Analýza: Autopojištění zdražuje. Kde a kteří řidiči zaplatí nejvíce?

„Od roku 2017 se ceny povinného ručení snižovaly pouze v covidových letech, lidé jezdili méně a měli tedy méně pojistných událostí. V posledních dvou letech však silná inflace v České republice vedla k vyšším nákladům na opravy a k tlaku na pojišťovny, aby v posledních třech letech zvýšily pojistné sazby,“ uvádí Nicolas Eich, generální ředitel Srovnejto.cz.

„Přesto jsou tato zvýšení pod úrovní inflace a očekáváme, že zdražování bude pokračovat i v roce 2024 tempem ve výši okolo pěti procent, a to i přesto, že celková míra inflace postupně klesne zpět pod pět procent,“ dodává.

Praha je nejdražší, ale ceny tu rostou nejpomaleji

V roce 2023 museli hlouběji do kapsy sáhnout hlavně řidiči v Praze (5 289 korun), Ústeckém (4 156 korun) a Karlovarském kraji (4 285 korun). Právě Ústecký kraj se stal co do výše průměrné ceny povinného ručení rekordmanem a majitelé vozidel oproti předchozímu roku platí více o 4,9 procenta. „Přestože je Praha dlouhodobě nejdražší, překvapivě roste v hlavním městě cena nejpomaleji. Kde je největší hustota vozidel, bude vždy i nejvíce nehod a povinné ručení musí být nejdražší. Což dokazuje i případ Ústeckého kraje, který byl v loňském roce na třetím místě i v počtu dopravních nehod na svém území,“ doplňuje hlavní analytik pojištění Srovnejto.cz Tomáš Růžička.

Naopak Vysočina (3 047 korun) je dlouhodobě nejlevnějším krajem, v porovnání se zbytkem republiky je zde nízká hustota osídlení a menší počet aut na jednoho obyvatele. Mezi nejlevnější regiony v povinném ručení patří také Zlínský (3 213 korun) a Pardubický kraj (3 167 korun).

Podobné jako v celých regionech je to i v jednotlivých krajských metropolích. V roce 2023 platili nejvíce opět řidiči v Praze (5 278 korun). Drahé autopojištění bylo ale i v Ústí nad Labem (4 523 korun), a to dokonce s meziročním nárůstem ceny o 7,3 procenta, je to nejvyšší navýšení v krajských městech. Trojici uzavírá Brno (4 295 korun).

Pojišťovny nabízely nejlevnější povinné ručení v Jihlavě (2 922 korun), Zlíně (3 177 korun) a Pardubicích (3 321 korun). Nejvíce oproti roku 2022 cena spadla v Olomouci, a to o 8,2 procenta na 3 474 korun.

Připlatili si i řidiči aut na CNG

Stále platí, že nejdražší pojistky mají vždy ti nejmladší řidiči. V roce 2023 zaplatili dvacetiletí šoféři v průměru 7 598 korun, naopak největší slevy od pojišťoven byly poskytovány seniorům ve věku 86 let (2 495 korun). „Pojišťovny se snaží co nejpřesněji odhadnout rizikovost klientů. A mladí řidiči jsou věčné téma. Platí nejvíce, a proto se často objeví několik pojišťoven, které zkusí v tomto segmentu zlevnit. Meziročně je tedy vidět, že cena klesne. Pojišťovna pak vzápětí zjistí, že skutečně bourají příliš, a na další rok opět zdraží. Proto lze očekávat, že průměrná cena u věkové skupiny 20 let opět povyskočí,“ vysvětluje ředitel pojištění Srovnejto. cz Martin Daneš.

Podle srovnávače se v roce 2023 nejlevněji pojišťovaly vozy Hyundai (3 400 korun), nejdražší byly automobily BMW (5 953 korun).

S ohledem na typ paliva museli s nejvyššími výdaji počítat majitelé aut na CNG (4 703 korun), naopak benzinové vozy vyšly jejich řidiče na nejméně (3 602 korun).

I elektrická koloběžka nebo zahradní traktůrek už musí mít pojištění

Od 1. dubna platí nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ten mimo jiné rozšiřuje okruh vozidel, která musí mít povinné ručení, o eletrokoloběžky, segwaye, jednokolky, tříkolky, elektrické skateboardy, zahradní traktory nebo elektrické golfové vozíky. Tedy ty, jež mají konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h či konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h a hmotnost větší než 25 kg a pohybují se po pozemních komunikacích.

Vyjmuty z toho jsou třeba zahradní traktory, které nikdy nevyjedou na silnici, nebo elektrokola, u nichž není elektromotor obecně pokládán za hlavní zdroj pohybu. „Pro novou skupinu drobných vozidel jsme připravili povinné ručení s balíčkem asistenčních služeb. Sazby se zpočátku budou pohybovat na podobné úrovni jako u malých motocyklů. V průběhu času, na základě reálných dat, zohledníme skutečnou rizikovost a přizpůsobíme tomu i sazby pojistného,“ říká k novince Aleš Zethner z pojišťovny Kooperativa.