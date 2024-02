Povinné ručení pro elektrokola? V Česku experiment, v zahraniční nutnost

Prvního dubna začne platit nový zákon o povinném ručení, jehož součástí je i zavedení povinného ručení pro elektrokoloběžky či zahradní traktůrky. V souvislosti s tím řada odborníků volala i po tom, aby povinné ručení bylo nařízeno i pro elektrokola.

Zákonodárci k tomuto kroku ale nepřistoupili, protože na rozdíl od elektrických koloběžek je u kol elektrický motor jen doplňkem, Primární pohon zajišťuje šlapání. Pojišťovna Slavia ale vidí českou legislativu jako příliš liberální, což může v některých situacích přinést řadu problémů. Především pak v zahraničí.

Za hranicemi je ručení často povinné

„V České republice zatím stále platí legislativa, vycházející z Evropského nařízení z roku 2013, podle které musí mít rychlá a výkonná elektrokola povinné ručení, neboť spadají do kategorie motokol, resp. malých mopedů,“ říká projektová manažerka Slavia pojišťovny Lucie Žulavská.

A přestože se nehodovost elektrokol stále zvyšuje, většina těch, kteří svírají jejich řídítka, současnou legislativní teorii ve své motocyklistické praxi neuplatňuje a jezdí bez registrace a povinného pojištění. „Nová motorová směrnice teď ale přináší širší pohled, kdy záludností se pro české elektrokolaře stane jízda v zahraničí,“ doplňuje Žulavská.

Například v Německu a Rakousku, kam lidé často jezdí na kole na výlety a dovolené, je nezbytné mít sjednáno povinné ručení s alespoň minimálními limity pojistného plnění. Je proto na českých pojišťovnách, aby povinné ručení na elektrokola začaly nabízet.

Pokud ho do nabídky zařadit nechtějí, mají cyklisté možnost uzavřít takzvané hraniční pojištění. „To je však co do výše pojistného poměrně nákladné a má i ve valné většině omezenou časovou platnost,“ upozorňuje pojišťovna Slavia. I proto se rozhodla, že takové povinné ručení nabídne, přičemž bude platné po celé Evropě. Zároveň upozorňuje, že běžné pojištění obecné odpovědnosti nemusí v některých případech vůbec pomoci.

Některé státy totiž legislativně vidí elektrokola jako motorová vozidla. Je nezbytné si místní legislativu zkontrolovat před cestou, pokuty bývají hodně vysoké. A případné povinné ručení bude platit i v Česku a budou z něj vypláceny všechny škody, které cyklista s kolem způsobí. Slavia se tímto krokem pustila do v Česku neprobádaných vod.

O povinném ručení pro elektrokola v tuto chvíli neuvažuje Kooperativa. Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny uvedla: „V tuto chvíli probíhá právní analýza poptaná ze strany ČKP (Česká kancelář pojistitelů – pozn. red.), zda bude možné v ČR sjednat povinné ručení pro kola, u kterých plní elektromotor pouze pomocnou úlohu při šlapání.“

A v podobném duchu se vyjádřila i tisková mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovová, která řekla: „V rámci ČAP (České asociace pojišťoven – pozn. redakce) aktuálně diskutujeme, jak jako sektor přistoupit k povinnému ručení u elektrokol pro země, které tento typ pojištění mohou vyžadovat. V každém případě doporučujeme pro cesty do zahraničí sjednat si k cestovnímu pojištění také pojištění odpovědnosti, protože škody způsobené při jízdě na elektrokole, ať už na zdraví nebo majetku někoho jiného, mohou být skutečně vysoké.“