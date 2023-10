Rána za desítky milionů. Nehody, na které je povinné ručení malé

Máte správně nastavený pojistný limit? Zákonné minimum mnohdy nemusí stačit a pak přijde na řadu vlastní peněženka.

V tuto chvíli stále platí, že nejnižší možný zákonný limit krytí z povinného ručení je 35 milionů korun. Od nového roku bude tato částka zvýšena na 50 milionů korun. Jde také o limit, který řidiči využívají asi nejčastěji, protože jeho výše se propisuje do konečné ceny povinného ručení. Problém ale je, že jakkoli obě částky vypadají jako opravdu vysoké, ve skutečnosti nemusí pro krytí škod stačit.

Vyšší krytí neznamená extra vyšší pojistku

Nejde jen o nehody, kdy nabouráte nějaké velmi drahé auto. Těch padesát milionů korun by nejspíš stačilo na pokrytí škod třeba i při nehodě s Bugatti Veyron. Spíš než majetkové škody jsou větším a často i výrazně dražším problémem škody na zdraví účastníků.

„V tom drahém autě může sedět někdo, jehož příjem je velmi vysoký, a protože se zranil a nemůže vydělávat, z vašeho pojištění se mu hradí nejen rekonvalescence, ale také ušlý zisk a v nejhorším případě také trvalé následky. Právě tady vznikají ty největší škody. A nemusí to být jen nehoda s takovým autem a jedním řidičem. Představte si, že způsobíte nehodu autobusu. V něm se zraní třeba dvacet lidí a všechny tyto náklady mohou jít z vašeho pojištění. Ve všech těchto případech záleží na pojišťovně, jak k tomu přistoupí. Pokud máte malý limit, může po vás zbylou částku vymáhat,“ popsala možné problémy s krytím Lucie Dosedělová z internetového srovnávače srovnejto.cz.

Problém je v tom, že řidiči se často bojí toho, že zvýšení pojistného limitu jim až příliš zvýší cenu povinného ručení. To je ale poměrně mylná představa. Dokládá to i příklad zhruba čtyřicetiletého řidiče z Havířova, který jezdí Dacií Sandero z roku 2011. S původním krytím 35 milionů ho vyjde povinné ručení na 2 751 korun ročně. S limitem 70 milionů korun, který pojišťovny vnímají jako ideální, vyjde povinné ručení na 2 819 korun ročně. Rozdíl je tedy 68 korun.

Pokud bychom vzali stejného řidiče a stejné auto, ale přesunuli je do Prahy, vyjde s krytím 35 milionů korun roční povinné ručení na 3 668 korun. S krytím 70 milionů pak na 3 755 korun ročně, takže jde o rozdíl 87 korun.

„Nově stanovených 50 milionů bude opravdu nejnižší limit, který ovšem nemusí vždy stačit. Již nyní nejen my, ale všechny pojišťovny doporučují zákazníkům, aby zvolili pojištění vyšší. Cenový rozdíl je totiž velmi malý a vy můžete mít za podobnou roční cenu pojistného s 50milionovým limitem pojištění rovnou třeba s 70milionovým limitem,“ doplnila Dosedělová.

Drahé jsou i nehody na železnici

A zdůraznit musíme i to, že nejde jen o nehody s drahými auty nebo autobusy. Mnohem běžnější jsou v Česku nehody na železničních přejezdech. Jan Nevola ze Správy železnic upozornil, že u nehod na železničních přejezdech jsou škody opravdu vysoké. „U střetů na přejezdech jsou to nejčastěji náklady na opravu železniční infrastruktury, například zabezpečovacího zařízení, železničního svršku nebo spodku, povrchu přejezdu apod. Náklady navyšují také škody na drážních vozidlech. V případě mimořádné události, při které jsou zraněni cestující, se do konečného čísla propisují také regresní nároky zdravotních pojišťoven nebo odškodnění cestujících podle smluvních podmínek dopravců,“ řekl nám.

A jen pro představu, škody při nehodách na přejezdech se za posledních pět let pohybují zhruba od 70 do 190 milionů za rok. V průměru je to tedy zhruba 120 milionů korun. „Od roku 2018 do roku 2022 evidujeme celkem 766 střetů na přejezdech, přičemž pouze ve dvou případech byla vyšetřováním potvrzena spoluzodpovědnost Správy železnic. Ve všech ostatních případech byl za mimořádnou událost odpovědný pouze účastník silničního provozu,“ doplnil Jan Nevola.