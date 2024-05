Nejapné vtipy i citlivá data. Dávejte pozor, co v práci tisknete

Co nevhodného, či naopak vtipného, jste našli v práci u tiskárny? Objevil jsem u tiskárny nevhodný návrh narozeninového plakátu pro svého šéfa, který byl plný interních vtipů a karikatur zaměstnanců. Do dneška nevím, kdo ho udělal a proč ho tam nechal.

Jiří, grafický designér Na kopírce jsem nalezla seznam zaměstnanců s hodnoceními od manažerů, který byl vytvořen pro roční hodnocení výkonu.

Martina, recepční U tiskárny ležel vytištěný návrh falešného finančního reportu, který kolega vytvořil jako aprílový žert a nedopatřením se dostal až k majiteli firmy.

Ondřej, programátor Při doplňování toneru jsem u tiskárny našel kompletní seznam hesel k firemním účtům, který tiskl odcházející kolega, aby je předal dál svému nástupci.“

Tomáš, IT specialista Narazil jsem na vstupenky na koncert, které si šéf vytiskl jako překvapení pro náš tým, ale zapomněl je tam. Takže bylo po překvapení.

Roman, projektový manažer Našla jsem na tiskárně velkou hromadu osobních romantických dopisů, které asi někdo omylem vytiskl.

Jana, osobní asistentka Na kopírce ležely papíry s detailními informacemi o platbách dodavatelům, které by neměly být přístupné mimo účetní oddělení. Nechala je tam kolegyně...“

Eva, účetní V tiskárně jsem našla interní auditové zprávy, které obsahovaly citlivé finanční údaje.“

Veronika, administrativní pracovnice