Král pod proudem. Svezení prvním elektrickým rollsem je přízračným zážitkem

První bateriový rolls je obrovský, být Spectre o pětinu menší, na majestátu by mu to neubralo. Ale líp by se s ním jezdilo, manévrovalo, projíždělo ulicemi. Elektromobil z nejurozenějšího automobilového rodu je opět definicí nenucené elegance a zhmotněním majestátu krále. A nepotřebuje k tomu ani dvanáctiválec pod kapotou.

Kromě dvou a půl milionu testovacích a ladících kilometrů (na což by jednotlivý „zákaznický“ Rolls-Royce potřeboval 400 let) prošel Spectre v průběhu vývoje také „lifestyle testem“. Brázdil při něm Dubají, Londýnem a Šanghají, kde si Rolls-Royce ověřoval, že mu to tam sekne, publikum se bude ohlížet a tak dále; však si umí asi úplně každý představit, jak by se s ním naparoval v Pařížské nebo na Cejlu.

Ultraluxusní elektrické kupé s „přízračným“ jménem vytváří v nabídce prestižní britské automobilky zcela novou modelovou řadu, neboť jen přestavět na kabelovou verzi obyčejný Phantom či Cullinan připadalo Britům příliš ordinérní. Oslavu historického okamžiku, kdy značka přechází na elektřinu, se tedy rozhodli pojmout vytvořením samostatného modelu. Výsledkem je kupé s označením Spectre (anglicky „přízrak“), které nesl již zkušební vůz Silver Spectre v roce 1910. Splývavá záď fastbacku vypadá, jako by nechtěla nikdy skončit, ponton karoserie je až komixově přehnaně velký a mohutný, i díky kabině s nízkým prosklením, navazující na dlouhatánskou kapotu.

Tichý král

První sériově vyráběný elektrický Rolls-Royce láká nové i zavedené zákazníky a bateriový pohon se k němu vlastně skvěle hodí. Rolls-Royce zcela vynechal různé verze hybridizace a soustředil se plně na čistě elektrický pohon. Ostatně ten je pro britskou automobilku, která je součástí BMW Group, díky své tichosti vlastně předurčen. I když je Spectre svým formátem vlastně královský model Phantom v provedení kupé, a vyzýval by tedy k transkontinentálním přeletům, revírem rolls-royců budou spíš centra měst a místa, kde je o publikum postaráno. Takže nájezdy nebudou velké, majitel milionového chrámu na kolech má pravděpodobně vyřešené nabíjení a může v případě potřeby sáhnout po dalších autech, která má v garáži. Ideální pro přepřažení na koně živené elektrony. Tady elektrifikace prostě dává smysl.

A v případě Spectru to platí tuplem. Svým vzhledem, chováním, interiérem, ovládáním téměř nemáte šanci poznat, že jedete na elektrony. Vše je dle tradic a zvyklostí značky dokonale odhlučněné, odfiltrované, tlumené. Že stejně jako u spalovacích verzí se nakonec museli vývojáři poprat s opačným problémem – s nepřístojným tichem, které posádce přijde nepřirozené, strašidelné. Takže museli ubírat hlukovou izolaci a přidali vesmírný hlas z reproduktoru.

Z paluby obra

Na délku má elektrické kupé klasických proporcí pět a půl metru, v kabině je místa tak akorát, aby v ní byl prostor a zároveň útulno. Ty rozměry si ovšem uvědomíte okamžitě. Je to jedno z mála aut, ve kterém jsem si nedal sedačku nejníž, co to jde – mám to tak rád, ale prostě to nešlo. Stopětasedmdesát centimetrů malý redaktor si pak za volantem a boky dveří připadá jak pětiletý capart, který se vkradl do tátova auta a sotva vidí přes přístrojovku. Ze spectru je navíc opravdu mizerný výhled. V zájmu dobré aerodynamiky hodně skloněné čelní sklo dělá výrazně „panoramatický“ pohled orámovaný supertlustými sloupky. Přední okno je tak hodně nízké, dojem, že se „nikam nemůžete vejít“ ještě umocňuje nekonečná plocha kapoty. Pohled do oblouků a křižovatek pak komplikují opravdu obří zpětná zrcátka.

Jednodílný boční panel karoserie, který zasahuje od předního sloupku až po zavazadlový prostor, je největší, jaký kdy byl pro Rolls-Royce vyroben. Maska ve tvaru antického chrámu je pak nejširší v historii značky a vzadu je uzavřená, osvětlená. Součinitel čelního odporu vzduchu s hodnotou 0,25 činí z modelu Spectre nejaerodynamičtější vůz značky Rolls-Royce v historii. Přispívá k tomu i upravená soška Létající dámy – jen ta absolvovala plných 830 hodin (skoro 35 dní) modelování a testování v aerodynamickém tunelu.

I když je základem spectru unikátní prostorový rám vyrobený z hliníku, ušetřená kila nejsou nic proti těžké trakční baterii, kterou uložili do podlahy. Stejně jako ostatní rollsy je tak i ten elektrický atlet těžké váhy. Skoro tři tuny hmotnosti cítíte, ovšem mamutí síla elektrického pohonu je umí rozpohybovat čiperností supersportu. Samozřejmě, je třeba si uvědomit kontext a fyzikální limity.

Jízdně je to rolls se vším všudy, konejšivě houpavý, relaxovaný, ochranář majestátu. O to víc se nikdy nepřestane šofér podivovat nad „řidičskostí“ toho stroje. Řízení je tradičně delší – i když s volantem s nově tlustším věncem, než bylo u rollsů zvykem – ovšem dokonale pevné, přesné, jisté, ten dojem přímého kontaktu s vozovkou je oproti dnešním zvyklostem ohromující.

Žehlí silnici

Britská novinka je po téměř sto letech prvním produkčním dvoudveřovým kupé, které je standardně osazeno 23palcovými koly, největšími od dob kupé Bugatti Royale z roku 1926. Relativně úzké pneumatiky (255 mm) si poradí s grácií s pražskou dlažbou i okreskovými výmoly a vesnickými retardéry. Systém odpružení Planar, využívající vysokorychlostní zpracování dat, omezuje naklánění v zatáčkách na minimum. Pokud vůz jede rovně, chytrý hardware a software dokážou odpojit stabilizátory tak, aby kola na každé jeho straně mohla „pracovat“ zcela nezávisle a zamezilo se nežádoucím pohybům karoserie při přejezdu nerovností. Toto řešení také eliminuje riziko vysokofrekvenčních vibrací vlivem menších nedokonalostí povrchu vozovky a vytváří charakteristickou „jízdu na létajícím koberci“. Jakmile však systém vyhodnotí, že se blíží zatáčka, znovu spojí komponenty stabilizátorů vozu a přitvrdí tlumiče. Systém řízení všech čtyř kol je pak připraven, aby zajistil bezproblémový průjezd zatáčkami.

Moderní rollsy zdobí tradičně skvělý design, odvážný, výrazný, ovšem ne halasný. Nechtějí se prvoplánovitě zalíbit, chtějí být osobité, nepřehlédnutelné. K tomu do kabiny vybavené podle starých pořádků přidávají moderní komfortní prvky, techniku a vychytávky. Superchytrá klimatizace ovládaná mechanickými páčkami a točidly jak z dědečkova rollse z šedesátých let je klasikou, head-up displej uspokojí milovníky moderní techniky. Ale co zavírání dveří pedálem?

Spectre má podle moderních zvyklostí rollsů „proti větru“ otevírané dveře, jsou metr a půl dlouhé! Otevírají se vždycky rukou, zaklapnout je mohou ale elektromotorky na pokyn tlačítka, ty řidičovy se ovšem z bezpečnostních důvodů samy zavřou i tehdy, když je sešlápnutý pedál brzdy. A plynový pedál zas umí změnit nastavení tak, že s ním můžete jako v každém správném elektromobilu jezdit hladce bez použití brzd. Intenzita rekuperačního brzdění se na pokyn tlačítka upraví tak, že jezdíte na jeden pedál – při úplném uvolnění plynu auto zastaví. Spectre dostal také samočinnou rekuperaci na základě dat z GPS či z předního radaru. Standardní kalibrace pedálu akcelerátoru je hladká, nechce ohromovat newtonmetry na rozjezdu, kterými špendlí razantně do sedačky – je to mohutný, lineární zátah.

Stovka za 4,5 sekundy

Synchronní elektromotory u obou náprav pocházejí od BMW a disponují nejvyšším výkonem 430 kW a točivým momentem 900 Nm. Mohutné kupé s pohonem všech kol a pohotovostní hmotností 2 975 kg ujede na jedno nabití až 520 km a disciplínu 0–100 km/h zvládne za 4,5 s. Na délku měří 5 453 mm, je široké 2 080 mm, vysoké 1 559 mm a rozvor má plných 3 210 mm. Zásluhou natáčení zadních kol je však průměr otáčení jen 12,7 metru.

Udávaná spotřeba je 21,5 kWh/100 km, což vychází na využitelnou kapacitu trakční baterie cca 114 kWh. Však má také hmotnost rovných 700 kg. My se svezli na nějakých pětadvacet na sto. „Tankovat ampéry“ lze stejnosměrným proudem nabíjecím výkonem až 195 kW. V případě střídavého to je běžných 11 kW. Konektor má auto v pravém zadním blatníku a pro oba kabely je uzpůsobeno místo v prohlubni kufru. Kufrům ani piknikovým košům tedy překážet nebudou.

Spectre je vyprodaný v Česku i ve světě. Takže kdo pro něj vyrazí teď, bude čekat přes rok, to nebývá u rollse zvykem. Půl milionu eur, tedy nějakých třináct a půl milionu korun, kolik stojí kousek na fotkách, není pro klientelu očividně žádný problém. Základní cena včetně daně je přibližně 9,5 milionu Kč. Takové auto ale v praxi nikdy existovat nebude, protože zákazníci si nechávají svůj vůz všemožně vyšperkovávat prostřednictvím velmi širokého programu personalizace. Průměrná cena tohoto kolosálního fastbacku se tak pohybuje spíš někde na úrovni 12 až 13 milionů korun.