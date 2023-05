Koloběžkám a zahradním traktorům nařídí povinné ručení, elektrokola vyvázla

Zatímco se zahradní traktůrky po silnicích běžně opravdu nepohybují, cyklisté ano. A také působí řadu dopravních nehod. Přesto se ministerstvo financí rozhodlo, že povinné ručení budou platit ti, kteří mají sekačku a ne cyklisté.

Od začátku roku 2024 by mělo začít platit povinné ručení i pro jiná vozidla, než jsou auta nebo motorky. Pokud novela projde dlouhým schvalovacím procesem, je pravděpodobné, že bude potřeba mít sjednáno povinné ručení na vozítka typu Sagway, ale i na elektrické koloběžky nebo některou zahradní techniku, typicky traktůrky pro sekání trávy. V tomto případě se ale povinnost nebude vztahovat na ty sekačky, které se pohybují výhradně po soukromých pozemcích.

Jakmile by řidič s traktůrkem vyjel mimo zahradu, už se dostává do kategorie povinného ručení. Obdobně na tom budou také veškeré elektrické koloběžky. Návrh novely má na svědomí ministerstvo financí, které nové povinné ručení podmiňuje výhradně mechanickým pohonem s rychlostí vyšší než 25 km/h. Zároveň se takové vozidlo bude muset pohybovat jen po zemi, nikoliv po kolejích.

„Tato povinnost vznikla na základě případů souzených Evropským soudním dvorem, kdy docházelo ke škodám na zdraví či majetku způsobeným těmito minivozítky a pachatelé se nechtěli znát k úhradě škody. Povinnost povinného ručení se nebude týkat elektrokol, a to z důvodu jejich primárního zdroje energie, kterým je šlapání, nikoli pouze pomocný motor, ale ani cyklistických/jízdních kol,“ popsal tiskový mluvčí resortu financí Filip Běhal.

A to vše i přes to, že v roce 2022 způsobili cyklisté 3 161 dopravních nehod, při kterých zemřelo 21 lidí. Jakkoliv je tedy počet cyklistů na silnicích stále vyšší, nebudou ani nadále platit povinné ručení, ze kterého by škody byly hrazeny. Pokud tedy dojde k nehodě, při které cyklista způsobí nějakou škodu, musí vše hradit buď ze svého, nebo z jiné (nepovinné) pojistky. Poškozenému pak může pomoci jeho vlastní, v případě motoristů nejčastěji havarijní, pojištění. V každém případě je ale oprávněn škodu vymáhat po viníkovi.