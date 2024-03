Auto nabourané na parkovišti. Kdo uhradí škodu?

S nehodami na parkovištích, při nichž došlo ke škodě na vozidle vlastním nebo cizím zaviněním, má zkušenost 27 procent řidičů. Tak zní závěr průzkumu společnosti Nextbase, zpracovaného agenturou Ipsos.

„Nejčastějšími škodami na parkovištích bývají poškozené boční části vozidel, a to buď při zajíždění pojištěným mezi parkující auta a špatně zvolený poloměr zatáčení nebo při vyjíždění z řady zaparkovaných vozidel a náraz do projíždějícího vozidla poškozeného. Dalším v pořadí je vzájemný střet vozidel, když oba účastníci couvají z protilehlých parkovacích míst proti sobě,“ popisuje nejobvyklejší situace Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

Rozsahem tedy zpravidla nejde o závažné škody, z pohledu nákladů na opravu však zanedbatelné obvykle nejsou. „Vzhledem k technologiím oprav a cenám náhradních dílů se tyto škody pohybují většinou minimálně v nižších desítkách tisíc korun. Častými následky jsou totiž prasklé nárazníky, poškozený lak na plastových i plechových dílech, promáčkliny plechových dílů, škrábance v laku, poškozené světlomety či zadní lampy – ať již jejich plast nebo jejich plastové držáky. Nezřídka ale může jít i o stotisícovou škodu,“ říká Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny. Zdůrazňuje, že vždy samozřejmě záleží na cenách platných pro danou značku vozidel a také záleží na tom, jak robustní auto a jakou rychlostí do poškozeného najelo.

I na parkovišti jde o nehodu

Řešení takové situace v praxi bude záležet na konkrétních okolnostech. V každém případě je ale třeba pamatovat na to, že i střet se zaparkovaným vozidlem, třeba na parkovišti u obchodního domu, je dopravní nehodou. Jde přitom o přestupek (opuštění místa nehody) sankcionovaný od letošního roku pokutou ve správním řízení ve výši 7 tisíc až 25 tisíc korun, čtyřmi trestnými body a případně zákazem řízení na 4 až 6 měsíců. Jenže ani to řidiče, kteří při parkování či vyjíždění z parkovacího místa nabourají cizí vůz, neodrazuje. Dokládá to i průzkum společnosti Nextbase, podle kterého má s ujetím viníka od nehody zkušenost až 15 procent českých řidičů.

Ideální je dohoda přímo na místě

Pokud se vám tedy stane, že poškodíte na parkovišti cizí auto, snažte se ideálně zastihnout jeho řidiče a dohodnout se s ním přímo na místě. Pokud totiž škoda na poškozeném voze nepřesahuje 100 tisíc korun, není třeba k ní volat policii.

„Pro účely pojišťovny je potřeba vyplnit tzv. euroformulář o nehodě, kde by mělo být vše popsané a zakreslené, a především by tam měl být jasně označený viník nehody. Stvrdit by to měly obě strany podpisem,“ vysvětluje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. Vhodné je pořídit také fotodokumentaci nehody. Pak už nic nebrání tomu škodu nahlásit do pojišťovny (škodu musí hlásit pojišťovně viníka jak viník, tak poškozený). V těchto případech se bude škoda hradit z povinného ručení toho, kdo nehodu způsobil.

Kdy k parkovací nehodě volat policii

Pokud se řidiči na místě nedohodnou, bude poškozen majetek třetích osob (například sloupky na parkovišti), je-li auto služební či na leasing nebo bude-li škoda na poškozeném voze vyšší než 100 tisíc korun, bude potřeba přivolat policii. Učinit tak podle zákona o silničním provozu musí i řidič-viník, jestliže na místě nebude přítomen řidič poškozeného vozidla. V opačném případě by se totiž, jak už bylo zmíněno, jednalo o ujetí od nehody.

Praxe s „papírkem za stěračem“, kde na sebe viník nechá kontakt, ideální není. Do určité míry je takové řešení pochopitelné, současně je ale docela nebezpečné. Papírek se může ztratit, může zmoknout, někdo jej může odstranit. A pak se i takový uvědomělý řidič ocitá v pozici toho, kdo ujel od nehody. „Z našich zkušeností je však takový postup spíše výjimečný,“ konstatuje Marek. Dodává, že, pokud na sebe viník nechá kontakt za stěračem, obě strany se následně dohodnou a nahlásí událost pojišťovně viníka, bude se škoda hradit i v tomto případě z povinného ručení viníka.

Záznam z kamer pomůže, ale…

Ve složité situaci se ocitá řidič, který přijde ke svému zaparkovanému autu, zjistí, že je nabourané a viník ujel. V takovém případě je dobré se pokusit najít svědky události. „Vhodné je určitě kontaktovat správce parkoviště, zda je místo monitorováno kamerovým záznamem. Když je na záznamu událost zachycena, je vhodné kontaktovat Policii ČR, aby se pokusila identifikovat odpovědnou osobu. Pokud na místě je kamerový systém a provozovatel parkoviště odmítne poškozenému záznamy zpřístupnit, což samozřejmě může, je nutné zavolat Policii ČR, která by měla záznamy prověřit,“ doporučuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

V mnoha případech dnes mají řidiči palubní kamery přímo ve svém voze. A některé modely jsou vybaveny i parkovacím režimem, který bdí, i když se od vozidla vzdálíte. „Taková autokamera rozpozná, že bylo auto zaparkováno, a přepne kameru do režimu vysoké citlivosti. Senzor zrychlení pak rozezná jakýkoli náraz nebo otřes auta a spustí nahrávání z přední a případně i zadní kamery, pokud je jí vůz vybaven. Současně dojde k uzamknutí záznamu na paměťové kartě, aby nehrozilo jeho nechtěné přemazání novým videem,“ vysvětluje Laszlo Szalontai, viceprezident pro obchod společnosti Nextbase v Evropě.

I to může k identifikaci viníka pomoct. „Pokud má řidič videozáznam, samozřejmě jej může poskytnout jako důkazní prostředek Policii ČR. Sám by však neměl tuto informaci zveřejnit, a to vzhledem k ochraně osobních údajů,“ upozorňuje Hana Rubášová, tisková mluvčí Policie ČR.

Zjistit si, u jaké pojišťovny je auto viníka pojištěné, si ale můžete i sami. „Dohledat to lze podle SPZ na webových stránkách České kanceláře pojistitelů v záložce ‚Informační středisko pro poškozené‘. Pak se se svým nárokem můžete obrátit na pojišťovnu viníka a podložit jej záznamem z ‚dash-cam‘,“ uvedla Svobodová.

Jestliže se řidiče, který od nehody ujel, podaří ztotožnit, řidiči poškozeného auta pojišťovna i v tomto případě uhradí škodu z povinného ručení viníka. Je to ale ta nejhorší varianta. „Pokud viník místo nehody opustil, aniž by věc řešil, a následně je došetřen, jde taková škoda posléze k jeho tíži,“ zdůrazňuje Svobodová. Jinými slovy, pojišťovna vypořádá škodu s poškozeným z viníkova povinného ručení, ale následně ji na viníkovi bude vymáhat (regresní postih).

Když viník zůstane neznámý

„Pokud se viníka nepodaří dohledat a nejsou k dispozici žádné důkazy, zůstává jediná možnost, jak získat pojistné plnění. A to ze svého havarijního pojištění, pokud je auto pojištěné na střet vozidel,“ říká Čapková. V těchto případech škodu pojišťovny posuzují jako vandalismus. U havarijního pojištění je však běžná spoluúčast, jeho využití je tak na zvážení podle výše škody. „Řidiči tak nahlašují obvykle jen ty větší škody,“ potvrzuje Marek. U těch drobných se to finančně příliš nevyplatí.

Důležité je také zmínit, že u těchto drobnějších parkovacích škod není pro vyřešení škody s pojišťovnou nutná přítomnost policie. „V případě, že je způsobená škoda vyšší než pět tisíc korun, se však jedná se o trestný čin, který by měl být oznámen policii. V případě hlášení pojistné události doporučujeme se držet této premisy,“ dodává Marek.