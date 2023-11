Hlodavé potvory v akci. Zaručený recept, jak vyhnat kunu z auta, neexistuje

Jakmile začne být venku zima, mohou se řidiči setkat s nezvanými návštěvníky ve svých autech. Do teplého motorového prostoru se mohou nastěhovat myši, hraboši i kuny. Zpravidla jim však nejde o to se schovat před mrazem, spíš chtějí najít něco k snědku nebo pro stavbu nedalekého hnízda. A škody pak jdou do tisíců.