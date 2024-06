Dálnice neváznou kvůli nám, politici slibují nesplnitelné, míní šéf Dětí Země

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Že je na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu dálnice D49 z Hulína do Fryštáku bez pravomocného stavebního povolení, není chyba spolku Děti Země. Říká to jeho předseda Miroslav Patrik, i když právě na základě jejich kasační stížnosti soud takto rozhodl. Což nazlobilo silničáře, řidiče i starosty tamních obcí. Vinu by ale podle něho měli hledat spíše u úředníků a politiků.