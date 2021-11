Značce nejameričtějších bouráků dal jméno Švýcar, logo má z hotelové tapety

Chevrolet se s průkopníkem automobilismu Durantem sešel ve firmě General Motors, kterou druhý ze zmíněných mužů v roce 1908 založil. Začínající firma si od známého závodníka a pokořitele rychlostních rekordů slibovala, že jí pomůže dostat se do širšího povědomí. Jenže Chevroletovo angažmá trvalo jen krátce; v roce 1910 Durant musel General Motors opustit a spolu s ním se poroučel i Chevrolet. Cesty obou průkopníků automobilismu se ale nerozešly.

Ještě s několika společníky založili vlastní společnost a pustili se do práce na automobilu nové konstrukce. Tak se na podzim 1911 zrodila značka Chevrolet. Nová automobilka si jako své logo zvolila symbol připomínající znaménko plus. Důvod přitom není úplně jasný. Podle jedné teorie je to stylizovaný helvétský kříž, jímž společnost odkazovala na Chevroletův švýcarský původ. Sám Durant však hlubší symboliku popíral a tvrdil, že jde o vzorek z tapety jistého pařížského hotelu, který se mu prostě zalíbil.

První vůz, který firma nabídla zákazníkům, nesl pojmenování Series C. Šlo o exkluzivní automobil se silným šestiválcovým motorem, u něhož se vzhledem k vysoké ceně nedal očekávat masový zájem kupců. Durant proto do výroby prosadil i menší model, jenž si získal značnou popularitu. Sázka na produkci cenově dostupných aut byla z obchodního hlediska úspěšná. Zároveň se ale stala příčinou neshod mezi pragmatikem Durantem a perfekcionistou Chevroletem. Spory vyvrcholily v roce 1915 tím, že Chevrolet prodal svůj podíl ve společnosti a pustil se do stavby závodních vozů.

Pozdější velká hospodářská krize však tomuto druhu podnikání nepřála a zchudlý Chevrolet se nakonec do automobilky nesoucí jeho jméno vrátil. Nebyl však už jejím váženým spolumajitelem, ale pouhým mechanikem. Samotná firma Chevrolet dopadla o poznání lépe než její spoluzakladatel. V roce 1917 ji Durant přivedl pod křídla General Motors, a ačkoliv on sám se ve vedení holdingu ani napodruhé dlouho neudržel, značka Chevrolet už jeho součástí zůstala.

Během své dlouhé existence uvedla společnost Chevrolet na trh hned několik modelů, které zanechaly otisk v historii především amerického automobilového průmyslu. V polovině 30. let to byl robustní osmimístný vůz nazvaný Suburban, který je považován za prapředka dnes tak populárních vozů SUV. Jakýmsi opakem masivního a praktického Suburbanu se stal sportovní model Corvette, který Chevrolet uvedl na trh v roce 1953. Zejména první dvě generace těchto vozů dnes patří k vyhledávaným sběratelským kouskům a ozdobám srazů historických vozidel.