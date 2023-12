Policie zkontroluje na dálku, jestli máte povinné ručení

Od Nového roku se motoristé, ale i pojišťovny budou muset popasovat s velkou novelou zákona o povinném ručení. Jeho součástí bude i masivní digitalizace, která se už dnes postupně propisuje do života jak motoristů, tak pojišťoven, ale v konečném důsledku i policistů. Těm výrazně ulehčuje práci a naopak těm, kteří neplatí povinné ručení a doufají, že se na to jen tak nepřijde, přidělává vrásky.

Online hlášení smluv

Od 1. ledna, tedy se začátkem účinnosti novely zákona o povinném ručení, budou pojišťovny bez výjimek muset všechny své nové smlouvy v reálném čase hlásit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP) nebo budou muset být online v jejím systému. To vyžaduje významnou změnu na straně pojišťoven. „I ti pomalejší hráči na trhu musejí rychle dotáhnout digitalizaci svých systémů, aby mohli tuto zákonnou povinnost splnit. Řada pojišťoven je už s implementací skoro v cíli a první změny související s novým zákonem spouštěly již s předstihem například v říjnu letošního roku,“ říká analytik pojištění Srovnejto.cz Tomáš Růžička. Pojišťovny se musí připravit nejen technicky, ale i provozně. Každá nová smlouva na povinné ručení bude muset být stejně rychle online propsána do centrálního registru ČKP jako všechny ostatní produkty, které zákazník uzavře přes internet.

„Přinese to poměrně zásadní změnu v přenosu dat o vzniku, změně a zániku pojištění a neprodleném zaslání této informace do České kanceláře pojistitelů a následně do registru vozidel. Zjednodušeně řečeno je záměrem zákonodárce, aby se informace o pojištění dostaly neprodleně do všech registračních systémů tak, jako je tomu například u dálniční známky, a byly obratem kontrolovatelné, například policií,“ upřesňuje Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny.

Okamžitá kontrola

Informace ze systému ČKP policisté využívají už nyní, ale přece jen v něm zatím nejsou ta nejaktuálnější data. V následujících týdnech se to ale změní. Policistům bude stačit načíst kamerou ve voze registrační značku auta, které kolem nich třeba projelo. A okamžitě uvidí, zda má uzavřené povinné pojištění, nebo ne. Systém tak funguje stejně jako třeba ten, který se používá v pátrání po ukradených autech. Jakmile hlídce na monitoru vyskočí, že jde o kradené auto, zastaví ho. A stejně to je s pojištěním. Pokud se u registrační značky objeví upozornění, že vůz nemá povinné ručení, dojde k zastavení řidiče.

To vše s sebou nese jednu pro řidiče na první pohled dobrou zprávu. Od nového roku už u sebe nebudou muset mít zelenou kartu, a to v žádné její podobě. Už dnes platí, že je možné mít zelenou kartu jen v elektronické verzi, třeba vyfocenou v mobilu. Pro cesty po Česku už ale po Novém roce nebude potřeba ani to.

Zní to jako pozitivní zpráva, ale přece jen má minimálně dva háčky. Prvním jsou cesty do zahraničí, pro které bude fyzická přítomnost zelené karty nutností. Pozor, v zahraničí nemusí tolerovat elektronické verze zelené karty, raději opravdu mějte její fyzickou verzi. Centralizované databáze, v nichž budou údaje o povinném ručení zaznamenané, budují všechny evropské státy, Česko je v online digitalizaci ovšem napřed. Až se registry propojí, nebude nutné vozit zelenou kartu ani do zahraničí.

A druhým jsou dopravní nehody. Pokud zůstaneme u těch menších, tak je potřeba si uvědomit, že v protokolu o dopravní nehodě, který následně požaduje pojišťovna, je hned několik údajů ze zelené karty. A ty je nutné buď znát zpaměti, nebo, což doporučujeme, je dobré mít zelenou kartu u sebe i po Novém roce. Odpadne tak mimo jiné třeba i lustrace případného viníka nehody na stránkách ČKP. Dnes totiž platí, že pokud viník po nehodě nepředloží zelenou kartu, je nutné na místo volat policii, protože existuje reálné riziko, že vůbec není pojištěn. Po Novém roce už teoreticky nebude mít zelenou kartu vůbec nikdo, motoristé se tak navzájem budou muset prověřovat právě na webu ČKP.