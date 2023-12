Pojišťovací cashback za bezpečnou jízdu. Peníze z povinného ručení zpět

Vše funguje tak, že systém soustavně sleduje řidičovo chování, které následně vyhodnocuje. Nutno tedy zmínit, že stažení a používání apky je dobrovolné.

Produkt s názvem Koopilot pojišťovny Kooperativa automaticky začíná zaznamenávat jízdu při zrychlení nad 20 km/h. „V první fázi se sledují tyto základní jízdní dovednosti – rychlost a její překračování, intenzita zrychlování, zatáčení a brzdění. Zaměřujeme se například i na to, jestli řidič používá mobilní telefon za jízdy. Za telefon v ruce nebo překročení rychlostního limitu jsou body dolů. Po každé jízdě aplikace vyhodnotí chování řidiče a ukáže mu jeho skóre,“ doplňuje Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění vozidel společnosti Kooperativa.

Na základě něj mohou klienti získat jednou kvartálně část svého pojistného zpět ve formě takzvaného cashbacku. Výše této zpětné slevy závisí mimo jiné na rizikovosti klienta a vozidle, kterým jezdí. Cashback se pohybuje mezi 10 až 40 %. Každý, kdo aplikaci používá, si může aktuální možnou slevu kontrolovat přímo v mobilním telefonu. „Všechny tyto funkcionality by zároveň měly přispět ke zlepšení řidičských schopností, či alespoň umravnění některých řidičů. Budeme například řidičům posílat výzvy, za jejichž splnění je budeme bonifikovat. Plánujeme další vylepšování a nové funkcionality aplikace tak, aby byla parťákem pro naše řidiče,“ zmiňuje další efekty aplikace Aleš Zethner.

Zájem je hlavně u mladších řidičů

Pojištění doplněné aplikací pro monitoring jízdy představila pojišťovna Kooperativa již v květnu letošního roku. Leccos z provozu je tedy o něm již známé.

Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy řekl, že v současné době aplikaci Koopilot využívá více než 6 500 řidičů. Ti s aplikací najezdili asi 3,5 milionu kilometrů. „Průměrně si každý z řidičů už přišel na 755 Kč za kvartál, za rok by to byly krásné 3 000 Kč. Z jízdních dat a skóre vidíme, že 69 % řidičů má výsledek vyšší než 90 bodů. A dalších 26 % řidičů má výsledky svého jízdního skóre mezi 80 a 90 body,“ popsal Káňa.

Dodal také, že se ukázalo, že tento produkt zaujal spíše mladší populaci. „Máme 26 % klientů mladších než 28 let, což je 2,5krát více než v běžném autopojištění bez telematické aplikace. Ale máme i klienty, které můžeme řadit mezi starší generaci, kterým je přes 60 let, a přesto jsou s naším produktem spokojeni. Naopak vůbec nepozorujeme, že by aplikaci Koopilot využívali více lidé ve větších městech a na vesnicích vůbec. Regionální rozložení je totožné jako s produktem bez telematiky,“ dodal Milan Káňa.

Z dat, která má pojišťovna od klientů k dispozici pak také vyplývá, že 80 % všech jízd, které aplikace monitorovala, jsou do vzdálenosti 20 kilometrů. Třetinu všech jízd pak tvoří cesty ve vzdálenosti od jednoho do pěti kilometrů. „Cesty nad 100 kilometrů netvoří ani 2 % ze všech jízd,“ dodal Káňa.

Aplikace bude podle pojišťovny výhledově ještě užitečnější. V současné době se totiž testuje její funkcionalita, která pozná, že měl vůz nehodu. Automaticky ohlásí pojišťovně, která po domluvě s řidičem na místo pošle asistenční službu. Obdobně funguje také SOS tlačítko, které je už pár let v nových autech povinné. To ovšem nevolá asistenci, ale složky IZS.