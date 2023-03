Práskačem snadno a rychle. Aplikace usnadní udávání kvůli přestupkům

Barvoslepí řidiči, kteří do křižovatky vpálí na žlutou, pokud to tedy rovnou neříznou na červenou. Frajírci, kteří vaši přiměřenou rychlost jízdy ocení tím, že vás raději ostentativně předjedou přes dvojitou plnou čáru. Úsporní experti, kteří vás při odbočování nebo zařazování do jízdních pruhů neobtěžují směrovkami. Závodníci svištící třicítkovou obytnou zónou šedesátkou. Myškující hazardéři, profesionálové nedovoleného parkování…

Výčet přestupků, kterých můžete být za volantem svědkem, nebere konce. Ale pokud to neskončí nehodou, ten okamžik spíš prodýcháte a mávnete nad tím rukou – onoho pravidel nedržícího se řidiče nanejvýš vyprovodíte na cestu peprnými slovy. Většinou totiž necítíte potřebu suplovat činnost dopravní policie. Jen málokde fungují principy karmy tak dobře jako na silnicích – a tihle věční narušitelé zjevně jedou svým problémům naproti.

Ve Velké Británii to ale funguje drobet jinak. Účastníci silničního provozu tam podobné excesy neukázněných řidičů pasivně nepřehlížejí. Jsou si vědomi toho, že jedna taková černá ovce umí do problémů dostat celé stádo. A tak se dost proaktivně snaží o jejich vymýcení. Sami.

Prohřešky Britové nepřehlížejí

Každé třetí osobní auto – speciálně to platí pro vozy pojíždějící ve městech – je tam vybaveno palubní kamerou. A britští řidiči neželí vlastního času na to, aby až dorazí do cíle poslali inkriminovanou nahrávku se záznamem cizího dopravního přestupku policii. Neberou to jako nějaké práskačství, ale otázku osobní odpovědnosti za ochranu bezpečnosti vlastních silnic.

K mastné pokutě nebo k předvolání před soud se tak nemusí provinilec dopracovat jen tím, že jej zastaví policejní hlídka, pěknou momentku mu vyfotí radar nebo ho zachytí oko dopravních kamer. Mohou jej – a často tomu tak skutečně je – naprášit ostatní řidiči. A právě jim teď má vyjít vstříc mobilní aplikace DashCamUK.

Jde o volně stažitelnou aplikaci pro chytré telefony, která proces „nahlášení cizího dopravního přestupku“ do extrému zjednodušuje.

Já to viděl!

Zapnutá DashCamUK skrze čočky telefonu snímá vozovku před vozem. V paměti udrží třicet sekund záznamu, který se pak automaticky smaže a cyklicky se nahradí novou nahrávkou. Stejně jako stále rozšířenější palubní kamery, které vozí za čelním sklem i mnoho řidičů v Česku. A takhle „naprázdno“ běží, dokud se nepřihodí nějaká nemilá situace. Třeba zrovna to, že vás začne přes dvojitou plnou předjíždět jiný vůz.

Vy jen ťuknete na červené tlačítko nahrávání a kamera telefonu vedená aplikací se sama zaměří na celý akt. Snímat bude předjíždějící vůz, aby se pak zaměřila, zaostřila na jeho SPZ. Určí ji s přesností 99,9 procenta. Celou tu scénku si aplikace uloží do trvalé paměti. A hned poté, co zastavíte a vypnete motor, se tento záznam automaticky odešle na inspektorát dopravní policie. S metadaty o poloze, kde a kdy k prohřešku došlo, a o tom, kdo jej nahlásil. Nezabere to ani půl minuty.

Nemusíte pracně stahovat nahrávky z palubní kamery a hledat v nich doma u počítače moment, kdy se dělo nějaké to silniční bezpráví – nemusíte psát e-mail na policii, nahrávat přílohy přes úschovnu dat. Celý tento proces vyřešíte jedním ťuknutím – o zbytek se už postará spravedlnost.

Aplikace DashCamUK je prý schopná rozpoznat a zaznamenat jednadvacet různých přestupků, od překročení rychlosti přes „provádění nebezpečné jízdy“ až po řidiče, kteří za jízdy koukají do mobilu.

To poslední je docela zábavný detail, protože onen svědomitý řidič, ťukající na červené tlačítko nahrávání DashCamUK, se přirozeně přestupku dopouští též. Ale policie, které tím pomáhá, to s ním řešit nebude.

Mluvčí britské policie potvrdili, že řidiči používající tuto aplikaci pro hlášení cizích přestupků nebudou čelit riziku postihu za používání mobilního telefonu za volantem. Aplikace DashCamUK hlídá i „hlídače“ a kontroluje, zda proces odesílání hlášení probíhá ze stojícího vozu. Policie také potvrdila, že záznamy z aplikace bude možné použít jako důkazní materiál u soudu, pokud to bude potřeba.

Aplikace DashCamUK nemusí hlásit jen přestupky, může i přivolat pomoc k nehodě.

Odlišíme zrno od plev

Oleksij Afonin, šéfmanažer a hlavní vývojář společnosti DashCamUA, si od aplikace slibuje zvýšení bezpečnosti na silnicích a snížení počtu smrtelných dopravních nehod. Zatím tedy jen na silnicích v Británii, kde má být aplikace volně ke stažení od května. Ale výhledově by prý mohla být dostupná na celém světě.

„K dopravním nehodám nedochází náhodou – ve většině případů vede k tragédii nesprávné chování řidiče,“ říká Afonov. „To stojí pojišťovny po celém světě miliony a miliony dolarů. Skutečným problémem pro pojišťovny je rozlišit špatné řidiče od těch dobrých. A my jsme přišli na to, jak pro pojišťovny získat údaje o chování řidičů s pomocí crowdsourcingu, sběru dat od dalších řidičů.“

DashCamUK má i další funkce. Během několika sekund po nehodě může informovat policii, záchranáře a záchranné složky o přesném místě nehody. V některých případech může podat další informace – o počtu zraněných a jejich stavu. Zároveň můžeme informovat ostatní řidiče na silnici, kteří míří k místu nehody, aby nevjeli do bouračky. A pro pojišťovny je aplikace cenná tím, že dobře mapuje podmínky na místě nehody – vítr, sněžení, mlhu, déšť.

DashCamUK si v testovacím provozu zatím stáhlo do chytrých telefonů 40 000 řidičů, kteří už upozornili na 9 000 přestupků. Dá se očekávat, že od května se jejich počet náležitě zvýší. Palubní kamery má v Británii 33 milionů osobních aut, chytrý telefon prakticky každý řidič. Takže se teoreticky každý z nich může stát dalšíma „očima“ dopravní policie.

Kritici upozorňují na možná rizika toho, že mnozí řidiči začnou s aplikací lovit přestupky ostatních řidičů – a přitom zapomenou na to, jestli sami řídí bezpečně. A dopravní inspektorát může být paralyzován statisíci zaznamenaných přestupků. Jiní upozorňují, že aplikace je předzvěstí vzniku orwellovsky laděného policejního státu, kde každý hlídá – a ochotně v jakémsi vyšším zájmu udává – každého.

Vrtá vám hlavou jméno aplikace? Ne, překlep to není – vývojářská společnost se jmenuje DashCamUA, aplikace určená zatím výhradně pro Británii se jmenuje DashCamUK. Hlavní vývojář Oleksij Afonin – jak jméno naznačuje – je Ukrajinec a aplikace původně vznikala v Kyjevě.