Za zničenou nebo ztracenou známku STK hrozí pokuty

Je tomu deset let, kdy Česko zaplavily nekvalitní známky potvrzující platnost kontroly STK a tehdy i emisí. Problém byl u dodavatele známek, který změnil technologický postup výroby, následkem čehož docházelo k odlepování prostřední části známek. K tomu by dnes už docházet nemělo, ale přesto se v některých případech může stát, že se známka poškodí. Může k tomu dojít například při častém mytí v automyčce, ale poškození mohou pomoci třeba i nenechavé ruce vandalů. Ať už je důvod poškození jakýkoliv, řešení je vždy stejné.

Povinně vyměnit

Jakmile řidič zjistí, že má poškozenou či ztracenou známku STK, musí to neprodleně řešit. Jízda se známkou, ze které není možné vyčíst platnost STK či bez známky je totiž přestupkem. Ten může na místě vyjít na částku do dvou tisíc korun. Ve správním řízení na částku v rozmezí mezi 1500 Kč a 2500 Kč.

Řešení pak je snadné. Stačí s velkým techničákem zajet na jakoukoliv stanici technické kontroly. „V případě, že dojde ke ztrátě nálepky technické kontroly na registrační značce, je nutné zajet si na stanici technické kontroly pro vydání duplikátu nálepky o absolvování technické kontroly. Vydání duplikátu obvykle vyjde na pár desítek korun,“ vysvětlil tiskový mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský. V praxi tento duplikát vyjde na zhruba 50 Kč.

Pokud si je řidič jistý, že za zničenou známku nemůže, může ji zkusit reklamovat u stanice technické kontroly, která ji vydala. Je jasné, že pokud známka upadne druhý den po absolvování technické kontroly, je pravděpodobné, že bude reklamace vyřízena rychle a s kladným výsledkem. Nicméně po delším čase už to bude velmi složité a časově náročné.

Případná reklamace musí začít tím, že se motorista obrátí na stanici STK, kde mu byla známka nalepena. Následně bude potřeba vyřešit, zda k poškození nebo ztrátě došlo vlivem špatného nalepení nebo třeba nevhodného mytí auta. Už to zabere čas. V konečném důsledku musí reklamaci navíc řešit Centrum služeb pro silniční dopravu, a to zabere další čas. Snadno se může stát, že se do všeho bude muset vložit znalec, který už nestojí pár desetikorun, ale tisíce.