Nový trend: pojišťovny začaly skupovat dealery aut i servisy

Firma Global Repair Centres, jejímiž vlastníky jsou pojišťovny Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna, převzala od listopadu společnost Auto Poly, která provozuje dva autosalony Škoda a servisy značek Škoda a Volkswagen v Praze a Příbrami.

Auto Poly je už čtvrtou podobnou firmou, kterou Kooperativa spolu s ČPP začlenila do svého portfolia. V roce 2021 byl první brněnský autosalon a autoservis Autonova, loni v dubnu převzala Global Repair Centres i společnosti France Car a Hyundai Hradec, dealera vozů Renault, Dacia a Hyundai, který provozuje autosalony v Hradci Králové a Pardubicích-Dražkovicích. V srpnu následoval Autoservis KAPPA-P v Ústí nad Labem. Poslední loňskou akvizicí bylo Autocentrum Lukáš, ve kterém již Úřad na ochranu hospodářské soutěže vydal povolující rozhodnutí.

„Uvedenými akvizicemi jsme dokončili první fázi budování páteřní sítě, kterou chceme stabilizovat a postupně rozvíjet. Pokud v tom budeme úspěšní, bude přicházet v úvahu další rozšiřování,“ vysvětlil pro iDNES.cz mluvčí Kooperativy Milan Káňa. „Naším cílem je pozitivní zákaznická zkušenost. Vlastní síť v tom není cíl, ale prostředek pro lepší poznání automotive světa z hlediska procesu opravy, nabídky souvisejících služeb a produktů. Chceme našim klientům přinášet inovace nejen v procesu likvidace, ale i ve službách mobility, o které budeme chtít obohatit naši nabídku tak, abychom klientům v jakékoli situaci dokázali nabídnout neustálou mobilitu.“

Podobnou síť začala budovat i další pojišťovna – Direct. Nyní vlastní provozovny v Brně, v Příbrami, na pražském Strahově, Černém Mostě, v Modřanech a v Malešicích. Jde třeba o bývalé dealery NH Car nebo Autotrio. Direct tak umí autorizovaně opravovat značky Škoda, VW, Fiat, Mazda, Seat a Audi.

„Na začátku jsme přemýšleli, jak zlepšit klientům pojišťovny jejich zážitek ve chvíli, kdy se něco stane,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje. „Když bourali, museli nechávat auto opravovat a častokrát to nebyl ten nejlepší zážitek, asi jsme to všichni zažili. Proto jsme začali přemýšlet nad tím, jestli ho nedokážeme ovlivnit. A tak vzniklo Direct auto,“ popisuje mluvčí. „Snažíme se tvořit dealerství a servisy 21. století, poctivé, férové a inovativní, se službami, které jsou dnes v jiných odvětvích normální. To je třeba objednávka online, rychlé přezutí gum, Birne jako netradiční ‚operativní leasing‘, garance mobility, kdy klientům Direct pojišťovny nabízíme náhradní auto zdarma po celou dobu opravy, pokud opravují v Direct autu. Momentálně zavádíme key boxy pro uložení klíčů k opraveným autům, aby si je majitelé mohli vyzvednout 24/7.“

Vedlejším efektem také je, že pojišťovna má ve vlastním servisu lepší kontrolu nad vyplácením pojistného plnění z havárií. Na to by ovšem každá potřebovala mnohem hustší servisní síť, takže zatím pojištěnce nikdo nenutí jezdit výhradně do servisu vlastněného pojišťovnou.

„Směřování oprav do vlastní sítě je v celkovém objemu pojistných událostí naší skupiny zanedbatelný efekt, Kooperativa staví mj. na dostupnosti služeb pro své zákazníky, kde si v případě pojistné události vybírají ze široké sítě smluvních servisů a v tomto smyslu budeme i nadále stavět na spolupráci s našimi smluvními partnery,“ říká Milan Káňa z Kooperativy.

V rámci širší sítě by to už ale bylo logické, jak dodává Nela Maťašeje: „Když klient Direct pojišťovny potřebuje servis nebo opravu a jeho značku auta umíme přijmout, dáváme mu vždy na prvním místě možnost přijet k nám. Musí to ale dávat pro klienta smysl – tedy neposíláme ho z Ostravy do Prahy, protože je to zatím daleko. Proto stavíme síť Direct auto a postupně plánujeme být dostupní pro všechny naše klienty.“