Patálie se zrušením techničáků skončily. Motorista bez internetu je nahraný

Spuštění nového systému první pracovní lednový den přineslo chaos a zmatek. Centrální registr vozidel (CRV) totiž celý první lednový týden nepředával data do systému, který používají STK (technik tak neviděl alternativní pneumatiky atd., přitom povinnost vozit TP motoristé už nemají). Podle informací iDNES.cz navíc stanice technické kontroly dostaly instrukce, jak po Novém roce postupovat, až na poslední chvíli, 28. prosince.

Data ovšem nešla ani k pojišťovnám, které je potřebují pro rozeznání, kdo má platit povinné ručení a ani motoristům. Když data proudila, často byla neúplná nebo zcela chybná. Například se objevil případ, kdy vůz vyřazený z provozu a sešrotovaný, CRV hlásil jako provozovaný.

Techničák odebírá jen úřad Od 1. 1. 2024 je k vozidlu při registraci vydávám jen jeden doklad ORV – osvědčení o registraci vozidla. Tento doklad je vydáván k nově registrovému vozidlu. U vozidel, která mají technický průkaz (TP) a osvědčení o registraci vozidla (ORV), tedy dva doklady, se nic nemění, vše zůstává platné a není potřeba provádět žádný úkon a nikam chodit. Technický průkaz po provedení technické prohlídky majiteli zůstává, nikdo jej nebude na STK odebírat. Když se budou provádět změnový úkon v registru silničních vozidel, například změna vlastníka/provozovatele, tak zároveň vždy úředník zkontroluje data a chybějící data v případě potřeby doplní. Doplnění dat je vždy zdarma. Technický průkaz v tomto případě bude úřadem odebrán.

„V systémech chybí například údaje o rozměrech kol vozidla, které jsou v papírové verzi velkého technického průkazu uvedeny. Problém nastane v případě, že řidič přijede na prohlídku bez něj. Auto kvůli tomu kontrolou neprojde,“ uvedl před časem iRozhlas.cz. „Ministerstvo dopravy o chybějících datech v registru ví, vznikly údajně při ručním zadávání údajů do systému.“

Systém se během prvního lednového víkendu podařilo rozchodit, jenže problémy všech motoristů tím zcela nezmizely. Podle techniků STK se nyní v systémech zobrazuje asi 70 procent dat.

Ministerstvo dopravy avizovalo, že data, která doposud byla v technickém průkazu (tzv. velkém techničáku), budou dostupná na Portálu občana, k vstupu do něj ovšem potřebujete Identitu občana nebo datovou schránku. Údaje jsou dostupné též na webové adrese www.dataovozidlech.cz (po zadání VIN daného vozu), která má ovšem k přehlednosti a uživatelské přívětivosti daleko. Další možností je použít aplikaci eTechničák, která ale existuje jen pro iPhone, na android ji ministerstvo dopravy sice slíbilo, ale doposud není ke stažení. „Druhé dvě jmenované možnosti mají navíc tu výhodu, že u nich není pro kontrolu dat nutné mít elektronickou identitu,“ uvádí ministerstvo dopravy.

Na vyjmenovaných místech má motorista najít vše, co měl doteď uvedeno na zadní straně technického průkazu, o který přijde při své další návštěvě registru vozidel, kdy bude uložen do spisu vozu. Jenže nikdo nemyslel na ty, kteří nejsou schopni vyhledávat na internetu nebo pracovat s aplikací v mobilním telefonu. Přitom v techničáku jsou velmi důležité údaje třeba o hmotnostech přívěsů nebo parametry alternativních pneumatik, které lze použít. V tom případě se zjištění dat komplikuje, motorista bude muset na úřad. „Je stále možné požádat o výdej dat z registru silničních vozidel na úřadě,“ upřesňuje ministerstvo dopravy.

Stejně tak mají problém majitelé veteránů, kde technický průkaz dělá nemalou část hodnoty vozu. Zapisovaly se do něj například výměny karoserie, ale jde i o předchozí majitele, protože pokud mezi nimi byla nějaká známá osobnost, jedná se o velice cenný dokument. Řada veteránistů tak prohlásila, že technický průkaz nedá z ruky a raději podepíší čestné prohlášení o ztrátě. Vzhledem k tomu, že se jiný techničák nevydává, nehrozí jim ani žádná pokuta či poplatek.

Pozor by si měli dát i ti motoristé, kteří vyrazí na registr vozidel pro registrační značky uložené v depozitu. Pokud přinesou technický průkaz, úředník jim ho automaticky odebere a vydá jim nové ORV (Osvědčení o registraci vozu, tzv. malý techničák) s QR kódem, pod nímž lze najít některá data, co doposud obsahoval velký techničák (rozsah těchto dat zatím neznáme). Úředník dohledá značky vozu i podle VIN čísla nebo pokud motorista nahlásí celou RZ – jde to tedy i bez předložení technického průkazu, třeba v případě jeho ztráty.

Podle aktuálních zkušeností ovšem u aut s dočasným vyřazením aut, ne vždy dochází ke správnému odesílání dat, takže auto zůstává chybně vedeno provozované, což mate pojišťovny. Na registrech vozidel tak vydávají papírová potvrzení pro pojišťovny.

Plošné rušení se nekoná

K novým vozidlům se od začátku tohoto roku už technický průkaz nevydává, pouze nové ORV s QR kódem. „Klíčové je, že stávající doklady zůstávají nadále v platnosti. Doklady budou odebrány pouze v případě změny, např. prodeje vozidla. Žádné plošné vybírání „velkých technických průkazů“ se tedy neděje,“ zdůrazňuje ministerstvo dopravy.

„My doporučujeme, aby si každý před návštěvou dopravního úřadu velký technický průkaz raději ofotil, neboť při první takové návštěvě budou současné technické průkazy nahrazeny novým. Nahrazení technických průkazů novým je ve své podstatě dobrým krokem, ale řada zejména starších lidí, kteří jsou zvyklí ‚na papír‘, s tím mohou mít velký problém,“ okomentovala dříve pro iDNES.cz mluvčí Cebie Barbora Minksová.

„Historicky chybné informace vzniklé ručním zadáváním údajů vám opraví na příslušném úřadě, anebo budete moci využít novinku: připravujeme žádost zdarma přes Portálu dopravy, pomocí které bude možné zažádat o bezplatné úpravy v registru silničních vozidel. Celý proces bude velmi jednoduchý, žadatel nafotí technický průkaz a úředník nesprávné údaje v registru upraví,“ uvádí ministerstvo. „Důležitou informací také je, že technický průkaz vám nebude odebrán ani při návštěvě stanice technické kontroly. Naopak doporučujeme na kontroly technický průkaz vozit s sebou s tím, že i když se objeví nesoulad informací s registrem silničních vozidel, technik kontrolu provede, a navíc nafotí technický průkaz do Informačního systému technických prohlídek, a následně dojde zdarma k odstranění nesrovnalostí.“

Ministerstvo dopravy si slibuje, že si tak udělá pořádek v registru. „Možností opravit chyby vzniklé ručním vkládám do systému je tak hned několik; slibujeme si od toho vyčištění dat v Registru silničních vozidel vzniklých ručním zadáváním a migrací dat z různých systémů.“