Pobyt v přírodě táhne. Zákazníci za výbavu utrácejí víc, hledí i na kvalitu

V roce 2020 nastal velký boom outdoorových aktivit, ten stále pokračuje. Lidé potřebují výbavu a investují do outdoorových produktů. „Není to totiž investice pouze na jednu sezonu, ale na delší čas,“ říká Jan Štika ze společnosti Hannah. Největší zájem o tento sortiment zaznamenávají prodejci outdooru přibližně od května do října. Vyšší poptávku v posledních dnech potvrzuje například ředitel českého Intersportu.

„Prodeje outdoorového segmentu rostou dlouhodobě, ale razantně se zvýšily zejména v roce 2021, kdy proti předchozímu období narostly prodeje outdoor textilu až o 40 procent, na což měla dozajista vliv i pandemická opatření. Lidé se začali více věnovat venkovním aktivitám, a tak jsme zaznamenali velký zájem především o zboží outdoorové, ale velká poptávka byla i po kolech,“ Miroslav Kopřiva.

Počet nákupů podle Kopřivy sice klesá a zákazníci si více rozmýšlí, za co své peníze utratí, sport však stále táhne. „Podle našich dat se hodnota jednoho nákupu naopak zvýšila a zákazník za nákup outdoorové módy a vybavení utratí průměrně 1 200 korun v rámci jednoho nákupu, což je o téměř 20 procent více než minulý rok,“ říká ředitel Intersportu.

Zákazníci se primárně řídí podle ceny, ale zároveň je důležitá kvalita zpracování, materiály, střihy a barvy, podotýká Štika za značku Hannah. „Pokud je produkt kvalitní, mnoho lidí je ochotno sáhnout hlouběji do kapsy a pořídit si tak kvalitnější produkt.“ Největší zájem mají zákazníci o bundy a kalhoty. Trička a mikiny jsou hned v závěsu za nimi. V neposlední řadě je v letní sezoně velký zájem o batohy, stany a spací pytle.

„Narůstá zájem zákazníků o původ výrobku. Zajímají se o technologie, udržitelnost a kvalitu daného produktu. Velkou roli hraje v retailu erudovaný prodavač/poradce zákazníka. V online prostředí je nutností kvalitně zpracovaný popis a fotky produktů. Čím je produkt specifičtější, zákazník požaduje radu a vyzkoušení. Proto navštíví kamennou prodejnu,“ podotýká Štika.

Výrobci více nešijí

Naopak výrobci outdoorového oblečení zatím nárůst poptávky a prodejů nepociťují, ale situace se začíná postupně zlepšovat a koneční zákazníci začínají více nakupovat.

„Problém je ale v tom, že většina obchodníků má po posledních dvou špatných sezonách přeplněné sklady a tak bude ještě nějakou dobu trvat, než tyto vysoké skladové zásoby odprodají. Do té doby budou objednávat pouze omezené množství nových výrobků,“ popisuje Ivo Pikl, obchodní a marketingový ředitel společnosti Direct Alpine. Dodává, že u výrobců se tento trend začne projevovat se zpožděním minimálně šest měsíců.

„Nyní prezentujeme novou kolekci na sezonu léto 2024, ale ani u ní ještě nepředpokládáme nárůst předobjednávek a tím pádem ani výroby. V tomto období obchodníci vyplňují závazné předobjednávky na příští léto,“ říká vysvětluje Ivo Pikl.