Ministerské dilema s DPH. Je káva s mlékem potravina, nebo nápoj?

„Do dnešního dne se daňová sekce ministerstva soustředila na to, aby mohl konsolidační balíček jít do legislativního procesu, jehož první fází je připomínkové řízení. Všechny detaily a přeřazování produktů, které jsou připravované z mléka a kávy či čaje (latté, milkshakes, chai latte apod.), budou naši experti z daňové sekce řešit v příštích dnech tak, aby výsledek, do které sazby DPH budou tyto výrobky zařazeny, dával smysl a nevznikla z toho absurdita minulé vlády typu několik sazeb na pivo,“ uvedla pro Seznam Zprávy Michaela Lagronová, šéfka Odboru komunikace na Ministerstvu financí.

Podle Tomáše Prouzy, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu by úředníci místo vytváření složité tabulky pro to, jestli je něco v regále spíše potravina, nebo spíše nápoj, měla opravit základní chybu v nastavení daňového balíčku.

Považujete kávu s mlékem za potravinu, nebo nápoj? je to potravina 3 %(1 hlasů) je to nápoj 97 %(29 hlasů)

„To, v čem vláda selhala je, že ustoupila silné lobby vinařů a nezavedením spotřební daně na tichá vína přišla o pět miliard korun daňových příjmů. Ty pak musela složitě hledat jinde. Výsledkem jsou nápoje ve vyšší sazbě DPH a potraviny ve snížené,“ říká Prouza a dodává, že jde o naprosto okrajový sortiment s nulovým vlivem na celkový výběr daní.

„Jediným správným řešením je udělat technickou úpravu v daňovém balíčku, zavést spotřební daň na víno a všechny nealko nápoje převést do snížené sazby DPH. Zjednoduší to celý systém, a ještě na tom státní rozpočet několik miliard vydělá,“ domnívá se prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Společnosti vyrábějící všechny alternativy kávy s mlékem míní, že by zdanění mělo být hlavně administrativně co nejjednodušší.

„Rozhodnutí, která finálně projdou českým legislativním procesem, budeme plně respektovat. Přičemž jsme zastánci co nejjednodušších a efektivních řešení, která nepřináší firmám a potažmo i státu další nadměrnou administrativní zátěž,“ řekla redakci iDNES.cz Tereza Skrbková ze společnosti Nestlé.