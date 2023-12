Od ledna dáme sbohem velkým techničákům, raději si ho vyfoťte

Od 1. ledna nastávajícího roku zruší ministerstvo dopravy velké techničáky. Řidiči tak nově budou mít k dispozici jen jeden doklad. Tím zůstane malý techničák, který ovšem projde změnou a bude doplněn o některé nové údaje. Podle resortu dopravy budou ostatní technické informace k vozidlu dostupné elektronicky a řidič je bude mít vždycky po ruce, třeba ve svém mobilu.

K načtení dat z registru silničních vozidel bude stačit zadat číslo registračního dokladu nebo VIN kódu vozidla. Informace budou k dispozici i na Portálu dopravy.

Jak číst VIN kód

„Změna dvou průkazů za jeden nový bude postupná, řidiči se tedy nemusí bát žádných povinných návštěv úřadu. U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se technický průkaz odebere (odeberou se oba doklady) a vydá se doklad nový,“ vysvětluje ministerstvo dopravy. Je to ale dobře? Nebudou minimálně některým motoristům, ale nakonec i firmám velké techničáky a údaje v nich chybět?

Problém mohou mít i leasingovky

Na jednu stranu vypadá přechod k elektronické verzi velkého techničáku naprosto logicky, už jen vzhledem k dnešní době, která je elektronická. V řadě internetových diskuzí ovšem komentující upozorňovali třeba i na to, že ve velkém techničáku jsou zaneseny všechny schválené rozměry kol a pneumatik pro to dané auto. A to je údaj, který čas od času potřebujeme všichni. Včetně starších řidičů, kteří si s elektronikou přeci jen moc nerozumí.

„Můžeme potvrdit, že s informacemi o pneumatikách, respektive velikosti kol, mohou mít lidé problém ve chvíli, kdy si budou pořizovat nová. Důležité je říci, že nevyhovující kola neprojdou přes STK a v případě, že by daný člověk zavinil s takovým autem nehodu, pojišťovna může v rámci havarijního pojištění odmítnout či zkrátit pojistné plnění, případně vyžadovat škodu zpět na pojištěném v případě povinného ručení.Lidé by se tak neměli spoléhat jen na to, že jim prodejce prodá vhodný typ, ale měli by si sami zkontrolovat, co kupují,“ popsala pro iDNES.cz možné problémy tisková mluvčí Cebie Barbora Minksová.

A zdůraznila také to, že aplikace pro náhled do databáze registru vozidel, kterou ministerstvo místo velkého techničáku připravilo, bude pracovat jen s daty o autech, která v tom registru jsou už zanesena. To ale znamená problémy pro leasingovky, které často pracují s vozidly a daty, která ještě v registru nejsou. Nově si tak všechny potřebné informace budou muset vyžádat u importéra.

Rada na závěr

„My doporučujeme, aby si každý před návštěvou dopravního úřadu velký technický průkaz raději ofotil, neboť při první takové návštěvě budou současné technické průkazy nahrazeny novým. Nahrazení technických průkazů novým je ve své podstatě dobrým krokem, ale řada zejména starších lidí, kteří jsou zvyklí ‚na papír‘, s tím mohou mít velký problém,“ uzavřela Barbora Minksová.