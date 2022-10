Sněmovna schválila konec velkého techničáku a posílá veterány na STK

Motoristé a dopravní firmy by si mohli v budoucnu předem rezervovat registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky.