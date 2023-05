Výši DPH u novin od časopisů rozhodne počet vydání, upřesnilo ministerstvo

„Pokud je titul vydáván nejvýše třikrát týdně, bude zařazen do snížené sazby DPH jako časopis, zatímco pokud je daný produkt vydáván aspoň čtyřikrát týdně, typicky noviny, bude zařazen do základní sazby DPH,“ uvedla Krušinová pro Hospodářské noviny, které na to v pátek upozornily.

Celní zákon, na který se mluvčí odvolává, sice rozlišuje periodika takto podle počtu týdenních vydání, nerozlišuje je ale podle tohoto klíče na noviny a časopisy, píšou HN. Deník také poukazuje na to, že není zřejmé, jak se bude periodicita posuzovat u čistě digitálních produktů, které nemají pravidelná vydání.

Velké vydavatelské domy podle svého vyjádření předpokládají, že zvýšení DPH urychlí propad trhu denního tisku. Plánované zvýšení DPH u tisku v Česku kritizují i asociace evropských vydavatelů novin a časopisů. Státu to podle nich nepomůže získat více peněz do rozpočtu, růst daně podle nich pouze omezí dostupnost tištěných médií.

Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropská asociace časopiseckých médií (EMMA) proto v otevřeném dopise premiérovi Petru Fialovi (ODS) vyzvaly českou vládu, aby plán změn DPH přehodnotila

Upozorňují na to, že naprostá většina členských států Evropské unie uplatňuje u novin a časopisů sníženou, nebo dokonce nulovou sazbu DPH. Sazba daně je také většinou v zemích EU pro noviny a časopisy stejná.