Nehod s elektrokolem přibývá, starší lidé často nezvládají náročnou jízdu

Elektrokola začínají výrazně měnit statistiky dopravních nehod. Podle analýzy Portálu nehod způsobila eletrokola v roce 2021 už 2,5krát víc nehod než v roce 2018. V loňské roce tvořily nehody na elektrokolech přes 11 procent všech nehod cyklistů u nás.

Oproti klasickým kolům je také alarmující vysoký věk lidí, kteří mají s elektrokolem nehodu. Zatímco u klasických kol má největší podíl na nehodách věková skupina 39–45 let, největší podíl na nehodách elektrokol má seniorská generace. Téměř 52 procent nehod cyklistů na elektrokolech způsobili lidé ve věku od 54 do 73 let. Přitom samotná věková kategorie 67–73 let má na svědomí 20 procent nehod elektrokol způsobených cyklistou.

Rychlost a hmotnost elektrokola mění v porovnání s klasickým jízdním kolem také jeho jízdní vlastnosti a dynamiku jízdy. A nejvíc na to doplácí senioři, kteří rychlou jízdu na těžším elektrokole někdy nezvládnou.

VIDEO: Elektrokola 2022: Paleta modelů je pestrá, ale ceny se zvedly:

„Elektrokola sice nabízí starším lidem možnost prodloužení aktivního trávení volného času, ale neměli by podceňovat opatrnost a kvalitní bezpečnostní výbavu, vzhledem k tomu, že riziko nehody je v této věkové kategorii výrazně vyšší,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Zajímavé je, že nehodám na elektrokolech dominuje nezvládnutí jízdy a rychlost elektrokola. „U elektrokol je znatelný nárůst podílu nehod zaviněných rychlostí. Ten je v jejich případě 21 procent, u ostatních kol 16 procent. Na druhou stranu se pozitivně projevuje i to, že elektrokola řídí starší a rozvážnější cyklisté se znalostí dopravních předpisů. Klesá u nich totiž v porovnání s klasickými koly podíl nehod zaviněných nedáním přednosti ze strany cyklistů,“ tvrdí Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.