Živnostníci i dohodáři si za pojištění připlatí. Jak se pro ně mění pravidla

Živnostníkům vláda navrhuje v příštích třech letech zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného na sociálním pojištění z 25 procent průměrné mzdy na 40, vždy o pět procentních bodů ročně.

To znamená, že pokud by toto pravidlo platila již letos, minimální záloha na sociálním pojištění by vyskočila ze současných 2944 korun rovnou na 4710 korun. Za rok by tak jen na sociálním pojištění zaplatili namísto 35 tisíc přes 56 tisíc korun. Za to stát nabízí živnostníkům vyšší důchod.