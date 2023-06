PŘEHLEDNĚ: Jaká nejzásadnější opatření úsporného balíku jdou do sněmovny?

Omezení a rušení daňových výjimek

Sleva na manželku/manžela se omezí výhradně na manžela či manželku pečující o dítě do tří let věku.

Zcela zrušit pak chce vláda školkovné, slevu na dani pro studenty, daňové osvobození nepeněžních benefitů pro zaměstnance nebo daňovou uznatelnost tichého vína jako daru do 500 korun. Zruší se i daňový odpočet úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Vyšší daň příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob se zvýší z 19 na 21 procent. Současná sazba daně ve výši 19 procent totiž patří podle ministra financí Zbyňka Stanjury ve srovnání s EU mezi nižší sazby.

Omezení pro nákup auta

Při nákupu osobního automobilu pro podnikatelské účely budou daňově uznatelné pouze první dva miliony korun z ceny pořizovaného vozu.

Vyšší progrese u daně z příjmů

Vláda navrhuje posun prahu 23procentní daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy. Rozšíří se tak počet vysokopříjmových, kteří platí vyšší sazbu daně z příjmů.

Podle modelového příkladu v současnosti zaměstnanec platí 23procentní daň z příjmů, které přesahují částku 161 300 korun. Do této sumy platí 15procentní daň. Nově bude tato částka zhruba ve výši 121 tisíc. Uvedené částky se pravidelně valorizují v návaznosti na růst průměrné mzdy.

Prodej firmy se prodraží

Prodej firmy či podílu v ní vyjde podstatně dráž. Dosud totiž platí, že v závislosti na typu firmy stačí podíl držet tři či pět let. Jakmile uplynou, prodej se nedaní. Nově má ale být hranice pro nezdanění stanovena na 40 milionů korun. Z čehokoli nad tento strop si stát vezme svůj „podíl“.

Ministerstvo financí v materiálu, který vydalo v rámci představení celého balíku veřejnosti, uvádí, že limit 40 milionů korun je dostatečný k tomu, aby se zdanění nedotklo prodeje podílů ve startupech a rodinných firmách. Podle řady expertů je ale limit nízký a hravě ho překročí i tyto firmy.

Prodej se daní jako standardní daň z příjmů. Zatím platí, že na příjmy do 48násobku průměrné mzdy se aplikuje 15procentní sazba, na vše nad touto hranicí 23 procent. Jenže vláda chce přitvrdit a snížit strop na 36násobek průměrné mzdy, tedy asi 1,45 milionu korun.

Změny v dani z přidané hodnoty

Z původních třech sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) budou nově sazby dvě. Končí sazby ve výši 10 a 15 procent, které nahradí sazba 12procentní. Základní sazba ve výši 21 procent zůstává.

Do nové, dvanáctiprocentní sazby z dosavadní 10procentní spadne například veřejná doprava, stravovací služby a ubytovací služby, časopisy, bezlepkové výrobky, vodné a stočné, centrální teplo nebo léky.

Z patnáctiprocentní sazby naopak do nižší, dvanáctiprocentní sazby DPH se nově přesouvají potraviny, stavební práce či dětské autosedačky. U těchto položek se očekává nepatrné zlevnění.

Z vypořádání připomínek k vládnímu balíku vyplývá, že všechny nealkoholické i alkoholické nápoje včetně čepovaného piva budou v sazbě 21 procent. Výjimku ale bude mít voda z kohoutku, pro kterou má platit snížená sazba. V důvodové zprávě materiálu ministerstvo upozorňuje, že se to bude týkat pouze čisté vody bez příchutě.

„Ledová tříšť vyrobená z kohoutkové vody a ochucená sirupem bude v základní sazbě daně,“ uvádí. Podle materiálu aplikaci snížené sazby ale nebrání přidání dekorace, jako je například lístek máty.

V původním návrhu se počítalo s tím, že výjimku dostane také kravské mléko. To platí, ale po vypořádání připomínek k návrhu zamíří do nižší sazby také rostlinné alternativy, jako jsou sójové nápoje, nápoje z ořechů, obilovin nebo na bázi semen, jako je například konopné mléko. Do snížené sazby budou patřit i ochucené verze nápojů, tedy například mléko s medem nebo mléčný koktejl se zmrzlinou.

Zcela osvobozeny mají být od DPH knihy. Časopisy půjdou z desetiprocentní sazby do 12procentní, noviny do 21procentní.

Diskuze se vedla také ohledně dětských plen a kojenecké vody. Vláda je ale do nižší sazby přesunout odmítla.

Ve vyšší sazbě zřejmě zůstanou také menstruační pomůcky. Jejich zařazení do nižší sazby navrhovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. V připomínkách se uvádělo, že ženy z nízkopříjmových skupin společnosti jsou v případě, kdy si nemohou dovolit tyto pomůcky zajišťovat, ohroženy takzvanou menstruační chudobou.

Zdraží alkohol i cigarety

Spotřební daň z tabáku a tabákových výrobků se má postupně zvedat. Například u cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos se příští rok zvedne o 10 procent a o pět procent v každém roce až do roku 2027.

V plánu je také zavedení spotřební daně i u ostatních tabákových výrobků. Sem bude spadat například žvýkací a šňupací tabák nebo náplně do e-cigaret.

Stejně jako daň za tabáku se má zvyšovat i spotřební daň z lihu. U tichého vína zůstává spotřební daň nulová.

Změna v dani z nemovitých věcí

Vláda plánuje zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek, a to plně ve prospěch státního rozpočtu. Zavést se má také automatická valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Podle modelového propočtu ministerstva financí se například za průměrný sedmdesátimetrový byt na Praze 1 dnes platí cca 1 700 Kč ročně, nově to bude zhruba 2 500 Kč. Za podobně velký byt v Brně zaplatí dnes majitel zhruba 600 Kč, nově to bude asi 1 200 Kč.

Nemocenské pojištění pro zaměstnance

Návrh počítá se znovuzavedením nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. „Snížení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance v roce 2009 bylo nesystémovým krokem, který tehdy kritizovali i sociální partneři a vedlo k nerovnováze systému nemocenského pojištění,“ uvedlo k návrhu ministerstvo financí.

Změny v práci na dohodu

Vzniknou dva limity, po jejichž překročení pracovník bude muset platit sociální pojištění. Limit pracovníka na dohodu o provedení práce (DPP) u jednoho zaměstnavatele je stanoven ve výši 25 procent průměrné mzdy. U více dohod je tento limit 40 procent průměrné mzdy.

Kvůli kontrole limitů bude zavedena evidence dohod a příjmů z nich plynoucí. Stát tak chce zamezit řetězení dohod, z nichž pracovník neodvádí nic.

Vyšší odvody pro OSVČ

Minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění stoupne z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy. Pojistné se pro OSVČ počítá jako 29,2 procenta z vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ bude růst postupně v letech 2024 až 2026, vždy o pět procentních bodů ročně. To platí i pro nové živnostníky.

Zdravotní pojištění by měly OSVČ platit z 55 procent základu daně místo současných 50.

Snížení podpory stavebního spoření

Nové maximum státní podpory bude tisíc korun na rok a týká se stávajících i nových smluv.

Zdražení dálniční známky

Cena dálniční známky se zvýší o 800 korun z 1 500 na 2 300 korun za rok. Zavede se nové pravidelné valorizační schéma, které má zohledňovat výši inflace.