Od Alfy Romeo k Žigulíku. Víte, jak vznikala slavná automobilová loga?

Itálie Alfa Romeo, Fiat, Ferrari

Alfa Romeo

Zapomeňte na první písmeno řecké abecedy i nešťastného Monteka, jméno italské automobilky spojuje zkratku továrny A.L.F.A. Anonima Lombarda Fabbrica Automobili a majitele Nicoly Romea, který továrnu osm let po jejím založení převzal.

Logo: Je krásné a komplikované jako mnohé v Itálii. V kruhu se tísní kříž sv. Jiří ze znaku Milána a zelený korunovaný had, který požírá saracéna. Ten je také spjat s Lombardií, patří totiž do erbu mocného rodu Viscontiů, dávných vládců Milána.

Fiat

Přeloženo z latiny, mohlo by jméno Fiat znamenat třeba zvolání Budiž! Jenže skutečnost je mnohem prozaičtější, FIAT je zkratkou spojení Fabbrica Italiana Automobili Torino, tedy italská automobilka Turín.

Logo: Štít, červená barva a na ní písmena FIAT, na aktuálním logu není co vysvětlovat. V 90. letech však chladiče zdobil modrý kosočtverec s pěti pruhy – firemní legenda praví, že tehdejší šéfdesignér Mario Maioli do něj prý ukryl siluetu starého loga FIAT na střeše fabriky, za nímž za soumraku září sluneční paprsky.

Ferrari

Kde se vzalo jméno Ferrari, ví snad každý: automobilku založil Enzo Ferrari. Říká se, že když přemýšlel nad značkou, poradila mu maminka, ať se inspiruje u Maseratiů: „Ferrari je sice běžné jméno, ale nikdy nevíš, jestli jednou nebude slavné.“ A jako správná maminka měla pravdu.

Logo: Vzpínající se černý kůň kdysi zdobil trup letadla Francesca Baraccy, italského hrdiny první světové války. Když válka skončila, požádali pilotovi rodiče, aby Ferrari umístil symbol pro štěstí i na svá auta. Stačilo už jen přidat žluté pozadí coby připomínku Modeny, písmena S a F (jako Scuderia Ferrari čili „stáj Ferrari“) a ikona byla na světě.