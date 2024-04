KOMENTÁŘ: Do parkovací války se zapojují aktivisté, politici i městské části

Že je aut stále víc, jsou neustále větší a ulice nejsou nafukovací, je nepopiratelný fakt. Když k tomu přidáme naprosto děsivou parkovací kulturu některých řidičů, kteří jsou schopni parkovat na přechodu pro chodce nebo úplně zablokovat chodník, je naštvání některých obyvatel města celkem pochopitelné.

Uliční výbor na sociálních sítích

Na sociálních sítích (především na síti X) se tak v posledních měsících dala dohromady úderka bojující aspoň za správné, ideálně však žádné parkování v ulicích. Nejčastěji fotí nevhodně parkující auta, informují o tom, že volali policii, a někdy se chlubí i tím, že konfrontovali řidiče. Ti je nejčastěji častují nadávkami. Tato skupina aktivistů se ale nepasovala jen do role kontrolorů správného parkování, fušovat už začíná i do toho, jaká auta by se ve městech měla a neměla pohybovat.