Novinky v povinném ručení: mírné zdražení a pojistka pro elektrokoloběžky

Přibližně o tři procenta by letos měla stoupnout průměrná cena povinného ručení. Odpovídá to dlouhodobému trendu posledních sedmi let. Aktuálně činí průměrná částka za povinné ručení 4 350 korun.