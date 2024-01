Již i Brusel umožnil podsvícená loga aut. Za velmi striktních pravidel

Osvětlení automobilů prošlo v uplynulých letech dramatickým vývojem, přičemž každá nová inovace umožnila designérům vytvářet stále osobitější provedení. V interiérech se stále více setkáváme s ambientním osvětlením, součástí dveří se stávají různé světelné projektory a na karoserii se objevují světelné lišty, ale nově i podsvícená loga. A takto vyšperkovaných aut bude stále více, neboť jim dodávají větší osobitost.

Evropská unie nyní začala kvůli stížnostem automobilek v oblasti podsvícených log srovnávat krok s USA i Čínou. Aby to bylo možné, byla přijata pravidla EHK OSN R48 a R148 týkající se schvalování, montáže a provozu obrysových světel.

Je velmi přísná a automobilky mají potíže s integrací rozsvícených znaků do stávajících modelů. Kromě samotné instalace totiž musí být jeho rozsvěcení také součástí softwaru auta, což by se jistě dalo v rámci nějaké aktualizace. Osvětlené logo si navíc vyžaduje určitý prostor pro zajištění chlazení, ovládání a distribuci světla. To zvyšuje nároky na prostor a vyžaduje také jasné ohraničení od ostatních částí. Omezení je ale i pokud se jedná o velikost takto podsvíceného loga.

Zhasněte tu sošku!

EU se v minulosti stavěla k podobným věcem velmi restriktivně. Velké haló nastalo v roce 2020 poté, co si bruselští úředníci došlápli na Rolls-Royce, který nabízel za příplatek podsvětlenou verzi sošky Ducha extáze z polykarbonátu. Britská značka musela tuto funkci u všech takto uzpůsobených vozů vypnout. Rolls-Royce tehdy zákazníkům nabídl bezplatnou výměnu za jiné provedení. Důvodem byla údajně směrnice řešící světelné znečištění.

Přitom velké bohatě osvětlené mřížky na přídi, jaké nabízí Škoda u Enyaqu a BMW u X6 či řady 7 mohly být bez omezení. Nově ji dostal i elektrický Rolls-Royce Spectre.

Zákazy nasvícení log v Evropě tak působilo poněkud zvláštně. U některých mercedesů bez adaptivního tempomatu (ten je v předním logu) si šlo i v Evropě připlatit osvětlené logo trojcípé hvězdy v masce chladiče. To ovšem svítilo jen u stojícího odemčeného auta s vypnutým motorem.

Podobně museli loni vyřešit situaci také tvůrci nové generace Toyoty C-HR. Designéři si totiž vymysleli jednu specialitu. Podsvícené označení modelu umístili doprostřed světelné lišty, aby i za jízdy zářilo červeně jako koncová světla. Rozsáhlé a striktní evropské předpisy toto ovšem umožňují rovněž jen u stojícího auta. Nápis C-HR je sice podle předpisů součástí souvislé světelné lišty, jenže evropští regulátoři si vymysleli ještě další podmínky.

Prosvětlené může být pouze aktuální logo samotné automobilky, a to i pokud není čistě symetrické, což by ostatně v případě celé řady značek nešlo. Při jízdě nejsou povoleny žádné osvětlené názvy modelů, výroční loga nebo jiné nápisy. Pokud by se Toyota rozhodla neumístit na toto místo napsaný typový štítek, ale umístit známé logo, bylo by mu dovoleno svítit nepřetržitě.

Na auto jsou povolena nejvýše dvě namontovaná loga, jedno vpředu a jedno vzadu. Teoreticky je však možné mít dvě vpředu nebo vzadu, pokud je ovšem zachována symetrie.

Povolené barvy jsou dvě – vpředu musí být logo bílé a vzadu červené. Samotná osvětlená a uzavřená plocha loga nesmí být větší než sto centimetrů čtverečních a toto přídavné světlo musí být součástí takzvaných obrysových světel – jinak řečeno, kvůli rozptylování ostatních řidičů nesmí blikat jako směrovka, ale zároveň nesmí být vzadu součástí brzdových světel.

Jemné síto podmínek

Každého hned asi napadne, že si dá podsvícené logo na své auto dodatečně. V praxi to ale nebude možné. Novelizované předpisy EHK OSN R48 a R148 uvádějí, že vše, co za jízdy vydává světlo, tvoří soustavu závislých světel. To znamená, že světlomety, koncová světla a obrysová světla jsou specifikována jako součást osvětlení vozidla ve schváleném typu a nelze je jednoduše změnit.

Proto si i VW Touareg musel počkat až na modernizaci, aby si vzadu mohl ve verzi s lepším vnějším osvětlením v rámci příplatkového paketu IQ Light vozit i v Evropě červeně osvětlené logo. Jeho přední logo ale zůstalo neosvětlené, neboť předpisy pro tento případ stanovují největší průměr 10 cm. A to je na obří touareg, ale třeba i mercedesy málo.

Jak ukazují první upoutávky na modernizovanou verzi VW Golfu, tak ten již i v Evropě bude mít přední logo s nejlepšími světlomety také podsvícené. A po modernizaci ho konečně dostane na starém kontinentu také Volkswagen ID.4, který ho má v USA a na dalších trzích k dispozici již od počátku výroby. A osvětlené přední logo lze nejspíš očekávat i u modelu ID.3 a chystaného ID.2.

Prosvětlená loga představují nezastavitelný trend, který bude v nadcházejících letech nabývat na síle. Světlo je totiž dokonalým symbolem mobility budoucnosti a novým modelům elektrické éry dodává nezaměnitelný charakter. Již je jisté, že podsvícená loga dostanou také produkční verze nových Renaultů 4 a 5.

A podobně vyšperkovaných aut bude určitě přibývat. O tom, zda se někdy objeví i svítící mladoboleslavská „slepice“, jak se lidově přezdívá škodováckému znaku, ale zatím nejsou žádné zprávy.