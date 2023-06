Co způsobí vyšší daně? Rozpočet zásadně nezachrání, předpovídá ekonom Bartoň

Jak vnímáte vládou představený úsporný balíček? Jsou podle vás dostatečné úspory na straně výdajů?

Jsem realista, nikoliv snílek, a tak nějaký balíček je lepší než žádný balíček. Samozřejmě by bylo lepší hledat ještě více výdajů na škrtnutí, ale to už bychom tomu nemohli říkat balíček, nýbrž nezbytná reforma veřejných financí. A to by bylo takzvané „odvážné rozhodnutí“, kterého se – jak víme z britského „dokumentárního“ seriálu Jistě, pane ministře – každý politik bojí nejvíce. Ovšem na tepenné krvácení veřejných financí nestačí přiložit balíček.

Z DPH se vybere zhruba polovina, z našich výdělků nejméně. Ale pozor. To je jenom za daně, jež se skutečně jmenují „daň“. Celou polovinu daňových příjmů rozpočtu přináší daň, kterou se stát neodvažuje jako daň pojmenovat, přesto daní je.