Za auto bude nově platit povinné ručení ten, kdo sedí za volantem

V tuto chvíli to vypadá, že novela zákona o povinném ručení bude platit už koncem letošního roku, začátek toho dalšího pak je nejzazší termín. Jednou z velkých a důležitých změn bude i úprava situací, kdy se u auta liší provozovatel a vlastník. Nejčastěji jde o situaci, kdy je auto psáno na leasingovou společnost, nebo když rodič přenechá svůj vůz svému dospělému dítěti, ale vlastnit chce auto i nadále.

Leasingové společnosti tedy nyní čeká přepis technických průkazů na jejich platící klienty. To stejné u soukromých aut. V obou případech se ale zároveň může s přepisem změnit i výše pojistného, protože nyní už pojišťovna uvidí přímo řidiče třeba i s jeho škodní minulostí na silnicích. Především u potomků, tedy nejčastěji mladých a pro pojišťovny rizikových řidičů tak snadno může být vyšší.

„Tato změna je správná a z logických důvodů to takto mělo být již dříve. Kdo vozidlo řídí, tak je zodpovědný i za škody, a proto by měl být pojištěný právě on,“ říká Martin Daneš ze Srovnejto.cz.

Mezi další změny, které jsou v novele zákona obsaženy, patří například nové vymezení provozu vozidla. Tato úprava má určit situace, kdy je za škodu zodpovědný provozovatel vozidla. Třeba když necháte na silnici nepojízdné vozidlo a tím vytvoříte překážku, budete zodpovědní za způsobené škody, i když vozidlo pouze stojí a nemá ani nastartovaný motor.

Vše je drahé, 35 milionů je tak málo

Řada motoristů si povinné ručení či další připojištění uzavírá na nejnižší možný pojistný limit, tedy 35 milionů korun. Pojistka je tak cenově dostupnější, ale jakkoliv ta částka vypadá jako dostatečně vysoká, je potřeba si uvědomit, že vše kolem nás zdražuje. A tak se snadno může stát, že takový limit nebude stačit. Proto bude nejnižší limit zákonem zvednut na 50 milionů korun.

„Škoda na majetku se sice také navyšuje, ale z tohoto páru jednoznačně tahá za kratší konec. Majetkové škody jsou sice častější, třeba nedobrzdíte na přechodu nebo zapomenete dát přednost, ale pořád jsou to malé škody. I když zničíte velmi drahé auto, škoda na něm bude pořád v řádu jednotek milionů, což by pokryl i původní limit. Klíčový rozdíl je hlavně ve škodě na zdraví a ušlém zisku. V tom drahém autě totiž může sedět někdo, kdo má vyšší příjem, a pokud je nehoda vaše vina, budete mu muset uhradit ušlý zisk. Pokud bude mít vážnější zranění a bude se léčit déle nebo třeba s trvalými následky, po celou dobu mu musíte platit náklady na léčení i rozdíl v příjmech před nehodou a po nehodě. To je právě ta nejvyšší částka z celého pojistného krytí,“ vysvětluje důvody vyššího krytí Martin Daneš, ředitel pojištění Srovnejto.cz.

Je potřeba počítat s tím, že povinné navýšení limitů se promítne i do cen pojištění. Není ale třeba se obávat nějakých velkých cenových skoků, půjde maximálně o několik stokorun.

Pojištění s nižším a vyšším krytím

Zahradní traktůrky jen někdy

Při debatování ohledně novinek týkajících se povinného ručení bylo na stole i jeho zavedení pro elektrokola. Ta nakonec pojistit není třeba, důvodem je fakt, že hlavním pohonem je stále šlapání. Ovšem elektrické koloběžky a segwaye už pojištěné budou muset být. Stačí, aby jejich maximální konstrukční rychlost byla vyšší než 25 km/h, případně vyšší než 14 km/h, a zároveň byla těžší než 25 kg.

„Tato povinnost vznikla na základě případů souzených Evropským soudním dvorem, kdy docházelo ke škodám na zdraví či majetku způsobeným těmito minivozítky a pachatelé se nechtěli znát k úhradě škody,“ vysvětluje Filip Běhal, mluvčí ministerstva financí. Počet nehod, které jsou způsobené elektrokoloběžkami, navíc za poslední roky vzrostl podle údajů České asociace pojišťoven až desetkrát, pojištění je tedy zjevně potřeba.

V rámci diskuzí bylo otevřeno také téma pojištění zahradních traktůrků. V jejich případě bylo vše nakonec vyřešeno tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Platit povinné ručení bude nutné jen za zahradní traktůrky, se kterými budou jejich majitelé vyrážet na pozemní komunikace, tedy mimo soukromé pozemky. A pozor, to ale platí i při popojetí jen pár metrů vedle na zahradu! Povinnost pojištění z provozu takového vozítka by se podle návrhu ministerstva financí měla týkat vždy provozovatele a ne toho, kdo si ho například dočasně vypůjčil. To je třeba případ sdílených koloběžek.

„Zákon neudává povinnost, že by tento typ pojištění musely nabízet všechny pojišťovny. Lze tedy očekávat, že ty, které se stihly připravit s předstihem, budou nové pojištění nabízet velmi brzy. Určitě to ale k 1. lednu 2024 nebudou všechny,“ upřesňuje analytik pojištění Srovnejto.cz Tomáš Růžička.