komunikace.

Právě takový cíl sleduje při svých teambuildingových akcích společnost Vekra, největší český dodavatel oken a stínění. „Každoročně pořádáme takzvaný Vekra Fest. Akce je pro všechny naše zaměstnance a jejím cílem je setkání mimo běžné provozní prostředí a navázání přátelství a kontaktů s kolegy napříč všemi divizemi, tedy obchodu, výroby, administrativy a montáží. Hlavní částí programu je hudební vystoupení kapel našich zaměstnanců, sportovní program v podobě turnajů v nohejbalu, fotbale a volejbalu, to vše podpořené dobrým jídlem, pitím a příjemným prostředím kempu v Křižanově. Akce má pozitivní ohlas a vysokou účast, přestože se koná během víkendu,“ popisuje Jan Bek, HR ředitel společnosti Vekra.

Útlum během covidu

„Zlatá éra“ teambuildingů v Česku probíhala podle personalistů zhruba v druhé dekádě tohoto století, kdy byly nejrůznější podpůrné týmové akce neodmyslitelnou součástí firemní kultury. Rozmach ale radikálně utnul covid. „Pandemie přinutila mnoho firem přehodnotit své priority a omezit fyzické setkávání. Společnosti však nechtěly své zaměstnance a firemní kulturu zanedbávat. Během covidu pořádaly online setkání, kde si zaměstnanci či členové týmu mohli dát třeba sklenku vína doma u monitoru a nezávazně si popovídat. Některé firmy dovedly online setkávání k dokonalosti třeba i tím, že zaslaly domů balíčky s různými druhy piva a uspořádaly online ochutnávku,“ popisuje Denisa Janatová, ředitelka společnosti Smitio.

Podle Janatové je v současné době trend pořádání teambuildingových akcí opět na vzestupu, avšak v upravené podobě. Firmy volí i hybridní modely, které kombinují fyzické a virtuální aktivity, aby vyhověly různorodým potřebám svých lidí. Vedle toho často zapojují i členy rodin zaměstnanců, čímž se snaží podpořit jejich loajalitu a rovnováhu mezi soukromým životem a prací. Pořádání teambuildingů se firmám podle Janatové vyplácí.

„I když se zprvu mohou zdát náklady vysoké a management může jejich přínos důkladně vážit, teambuilding může přinést několik klíčových výhod. Spokojený a soudržnější tým je méně náchylný k odchodům, což snižuje náklady spojené s náborem a zaškolováním nových zaměstnanců. Lepší týmová spolupráce a komunikace přispívá k vyšší efektivitě a produktivitě. Aktivity tohoto typu také posilují pozitivní firemní kulturu, což je atraktivní pro potenciální zaměstnance. Celkově tedy investice do teambuildingu přináší dlouhodobé výhody, které převyšují počáteční náklady,“ dodává Denisa Janatová.

Povinně nepovinné

Bez ohledu na to, nakolik jsou si firmy této skutečnosti vědomy, na přípravách nejrůznějších akcí si dávají záležet. Například Zehnder, švýcarský výrobce systémů větrání a designových radiátorů, pořádá pro své zaměstnance v České republice jednou do roka velký výjezdní pracovně-odpočinkový teambuilding, během něhož se lidé baví, vzájemně poznávají a zároveň mohou i pracovat.

Teambuilding nebo teamspirit Teambuilding – aktivita ve skupině lidí, která má ambici být týmem nebo výkonným a synchronizovaným pracovním kolektivem. Vede k posílení vazeb, poznání, nastavení dynamiky nebo jen sladění nad novým projektem. Teamspirit – aktivita s týmem, ale obvykle spíše s celou firmou, vedoucí k neformálnímu poznání, společně strávenému času a posílení vzájemných vazeb u lidí, kteří se v rámci jednotlivých aktivit potkají.

„Na akci je vždycky čas na diskuse, řešení společného problému nebo marketingového nápadu, ale také na sportovní aktivity, jako jsou turistika nebo jízda na kole. Místo konání volíme s ohledem na možnost aktivního trávení času. V minulosti to byly Tatry, Mikulov nebo Česká Kanada. Setkání se koná vždy na přelomu pracovního týdne a víkendu. Volnočasová část není povinná, nicméně bývá vítaným zpestřením,“ popisuje akci společnosti Zehnder Jana Kubištová, marketing manager.

Podle ní se zaměstnanci mohou zapojit do aktivit podle svých preferencí. „Někdo raději připraví trasu pro ostatní, napeče buchty nebo zajistí pitný režim po cestě. Smyslem není se předvádět a soutěžit, ale společně strávit čas, poznat se, spolupracovat a probrat, co má tým na srdci,“ dodává Jana Kubištová.

Můžete odmítnout?

Miloslava, který vzpomínal na zážitky z dosavadních teambuildingů, letos opět čeká firemní olympiáda, uskuteční se v sobotu. Ve stejném termínu je pozvaný na oslavu narozenin. Ze sportovního klání se i proto omluvil, i když to kolegy mrzelo.

Odmítnout účast ale nemusí být vždy možné. Teambuilding může zaměstnavatel pojmout jako školení, které má prohloubit kvalifikaci zaměstnance, podle zákoníku práce pak může účast na takové akci považovat za povinnou. Zároveň ji ale zaměstnanci musí také zaplatit. Pouze pokud smyslem není prohlubování kvalifikace, ale jde o společenskou či třeba sportovní akci, může zaměstnanec účast odmítnout, respektive zaměstnavatel mu ji nemůže nařídit. Pokud není teambuilding určen k prohlubování kvalifikace, zaměstnanec může účast odmítnout.

Trénink hrou

Zábavnou formu volí dnes firmy nejen pro stmelování týmů, ale rovněž k posilování jejich dovedností. Třeba místo suchého školení pro obchodníky mohou objednat sofistikovanou hru, při níž si prakticky vyzkoušejí obchodní taktiky.

„Zaměstnanci v rolích obchodníků vyrazí na výpravu do Číny 14. století s cílem uzavřít zde významný obchod. Pod vedením zkušeného lektora si vyzkoušejí vyjednávání z pozice obchodníků i klientů, zdolávají překážky a řeší nenadálé situace,“ líčí možnosti Petr Pouchlý ze společnosti Court of Moravia.

Ta kromě zmíněné hry s názvem Karavana nabízí třeba i program pro zlepšení schopnosti komunikace v týmu. Manažerům a lidem ve vedoucích pozicích je pak určen simulovaný sestup ponorkou na dno oceánu. „Při něm se prověří schopnost členů týmu jednat ve vypjaté situaci, přičemž nudnou školicí místnost vymění za palubu ponorky,“ dodává Petr Pouchlý.