Snížené sazby DPH nepomáhají dost. Jediná by byla efektivnější, říká analýza

„Nastavení sazeb je absurdní, navrhované změny také. Je to ale politická věc,“ uvedl Vít Hradil, hlavní analytik společnosti Cyrrus a zároveň autor analýzy. Daň z přidané hodnoty je hlavním zdrojem daňových příjmů v Česku, ale i ve zbytku Evropy. Očekávaný výnos pro státní kasu činí za letošní rok 381,8 miliardy korun. Ještě více peněz plyne státu ze sociálního pojištění, které ale formálně není daní.

Využívání snížených sazeb pak je běžnou praxí. Státy se jejich prostřednictvím často snaží podporovat nízkopříjmové skupiny či motivovat k žádoucímu spotřebnímu chování. Analýza společnosti Cyrrus ale upozorňuje, že DPH by neměla sloužit jako nástroj sociální podpory. Nese s sebou totiž řadu vedlejších nežádoucích nákladů, které v důsledku mohou převýšit přínosy.

V Česku jsou dvě nižší sazby – 15 a 10 procent, základní daň činí 21 procent. „V Česku asi 38 procent věcí, co se prodají, spadá do jedné z těchto sazeb,“ zmínil Hradil.

Analýza také upozorňuje, že efekt nižších sazeb není dostatečný. Obchodníci totiž často ceny o nižší DPH zcela nesníží. „Když snížíte DPH na potraviny, průsak do skutečné ceny je zhruba okolo padesáti procent. K zákazníkům tak doputuje pouze polovina této slevy,“ vysvětlil ekonom.

Kritizuje také neadresnost podobných opatření – za nižší DPH totiž nakupují i ti, kteří úlevy nepotřebují. „Potraviny si nekupují jen chudí, velkou část politiky tak cílíme úplně vedle. Snížit daně všem nedává smysl, musíte je pak zvýšit někde jinde. V některých případech pak ulevujete více těm bohatým. Je tam například úleva na péči o děti, za tu ale zřejmě utrácí pouze lidé s vyššími příjmy,“ doplnil Hradil.

Dále analýza zmiňuje také vznik prostoru pro daňové úniky, které systém několika sazeb umožňuje, znepřehlednění systému i dodatečné náklady pro firmy i správce daní – tedy pro stát. „To nakonec všichni zaplatíme ze svých daní,“ upozornil Hradil. Řešením by podle analýzy bylo sjednocení sazeb DPH zrušením snížených sazeb. Vyšší výnos by pak stát mohl zacílit na podporu cílových skupin.

V Česku by sjednocením sazeb vznikla jednotná sazba ve výši sedmnácti procent, spočítala analýza s tím, že takto vysoká daň by byla rozpočtově neutrální. Sociálně slabší by tak kvůli zvýšení daně u nižších sazeb průměrně tratili zhruba 526 korun měsíčně, spočítala dále analýza s tím, že jednomu milionu potřebných by ale díky vyššímu výnosu šlo vyplatit 670 korun měsíčně adresnými dávkami.

Díky jednotné dani by neefektivita klesla z deseti na osm procent, stát by tak více vybral osm miliard korun, které by mohl přerozdělit mezi milion nejchudších. „Můžete to udělat skrze příspěvek na dítě, na bydlení a podobně,“ doplnil Hradil s tím, že ale stát má obecně velký problém s identifikací lidí, kteří pomoc skutečně potřebují.

Možnost by byla i sjednocením na 21 procent. V tomto scénáři by byl dodatečný výběr DPH zhruba 92 miliard plus dalších osm díky větší efektivitě výběru. Tato varianta by umožňovala výrazně větší odškodnění nízkopříjmových. „Možností je spousta. Pointa je, že to lze udělat tak, aby to nepoškodilo státní rozpočet a odmazat všechny problémy,“ uzavírá Vít Hradil, hlavní analytik společnosti Cyrrus.