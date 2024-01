Techničáky online už fungují, ministerstvo dolaďuje věci za pochodu

„V Registru silničních vozidel (RSV) historicky nejsou úplně všechna technická data správně a úplně uvedena, to jsme již mnohokrát od začátku ledna uváděli a vysvětlovali, čím to je,“ uvádí František Jemelka za ministerstvo dopravy, který zdůrazňuje, že žádná data se z registru neztratila. A dodává, že pracovník registru měl a má povinnost vždy všechna data zkontrolovat a při práci s databází je případně doplnit. „Pokud data v RSV nejsou úplná, tak občan nemusí nikam chodit, při pravidelné prohlídce na STK pracovník technický průkaz nafotí, a úřad bezplatně data doplní,“ ubezpečuje.

Nesoulad mezi daty ve velkém technickém průkazu a registrem je podle vysvětlení ministerstva dán lidským faktorem. Při vzniku elektronické databáze (přepis z „papíru“ do počítače), či při zápisu na úřadu se mohly udělat chyby. Data v průběhu let migrovala mezi různými databázemi a občas mohlo dojít k chybě.

„Je to nemilé, mrzí nás to, omlouváme se za komplikace, ale je to příležitost, jak registr pročistit. Nesoulady nikomu problémy dříve nezpůsobovaly, do budoucna bude registr díky opravám (např. po STK) v pořádku,“ připouští mluvčí lopotnější rozjezd nového systému. „Tím, že budou data elektronicky, tak se postupně do registru vše doplní a papírový systém bude v tomto nahrazen elektronickým. Čištění je tedy jedním z efektů běžícího procesu. Cíl je zjednodušit lidem život, čištění registru je jen druhotný efekt,“ dodává.

Shodou okolností, když v uplynulém týdnu ministr dopravy Martin Kupka prezentoval na půdě Hospodářské komory elektronizaci převodů automobilů, měl systém výpadky, a to jak na registrech vozidel, tak na STK. Ministerstvo dopravy informaci iDNES.cz potvrdilo. František Jemelka vysvětlil, že registrace vozidel probíhala standardně a systém běžel. „Půl dne bohužel nefungovala databáze ISTP (Informační Systém Technických Prohlídek, pozn. red.) z důvodu přetížení. Tuto závadu dodavatel odstranil posílením, a následně vše bylo plně funkční,“ popisuje mluvčí a zdůrazňuje, že výpadek nikterak nesouvisel se změnou ve vydávání technických průkazů od 1. 1. 2024.

„Ano, je pravda, že systém STK měl výpadek z důvod přetížení a nefungoval v době od cca 8 do 14 hodin. Na odstranění dodavatel usilovně pracoval společně s dodavatelem infrastruktury a kolem 14. hodiny byl opět plně funkční,“ dodává mluvčí ministerstva s tím, že systém se stále modernizuje a testuje. „Do budoucna chceme, aby firmy posílily servery tak, aby k výpadkům nedocházelo. Také mají za úkol přijít s návrhem, jak současný systém v budoucnu modernizovat, až to bude potřeba.“ Podle mluvčího ministerstva systém umožňuje provést technickou kontrolu i v případě, že nemá online spojení se systémem. „Technik STK po provedené prohlídce nahraje data do systému a následně jsou odeslány do ISTP a dále do RSV.“

Velký techničák si může motorista nechat

Mluvčí na dotaz iDNES.cz uvádí, že dodavatelem systémem pro komunikaci STK s registrem je firma Aricoma (bývalý AutoCont). „Rozvoj aplikace na předávání technických dat z RSV do ISTP byl objednaný v roce 2023, kdy byl i realizovaný a testovaný. Cena rozvoje aplikace na předávání dat a modernizaci byla cca 2,3 mil Kč. Tato nabídka však obsahovala i další zákonné změny k 1. 9. 2023: historická vozidla a 1. 1. 2024: propojení a přenos dat z RSV do ISTP,“ uvádí.

Oproti původnímu plánu, podle kterého měli na registru motoristům velký technický průkaz odebírat, udělalo ministerstvo vstřícný krok a rozeslalo na úřady pokyn, aby motoristům, pokud chtějí, doklad ponechávali. „Používat elektronickou formu lidem nenařizujeme, samozřejmě si na úřadě můžete nechat udělat výpis z registru,“ dodává mluvčí ministerstva. „Ti, kteří nemají chytrý mobil, a kupovali by si auto, samozřejmě mohou všechny údaje nad rámec nového techničáku na úřadě i nadále získat. Lze to udělat v podstatě hned, když si jdu zapsat vozidlo,“ radí. Za výpis motorista zaplatí sto korun.

„Zrušení vydávání dvou dokladů a nahrazením jednoho od 1. 1. 2024 je první krok k tomu, abychom lidem zjednodušili přístup k registraci vozidla v elektronické podobě,“ vysvětluje mluvčí. „Do budoucna i v podobě, že občan by nemusel vůbec na úřad a vše by vyřídil z domova,“ dodává s tím že tímto procesem již prošlo několik států v Evropě. „Jeden doklad již vydává vícero států, například Holandsko v pololetí letošního roku taky chce přejít k jednomu dokladu.“

Aplikace už funguje

Mluvčí zdůrazňuje, že pro většinu lidí se nic nemění, nemusí chodit na úřad měnit techničák. „Změna se týká fakticky jen nových aut a aut, se kterými je na úřadě prováděn nějaký úkon, typicky přepis,“ vysvětluje.

„Tedy jedinou změnou od 1. ledna 2024 je, že v momentě, kdy technik přijde na nesoulad mezi registrem a velkým techickým průkazem, nafocený doklad pošle k opravě na úřad. To je vše. Většina lidí technickou i v momentě nesouladu mezi velkým tecnickým průkazem a registrem projde, neboť u sebe velký techničák mají. Jsou na to zvyklí, protože ještě do konce loňského roku jej na technickou stejně museli vozit u sebe.“ Na STK nyní by podle ministerstva již nemělo docházet k problémům.

František Jemelka pro iDNES.cz dodává aktuální informaci, že aplikace eTechničák je již dostupná i pro Android. Ke spuštění došlo začátkem týdne, postupně má být v Google Play doplňována pro všechny verze. „Nutno dodat, že jsme měli aplikaci nachystanou pro oba operační systémy současně, a zavčas jsme Google požádali o přidání do příslušného storu. Z formálních a administrativních důvodů bohužel v případě Googlu trvalo zveřejnění déle, než jsme si přáli,“ uvádí mluvčí. Od začátku roku fungovala aplikace jen pro přístroje s operačním systémem Apple iOS.