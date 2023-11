Nová Toyota C-HR frčí do prodeje rovnou s velkou slevou. Už jsme ji zkusili

Je to podobná písnička jako u Fiatu, z jehož v podstatě lowcostové evropské nabídky trčí pětistovka, kterou si jako kabelku do města koupí bez okolků i ferrarista. C-HR podobně nabourává marketingové kastování značek na ty obyčejné a nóbl, kterým se říká „prémiové“.

C-HR totiž úspěšně odlákává zákazníky fajnového Lexusu a přitahuje Toyotě nové klienty – prostě „kluk z plakátu“. Když Toyota představovala předchozí generaci C-HR, chodili prý sami lidé od Lexusu žárlivě okukovat fajnový a designově vytříbený interiér; u nového provedení je to stejně.

Toyota C-HR se vymyká i postavením v nabídce Toyoty. Ostatní „crossové“ modely se vždy hlásí ke konkrétnímu tradičnímu modelu: Aygo X (cross), Yaris Cross, Corolla Cross… C-HR patří asi nejvíc k další ikoně Toyoty, nepřehlédnutelnému evangelistovi hybidizace pohonů Priusu.

Velikostně C-HR pasuje někam mezi krosový Yaris a Corollu, cenově ovšem míří na největší SUV v nabídce značky, tradiční RAV4. Jenže, aby to nebylo tak jednoduché, díky rozmanité nabídce pohonů je rozptyl cen velký. A protože nové C-HR přijíždí v době, kdy prodej aut začínají váznout, nasadila Toyota proti všem zvyklostem hned od začátku velké slevy. To je příjemné, i když to „poloprémiovou“ image modelu může v očích zákazníků trochu podkopávat. Základní cena 859 900 korun je tak hned od startu ponížena slevou 125 tisíc. To znamená ceny od 735 tisíc korun. Nová generace C-HR se bude pro Evropu vyrábět v turecké továrně Toyoty. První exempláře už jsou v Česku.

Vábí nové toyotisty

O tom, že toyoty nejsou sexbomby ani ranaři, už řeč byla. Šťavnatost a vášeň nahrazují střídmou nenuceností a loajalitou nenápadného věrného služebníka, kterou si získávají věrné publikum; pořekadlo „jednou toyotář, navždy toyotář“ je jedno z mála, které platí bezvýhradně, od Kapského Města po Uppsalu.

Toyota koncem září oslavila tři sta milionů vyrobených aut do svého založení v roce 1935. Stihla to za 88 let a 2 měsíce, přesněji od srpna 1935 do konce září 2023. 180,52 milionu aut vyrobila v Japonsku a zbývajících 119,6 milionu v ostatních fabrikách, třeba i v té české u Kolína. Nejprodávanějším modelem je samozřejmě Corolla s celosvětovou produkcí 53,399 milionu aut ve dvanácti generacích. Za šest let značka prodala přes 840 tisíc C-HR.

V roce 2016 se ovšem provalilo, že designéři Toyoty nejsou jen asketové na tofu a zeleném čaji. Když si šlehnou trochu wasabi, umí dát autu říz. Unylosti tehdy odzvonilo a C-HR přibyvší do nabídky značky v sériovém provedení v roce 2017 začalo novou éru, ve které už při pohledu na toyotu neusínáte.

A C-HR je dokonale vybalancovaným ambasadorem značky, její tváří. Vzhledově radikální tak, aby to přinejhorším neurazilo, a uvnitř přívětivé, toyotovsky fungující. Toyota o něm ráda mluví jako o konceptu, který vypustila do provozu. Pravda, ulítlé tvary původní studie zachovává v maximální míře, takové, aby design přijalo publikum a prošel spletí předpisů.

Nová generace je tedy stále svébytná, nepřehlédnutelná, tišší, lehčí, tužší. Mehmet Kilic, šéfinženýr bruselské konstrukční kanceláře Toyoty, uvádí, že vývoj trval čtyři roky.

Technicky je C-HR technika Corolly v těle outdoorového hipstera. Crossoverovité odvozeniny budou vždy fungovat hůř než klasické přikrčené modely tradičního střihu, v C-HR je to ale tak nějak jedno. Funguje, požadavky na jízdní emoce a schopnosti závodníka uspokojí jiné modely Toyoty; klientela takto střižených aut stejně vyžaduje především multifunkčnost švýcarského nožíku, tedy hlavně moderní univerzální spotřebič pro každodenní spořádaná dobrodružství.

A přestože si do marketingových strategií a not pro designéry automobilka pro frajerské crossovery vysnívá jako prototypového klienta třicátníka/ci s dítětem, psem, elektrokoloběžkou a fantazií a silami pro aktivní trávení volného času v outdooru, obvykle jezdí C-HR švarná pětapadesátnice do kanceláře, na kafe, nákupy, kosmetiku, masáže, jógu a po doktorech, od Říma po Londýn. V Česku pro C-HR chodí slovy zástupců značky „šedesát procent soukromníků, úspěšných ičařů nad padesát“.

Pro Evropu

Toyota zdůrazňuje, že C-HR byla vyvinuta speciálně pro evropský trh a vypadá přinejmenším stejně odvážně jako ta první. Oproti ní je dokonce o fous menší, neboť do nabídky přibyla právě toyotovsky utilitárně střídmě pojatá Corolla Cross. Druhé vydání C-HR přijíždí se stejným rozvorem 2,64 m jako předchůdce, s délkou 4,36 m je ale o tři centimetry kratší. Současně je o jeden centimetr širší a výška 1,56 m až na několik milimetrů odpovídá předchůdci. Objem kufru je podle provedení 388, nebo 310 litrů.

Divočejšími tvary působí spíš jako zvětšené Aygo X, podobně jako u ní jde atraktivitu ještě umocnit pomocí dvoubarevného lakování, kdy se kontrastní černý lak střechy protáhne dolů do zadních sloupků a až k zadnímu nárazníku. Krátké převisy a velká kola o průměru až 20“ (základem jsou sedmnáctky) dávají autu kompaktní vzhled salonního sportsmana. Šéfdesignér modelu Toshio Kanei to popisuje tak, že má „kondenzovanější siluetu“, líp drží opticky pohromadě. Stylově navazuje na čistě elektrickou Toyota bZ4X a nový Prius, z něj čerpá hlavně záď protažená do hatchbacku, což dělá dobře aerodynamice.

Nás ale spíš zaujalo to, že si (pravděpodobně) designéři prosadili nekonvenční kliky dveří, jež jsou výklopné (za jízdy tak netrčí ven a neškodí aerodynamice) a které musíte uchopovat odspodu, dlaní nahoru, jako u starých aut.

Hybridní zbraň

Toyota má kromě pověsti, velikosti seriózní nadnárodní značky s celosvětovou působností, japonské střídmosti a svědomitosti a přitažlivé obyčejnosti ještě jednu mocnou zbraň – umění hybridu. Druhé vydání extravagantního japonského crossoveru tak je k mání výhradně s elektrifikovanými pohonnými jednotkami. Dvě z nich jsou hybridní a třetí plug-in hybridní. Stále vyvíjený a vylepšovaný „samonabíjecí“ full hybrid taky tvoří většinu prodejů.

Stejně jako u Corolly tak základní C-HR pohání atmosferický motor s objemem 1,8 litru, který ve spojení s elektromotorem nabídne výkon 140 koní. Silnější hybridní dvoulitrová verze nabídne systémový výkon 198 koní, ta v provedení s pohonem předních kol je nejžádanější, dělá čtyřicet procent prodejů. V obou případech čtyřválce pracují v Atkinsonově cyklu. Silnější provedení nabídne i verze s pohonem všech kol provedeným přídavným elektromotorem na zadní nápravě. Plug-in hybrid se systémovým výkonem 223 koní je pak zdaleka nejsilnější verzí C-HR všech dob. S plnou baterii je toto provedení schopno ujet na elektřinu podle tabulky 66 kilometrů. Navíc dokáže při vjezdu do ekologické nebo nízkoemisní zóny automaticky přepnout na elektrický pohon.

Pátá generace hybridního systému přinesla mnoho vylepšení, motor točí nižší otáčky (ve 130 km/h o pět set míň). Odezva na plynu byla optimalizována tak, aby měl řidič přímější a plynulejší dojem z akcelerace. Zajímavou funkcí je „Adaptive Hill Control Logic“, která moduluje odezvu na sešlápnutí plynu podle sklonu vozovky.

Výkonová převaha osmnáctistovky se projeví až ve vyšších rychlostech a při razantnější jízdě, zátah motoru je hutnější. Pro normální ježdění je základní motorizace absolutně dostačující, zkušenosti s Corollou také říkají, že je úspornější.

Do šesti litrů spotřeby dokáže jezdit snad každý, trochu vnímavější a plynulejší řidič se vejde do pěti, při razantnější jízdě je sedmilitrová spotřeba benzinu stále velmi dobrá.

Hybridní toyoty jsou učitelky hladké jízdy, planetová převodovka, naučená se chovat gumově jako variátor, zkrotí i rapla. Motor sice s postupnou evolucí naučili opřít se do převodů, takže už při prudší akceleraci nemáte pocit zmařené práce, ale stále to na velké dovádění není. Desetisekundová akcelerace z nuly na stovku slabšího z full hybridů to potvrzuje. Když ovšem umíte s pedálem plynu pracovat tak, jak to pohon vyžaduje, a naučíte se namísto dupání na plyn a brzdu řídit, dokážete jet rychle i s C-HR.

Dynamičtěji laděná provedení GR Sport a PHEV mají (mimo jiné kvůli vyšší hmotnosti) trochu utaženější podvozek, na dvacetipalcových ráfcích pak víte o něco víc o nerovnostech. Hlavní finesou jsou však speciální hydromechanicky řízené tlumiče FSC měnící odezvu podle frekvence buzení – ventil v tlumiči v závislosti na frekvenci pohybu kola přepíná automaticky mezi dvěma okruhy. Podvozek je tak tuhý při sportovní jízdě na hladké vozovce, v zatáčce nebo třeba při brzdění a měkce pohodlný při plynulé jízdě po cestě na nerovnostech nebo hrubém asfaltu. Znají je třeba majitelé Fiatů Tipo (tlumiče Koni FSD).

Moderna na palubě

Interiér působí hodnotněji než u předchozí generace. Kokpit řidiče a spolujezdce obklopuje. Přístrojovku tvoří 12,4“ digitální přístrojový štít, v závislosti na verzi 8“ nebo 12,3“ infotainment a head-up displej. Navigace potřebuje trochu zkušenějšího toyotistu s třetím okem, které rozplétá navigační pentli vykreslující trasu při zašmodrchanějších dopravních situacích. Vzduchotechnika se ovládá fyzickými tlačítky, což je prima.

Šílet budete z neustálého pípání, které vás upozorňuje na různá nebezpečí, varuje, kárá – tu na překročení rychlosti, jindy na přílišné přiblížení čáře na silnici, pak zas na auto brzdící před vámi, ke kterému jste moc blízko. Moc se s tím dělat nedá, předepisují je požadavky homologace a doporučují bezpečnostní autority; aktivují se vždy se startem. Než je povypínáte, chvíli to trvá.

Nově Toyota C-HR rozpozná řidiče prostřednictvím aplikace MyT, vizuálně ho přivítá osvětlením a automaticky použije preferované nastavení sedadel, obrazovky infotainmentu a přístrojového štítu. Osobní přednastavení řidiče se využije pro nastavení sedadla, digitální přístrojový štít, head-up displej i obrazovku multimédií. Systém ambientního osvětlení v kabině Toyoty C-HR zahrnuje širokou škálu barevných odstínů – celkem až 64 – a zavádí možnost přímého a nepřímého osvětlení interiéru k navození požadované atmosféry v kabině.

V nabídce je i program 24 barevných odstínů, které se každou hodinu mění, a postupují tak od zářivých ranních tónů až po uvolněné odstíny ve večerních hodinách. Systém osvětlení má kromě toho přispívat k vyšší bezpečnosti: zvukové a vizuální výstrahy asistenta pro bezpečné opuštění vozidla jsou zdůrazněny přepnutím vnitřního osvětlení na červenou jako varování před otevřením dveří, pokud hrozí riziko střetu s vozidlem nebo cyklistou přijíždějícím zezadu.

Ke snížení hmotnosti nové Toyoty C-HR napomohla kromě nových druhů vysokopevnostní oceli nová konstrukce panoramatického střešního okna. Neotvírací panoramatické střešní sklo je opatřeno povrchovou vrstvou na ochranu před přehříváním, která odráží infračervené záření a potlačuje zářivé teplo za slunečných dnů, ale současně pomáhá udržovat teplo v kabině za chladného počasí. Díky tomu není zapotřebí klasická sluneční clona, čímž se ušetřilo pět kilogramů hmotnosti a zároveň se o tři centimetry zvětšil prostor pro hlavu.

Standardem všech provedení zcela nové Toyoty C-HR je nejnovější portfolio systémů aktivní bezpečnosti a funkcí na podporu řízení. Ke klíčovým novinkám patří nová funkce potlačování akcelerace, která omezuje riziko sešlápnutí akceleračního pedálu, pokud by vpředu ve směru jízdy stálo jiné auto. Novinkou je i proaktivní asistent řidiče, který při pomalejší jízdě zajišťuje hladké zpomalování v situacích, kdy řidič uvolní plynový pedál při dojíždění pomalejšího vozidla nebo v nájezdu do zatáčky.

Pro každodenní použitelnost se bude majitelům líbit především odemykání vozu mobilem.

Postmoderní kupé

Jestli je nadobro vymýcen automobilový druh jménem kupé, je C-HR jeho důstojným nástupcem – o přesně nadávkovanou míru méně praktické, o to šmrncovnější a poutavější. Coupé-crossover mu říkají poprávu, sportování ostatně nebylo vždy hlavní disciplinou všech kupátek, C-HR k tomu přidává prověřenou, funkční a zajímavou techniku. Není to racionální volba, ale je pochopitelná.