Krok k digitalizaci státu. Ministerstvo chystá zrušení technických průkazů aut

„Pokud se vše legislativně stihne, neměl by být od roku 2024 potřeba velký technický průkaz a do roku 2025 by mělo jít věci na registru vozidel řešit elektronicky,“ popsal změny mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Pozměňovací návrh k novele silničního zákona od ministerstva na zrušení technického průkazu bez náhrady je podle něj téměř hotový a měl by být součástí druhého čtení v Poslanecké sněmovně. „A uvidíme, jak potom bude rychlé jeho schválení. My v tuto chvíli počítáme s rokem 2024 na zrušení technického průkazu,“ dodal mluvčí.

Chystané změny jsou součástí dalších kroků k digitalizaci dopravních agend v Česku, jež má být podle plánů resortu dopravy kompletně dokončená do konce roku 2025. Digitalizace v dopravě pokračuje i letos. Do konce roku chce ministerstvo spustit Portál dopravy, kde budou vedle agendy z registru vozidel také záležitosti pro řidiče, plavbu, letectví a další.

Nové techničáky už o vlastnících vozidla mlčí, není místo

Aktuální podoba technických průkazů pochází z roku 2019, tehdy ji oznámila nová vyhláška, osekané technické průkazy se však k řidičům dostaly až postupně. Nové velké technické průkazy jsou ve velikosti A4, ale už neprozradí předchozí vlastníky vozidla. Místo čtyř kolonek tam zůstaly jen dvě.

Už delší dobu není nic, jako bývalo. Zelená karta není zelená, a přestože se jí pořád tak říká, má bílou barvu. A nové velké technické průkazy už nejsou tak dlouhatánské, ovšem nedočtete se v nich, kolika majitelům auto před vámi patřilo.

Nejde přitom o žádnou novinku: klasické skládací leporelo měl nový technický průkaz ve velikosti A4 vystřídat už s novou vyhláškou v roce 2019, avšak úředníci používali staré tiskopisy, a tak se velký technický průkaz ve zjednodušené verzi k řidičům dostal až od ledna 2021.

Formát A4 je běžný ve všech členských státech EU. Menší formát dokumentu však unese méně kolonek a hlavní změny se udály v záznamech o minulých vlastnících vozidla: ze čtyř majitelů zůstaly kolonky pouze pro dva. V praxi to znamená, při koupi ojetého auta zjistíte z velkého technického průkazu jen posledního majitele vozu. Ty před ním z dokumentu nezjistíte.

Důvodem je podle ministerstva dopravy podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů, který zohlednil směrnice GDPR (obecného nařízená o ochraně osobních údajů).

S nárůstem zájmu o ojeté vozy je to nepříjemná informace. Auta s původním, nepopsaným technickým průkazem měla jasně prokazatelnou historii, což už nyní neplatí. Dohledat historii vozu je tak nyní obtížnější, zájemcům o ojetiny tedy nezbývá, než se s obrátit na renomované prodejce, jež jsou schopní historii vozu dohledat ve svých interních záznamech.

„Od 1. 1. 2021 se může vydávat pouze vzor technického průkazu, který má možnost zápisu dvou vlastníků nebo provozovatelů. Začátkem ledna uplynulo přechodné období, které měly úřady na zavedení. Nově se tedy vydávají technické průkazy podle tohoto vzoru a opatření nemá vliv na platnost dříve vydaných,“ potvrdil pro auto.cz František Jemelka.

Co se nezměnilo, je velikost malého technického průkazu (správně „Osvědčení o registraci vozidla část I.“), který stále neodpovídá moderním rozměrům platebních karet a nevejde se tak do peněženek.