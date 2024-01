Bydlíte v Praze, máte BMW a je vám 20 let? Máte nejdražší povinné ručení

Rok, co rok je to stejné. Povinné ručení s železnou pravidelností zdražuje a reaguje tak nejen na případnou nehodovost klientů pojišťoven, ale také na inflaci a neustále se zvyšující ceny náhradních dílů i lidské práce. Meziročně se průměrná cena povinného ručení zvýšila o 2,4 % na 3 842 Kč.

A zdražovalo se opravdu všude, ale někde více než jinde. Nejdražší povinné ručení mají, jako obvykle, řidiči v Praze. Výrazně si připlatí také Karlovarském a Ústeckém kraji. Nejméně stojí pojištění vozidel v Jihlavě, Zlíně a Pardubicích.

„Od roku 2017 se ceny povinného ručení snižovaly pouze v covidových letech, lidé jezdili méně a měli tedy méně pojistných událostí. V posledních dvou letech však silná inflace v České republice vedla k vyšším nákladům na opravy a k tlaku na pojišťovny, aby v posledních třech letech zvýšily pojistné sazby,“ uvádí Nicolas Eich, generální ředitel Srovnejto.cz. „Přesto jsou tato zvýšení pod úrovní inflace a očekáváme, že zdražování bude pokračovat i v roce 2024 tempem ve výši okolo 5 %, a to i přestože celková míra inflace postupně klesne zpět pod 5 %,“ dodal. Nutno ale říct, že pojišťovny zdražují jen pomalu a opatrně. Důvodem je poměrně silná konkurence mezi nimi.

Pokud se podíváme na jednotlivé kraje, je potřeba zmínit Ústecký. Ten se totiž co do výše průměrné ceny za povinné ručení stal rekordmanem a řidiči tam oproti loňskému roku platí více o 4,9 %, přičemž průměrně je to 4 156 Kč. Dráž je průměrně už jen v Karlovarském kraji (4 285 Kč) a v Praze (5 289 Kč). Pokud chcete mít povinné ručení levnější, musíte na Vysočinu, kde je jeho průměrná cena 3 047 Kč, ale třeba i do Zlínského kraje (3 213 Kč) nebo do Pardubického kraje (3 167 Kč).

„Přestože je Praha dlouhodobě nejdražší, překvapivě roste v hlavním městě cena nejpomaleji. Kde je největší hustota vozidel, bude vždy i nejvíce nehod a povinné ručení musí být nejdražší. Což dokazuje i případ Ústeckého kraje, který byl v loňském roce na třetím místě i v počtu dopravních nehod na svém území,“ doplňuje hlavní analytik pojištění Srovnejto.cz Tomáš Růžička.

Hyundai je levnější než BMW

Je všeobecně známým faktem, že mladí řidiči jsou z pohledu pojišťoven rizikoví. A to se podepisuje na tom, kolik platí za povinné ručení. Pojišťovny ovšem zohledňují i další faktory, ke kterým patří i vozidlo, jakým dotyčný pojistník jezdí. A to nejen objem motoru či stáří, ale i značku. „Pojišťovny se obecně snaží co nejpřesněji odhadnout rizikovost klientů. A mladí řidiči jsou věčné téma. Platí nejvíce, a proto se často objeví několik pojišťoven, které zkusí v tomto segmentu zlevnit. Meziročně je tedy vidět, že cena klesne. Pojišťovna pak vzápětí zjistí, že skutečně bourají příliš a na další rok opět zdraží. Proto lze očekávat, že průměrná cena u věkové skupiny 20 let příští rok opět povyskočí,“ vysvětluje ředitel pojištění Srovnejto.cz Martin Daneš. V roce 2023 tak dvacetiletí řidiči platili průměrně 7 598 Kč. Naopak nejméně řidiči kolem 86 let věku, ti platili průměrně 2 495 Kč.

A jak bylo řečeno, svou roli hraje i značka auta. Pokud chce řidič ušetřit, měl by si pořídit vozy Hyundai, které se pojišťují za průměrně 3 400 Kč. Vyhnout by se naopak měl BMW, která se pojišťují za průměrných 5 953 Kč. Připlatí si ale také ti, kteří jezdí vozy na CNG, u nichž stojí povinné ručení průměrně 4 703 Kč. Nejlevnější jsou benzinová auta s průměrnou cenou povinného ručení 3 602 Kč.