Přivyděláváte si na brigádě? Může vám vzniknout zajímavá daňová vratka

Základním daňovým rozdílem mezi zaměstnáním na pracovní smlouvu nebo na některou z pracovních dohod je neplacení sociálního a zdravotního pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna u dohod do limitu. „Povinné pojistné z hrubé odměny do limitu přitom neplatí ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou tak nižší,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Limit u dohody o provedení práce

Z dohody o provedení práce se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 10 tisíc korun a méně. Na základě pracovních dohod je přitom i v roce 2024 možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně a limit se sleduje u každého z nich zvlášť. Při překročení limitu se již sociální a zdravotní pojištění odvádí ve standardních sazbách.

Dohoda o provedení práce a odvody z přivýdělku nad 10 000 Kč Plátce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zaměstnanec 7,1 % 4,5 % Zaměstnavatel 24,8 % 9,0 % Celkem 31,9 % 13,5 % Poznámka: sazby platné pro rok 2024

„Zaměstnanci s hrubou měsíční odměnou nad 10 tisíc korun odvádí 4,5 % na zdravotní pojištění a na sociální pojištění včetně nemocenského pojištění odvádí 7,1 % z hrubé mzdy či odměny. Za výpočet pojistného přitom zodpovídá zaměstnavatel,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Limit u dohody o pracovní činnosti

U dohody o pracovní činnosti vzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna 4 000 korun a více, pokud je odměna nižší než 4 000 korun, odvody se neplatí. Přivydělávat si na dohodu o pracovní činnosti je u nízkých příjmů méně výhodné, než je tomu u dohody o provedení práce.

Dohoda o pracovní činnosti a odvody z přivýdělku nad 4 000 Kč Plátce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zaměstnanec 7,1 % 4,5 % Zaměstnavatel 24,8 % 9,0 % Celkem 31,9 % 13,5 % Poznámka: sazby platné pro rok 2024

„Zaměstnání na pracovní dohody není omezeno. Lze pracovat na více dohod o provedení práce i dohod o pracovní činnosti současně,“ upřesňuje daňová poradkyně.

Daňová sleva náleží pouze jednou

Každý zaměstnanec, tedy i lidé pracující na některou z pracovních dohod, mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun měsíčně. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. V případě práce pro více zaměstnavatelů současně je možné mít podepsáno prohlášení k dani pouze u jednoho z nich, ideálně u zaměstnavatele, kde je nejvyšší hrubá měsíční odměna.

„Z důvodu čerpání slevy na poplatníka se neplatí nic na dani z příjmu až do hrubé měsíční mzdy či hrubé měsíční odměny ve výši 17 100 korun,“ dodává Gabriela Ivanco.

Důvod vzniku daňového přeplatku

Pokud si letos přivyděláte na některou z dohod během léta, nebo v průběhu roku jen po dobu několika měsíců, je dobré vědět, že vám může vzniknout daňová vratka. Týká se to především brigádníků z řad studentů, penzistů či maminek na rodičovské dovolené. Tedy těch brigádníků, kteří nepracují po celý rok. V takovém případě totiž nemusí dojít k vyčerpání slevy na poplatníka v plném rozsahu, která za rok 2024 činí 30 840 korun.

„Do ročního daňového základu ve výši 205 600 korun je daň z příjmu za letošní rok nulová a zaplacená záloha na daň z příjmu během roku se obdrží v plné částce zpátky,“ vypočítává Gabriela Ivanco.

Dobrovolné daňové přiznání kvůli srážkové dani

A jak daňovou vratku získat? Řešením je dobrovolné daňové přiznání za rok 2024 kvůli srážkové dani. V růžovém formuláři se uplatní sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun, bez ohledu na skutečný počet měsíců výdělečné činnosti. Částka daňového přeplatku díky přivýdělku na brigádě během několika měsíců v roce bude samozřejmě individuální, ale nemůže být vyšší, než činí zaplacená daň z přivýdělku.

„Například ze souhrnných odměn z letních brigád ve výši 80 000 korun, bez podepsaného prohlášení k dani, byla odvedena daň z příjmu ve výši 12 000 korun, což bude i částka daňové vratky,“ přibližuje Ivanco.

Zaměstnanci nebo živnostníci přivydělávající si o prázdninách na dohodu o provedení práce s odměnou 10 000 korun a méně však podle daňové poradkyně srážkovou daň zpět zpravidla neobdrží, protože daňové slevy a daňové odpočty vyčerpají pro své hlavní příjmy.

Změny od ledna 2025

Pokud plánujete přivydělávat si na brigádách i v příštím roce, počítejte se změnami. Od ledna 2025 začnou platit nová pravidla pro zdanění dohod o provedení práce. Novinka zvýší zdanění zejména u přivýdělků na dvě a více dohod o provedení práce současně.

„V příštím roce by se nemělo platit pojistné z první dohody o provedení práce s hrubou odměnou do 25 % průměrné mzdy a u souběžných dalších dohod o provedení práce by měl být limit pro neplacení pojistného pouze do 4 000 korun jako u dohody o pracovní činnosti,“ uzavírá Gabriela Ivanco.