Porovnejte si základy finanční gramotnosti se svými dětmi

Jen polovina rodičů vysvětluje svým dětem, jak funguje domácí rozpočet či jak si spořit. Zhruba dva z pěti rodičů potomky učí, jak se nedostat do dluhů nebo jak nenaletět podvodníkům. Tím nicméně finanční výchova v rodinách prakticky končí. Vyplývá to z průzkumu Fondee.

Anketu mezi středoškoláky pořádal Garanční systém finančního trhu (GSFT). Dobrou zprávou určitě je, že naprostá většina studentů uvedla, že si sama spoří. Nejčastěji si úspory ukládají na běžný nebo spořicí účet, část si spoří i na stavebním spoření, někteří v pokladničce.

Pozitivní vztah k investicím potvrdily i odpovědi na otázku, jak by mladí naložili s imaginárními 50 000 korunami od prarodičů, za které by si měli příští rok koupit dovolenou. „Třetina dotázaných uvedla, že by peníze investovali, aby se znásobila jejich hodnota. Více než polovina by prostředky uložila na běžný nebo spořicí účet, 7 % dokonce na stavební spoření,“ říká ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

Podle průzkumu ČSOB má více než 70 procent dětí od 6 do 18 let jen velmi obecné znalosti o financích a více než desetina z nich neví o zásadách správného hospodaření vůbec nic.

„Čím dříve děti pochopí svět financí a naučí se chovat odpovědně, tím víc klesá riziko, že se dostanou do finančních problémů v dospělosti. Jedním z prvních kroků k poznání hodnoty peněz a nakládání s nimi může být kapesné,“ doporučuje Michaela Průchová z ČSOB.

„Děti by postupně měly pochopit hodnotu peněz, rozdíl mezi úsporami a investicemi, co znamená inflace, kdy má smysl si půjčovat a jak na bezpečnost. Hlavně v nízkém věku se učí o světě pozorováním rodičů a oblast peněz není výjimkou, důležité je být pro své potomky dobrým vzorem,“ dodává Eva Hlavsová, zakladatelka Fondee.

Jak také ukázal průzkum ČSOB, rodiče na vše nestačí. Celých 17 procent přiznává, že nemá čas učit děti finanční gramotnost, necelá pětina vysvětluje dětem aspoň něco. Zbylých 65 procent se sice snaží děti různým způsobem provázet světem financí, ale spíše počítají s edukací a pomocí ve školách nebo od finančních institucí.

Mezi jakou skupinu rodičů se řadíte vy? Zkuste si dnešní kvíz a zjistěte, jak si stojíte v porovnání s ostatními rodiči nebo vašimi potomky. Možná vás svými znalostmi překvapí.