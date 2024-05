Za invaliditou bývá nejčastěji nemoc. Výpadek příjmů může dorovnat pojištění

Při sjednávání životního pojištění lidé často váhají, na co dát největší důraz. Přemýšlejí nad tím, co reálně hrozí více, zda smrt, nebo invalidita. Statistiky hovoří jasně: ta druhá možnost. „Přičemž za více než 95 procent invalidit mohou nemoci. Pouze za tři až pět procent úrazy,“ říká Pavel Krejčí, analytik životního pojištění Partners.

A rozhodně nejde o zanedbatelná čísla. Pro představu, aktuálně Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí více než 411 tisíc invalidních důchodů. Největší počet (177 tisíc) připadá na nejlehčí, I. stupeň invalidity. Střední, tedy II. stupeň má přiznaný přes 78 tisíc lidí. Nejtěžší, III. stupeň se týká více než 156 tisíc lidí. Invalidní důchody, které tito lidé pobírají, nejsou nijak závratné. Aktuálně je průměrná výše invalidního důchodu u I. stupně 9 685 korun, u II. stupně 11 412 korun a u III. stupně 17 014 korun.

Menší dopad může mít v případě prvních dvou stupňů invalidity, protože zdravotní stav nemocnému často umožňuje alespoň částečně pracovat. V případě III. stupně ale může být vliv opravdu zásadní. S invaliditou jsou totiž spojené výrazně vyšší výdaje za zdravotní péči, zároveň také dochází k propadu příjmů. A rodina ho bude muset dorovnat sama, což může být problém. Přece jenom rezervy v řádu milionů korun nebo jiný majetek, kterým by výpadek mohl pokrýt, každý nemá. Rodinnému rozpočtu může v těchto případech pomoct životní pojištění, pokud tedy bude správně nastavené.

Na kolik se (ideálně) pojistit

Jedním ze zásadních parametrů bude pojistná částka. Ta bude individuální, odvíjet se bude od konkrétní finanční situace. Je dobré si udělat rozpočet, tedy rozepsat si měsíční příjmy a výdaje. Poté je třeba se rozhodnout, co z toho chcete v případě zdravotního problému pokrýt.

Obecně se doporučuje dorovnávat výpadek příjmu do konce produktivního věku (tedy přibližně do 65 let). „Velmi zjednodušeně se dá říct, že invalidita III. stupně je zhruba 40 procent příjmu. Jde tedy o dorovnání zhruba 60 procent čistého příjmu do asi 65 let,“ popisuje Milan Káňa, mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Nebo ještě konkrétnější modelový výpočet: „Člověk s průměrným příjmem kolem 40 tisíc hrubého v roce 2023, respektive zhruba 32 tisíc korun čistého, by měl mít pojistné částky minimálně v této výši: pro invaliditu I. stupně 1,5 milionu korun a více, pro invaliditu II. stupně 2,5 milionu korun a více a pro invaliditu III. stupně pak 3,5 milionu korun a více,“ vypočítává Pavel Krejčí. Lidé s vyšším příjmem si mohou dovolit krýt pouze určitou část výdajů, nemusí dorovnávat celý původní výdělek.

Nejde však jen o příjmy. V potaz je dobré vzít také úvěry, především hypotéku. „A také jednorázové výdaje, které může člověk využít pro přestavbu bydlení, na léčbu, pořízení zdravotních pomůcek nebo léků, vhodného auta a podobně,“ říká Renata Čapková, tisková mluvčí ČPP. Takové náklady se pohybují ve vyšších statisících až nižších milionech korun.

Pojistit se dá i závislost na péči

Základními riziky, které by pojištění mělo vždy zahrnovat, je úmrtí a invalidita, především ta z důvodu nemoci. „Nejvíce invalidit připadá na nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, jako je například artróza, artritida či osteoporóza,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny. Druhá příčka patří duševním chorobám a poruchám chování (mentální nemoc, bipolární porucha, posttraumatická stresová porucha...) a třetí nemocem nervové soustavy (roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba, neuropatie...). Následují novotvary, tedy nádory, a nemoci oběhové soustavy.

Konkrétní produkt pojištění vybírejte pečlivě, porovnejte si více nabídek. Vedle ceny se přitom zajímejte také o parametry pojištění, a to detailně. Běžně dnes umějí pojišťovny pojistit všechny stupně invalidity, tedy I., II. i III. „Některé starší produkty však mohou pokrývat pouze vyšší stupně invalidity, kdo má starší smlouvu, měl by si ji proto zkontrolovat,“ doporučuje Pavel Krejčí. V těch současných mohou být u některých pojišťoven ve výlukách u I. stupně invalidity vybrané duševní poruchy.

Setkat se u pojišťoven můžete i s pojištěním závislosti na péči, které poskytne další krytí v případě, že se člověk stane závislý na péči jiné osoby z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Některé pojišťovny ho nabízejí zvlášť, jiné v pojištění invalidity jako invaliditu IV. stupně.

Co stupeň invalidity, to jiná částka?

V tom, jak konkrétně jsou jednotlivé stupně invalidity pojištěné, se přístup pojišťoven liší. Jednou z možností jsou balíčky I.+II.+III., II.+III. a III. Touto cestou jde třeba Generali Česká pojišťovna. „Každá kombinace má svou pojistnou částku a klient si může sjednat všechny na jedné smlouvě,“ upřesňuje Jan Marek.

Také je možné se pojistit na jednu souhrnnou částku pro všechny stupně, kdy se obvykle plní procentem u jednotlivých stupňů invalidity. Další variantou je pojistit se na konkrétní částku pro každý stupeň.

Třeba u ČPP určuje pojistná částka horní hranici pojistného plnění pro daný stupeň invalidity. „Například při přiznání invalidity III. stupně buď klient dostane tři miliony korun rovnou, nebo postupně ve více dávkách odpovídajících sjednaným pojistným částkám pro nižší stupně invalidity – pokud mu jednotlivé stupně invalidity byly přiznávány postupně. Celkový limit na plnění je tak tři miliony korun a za tuto ochranu klient platí pojistné,“ vysvětluje Renata Čapková. Závislost na péči tato pojišťovna řeší zvlášť.

U Allianz pojišťovny se sjednává pro každý stupeň invalidity pojistná částka odlišně podle vybraného tarifu. „Pokud je pojištěnému zároveň stanoven III. nebo IV. stupeň závislosti, uvedené pojistné plnění ještě navýšíme o 100 procent,“ říká Kateřina Novotná z tiskového oddělení Allianz. U trvalých následků úrazu pak nabízí tato pojišťovna progresi od 15 až do 800 procent.

Každý stupeň invalidity zvlášť pojišťuje rovněž Kooperativa. „Plníme až 100 procent navíc při invaliditě způsobené dopravní nehodou nebo když je k invaliditě přiznán také příspěvek na péči druhého a vyššího stupně,“ doplňuje Káňa.

U UNIQA pojišťovny je základem vždy III. stupeň invalidity, zde se vyplácí plný limit. „K němu je vhodné si pojistit i stupně nižší, kde je to tabulkový podíl pojistné částky,“ říká Eva Svobodová, mluvčí UNIQA pojišťovny. „U některých závažných případů se ale vyplácí až desetinásobek, je-li to ve smlouvě sjednáno. Typicky se násobně vyplácí například u zranění z dopravních nehod.“

Právě možnosti násobného plnění jsou další parametr, v němž se nabídky pojišťoven mohou dost lišit. Různý může být i způsob výplaty pojistného plnění, buď pevnou pojistnou částkou, nebo formou měsíční renty. Základní podmínkou, aby pojišťovna plnění z rizika invalidity vyplatila, je obvykle přiznání invalidity ČSSZ.

V hlavní roli zdravotní stav

Ještě pečlivěji by pak měl nabídky pojišťoven zkoumat ten, kdo má nějaké zdravotní potíže. Například trpí diabetes nebo bere léky na vysoký tlak. Právě zdravotní stav je tím nejvíce limitujícím faktorem. Horší zdraví může být důvodem pro nepojistitelnost, stanovení výluky či cenové přirážky k pojištění. Přístup jednotlivých pojišťoven je i zde různý.

Budou postupovat individuálně a budou se snažit nabídnout „pojištění na míru“, například s individuálně nastaveným pojistným, upravenými pojistnými částkami, případně vyloučením některých onemocnění či poškození. Na to, že byste skutečný zdravotní stav zatajili, raději zapomeňte. Mohlo by se vám to vymstít.