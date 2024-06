Turisté se do Česka vrátili, ale dlouho se nezdrží. Nehledají ani nová místa

„Cestovní ruch tuzemské ekonomice nezanedbatelně pomáhá. Před pandemií se na HDP podílel zhruba třemi procenty. V současné době však stále více převládají domácí cestovatelé, kteří se přestávají bát utrácet a jejich dovolenkové výdaje jsou vyšší, než byly před covidem. Platí to i pro zahraniční cestovatele, kteří v Česku utrácejí asi dvaapůlkrát více než před pandemií,“ říká mluvčí CzechTourismu Kateřina Beránková

Cestovní ruch Podle Světové rady pro cestovní ruch (WTTC) dává toto odvětví nyní práci každému desátému zaměstnanci na světě. Cestovní ruch má letos dosáhnout rekordní hodnoty 11,4 bilionu dolarů, v přepočtu 258,8 bilionů Kč.

Na významnější počty turistů z některých trhů ale podle ní Česká republika ještě čeká. „Jde zejména o turisty z Číny, Jižní Koreje nebo Spojených států amerických,“ dodává.

Aktuální data ukazují, že v loňském roce se do Česka hrnuli hlavně cestovatelé z Německa (zhruba 2,3 milionu), Slovenska (asi 860 tisíc) a Polska (759 tisíc). Do první šestky se zařadili také Američané, Britové a Italové. Cestovatelé zde loni v průměru strávili 3,5 dne, největší zájem byl tradičně hlavně o Prahu.

Situace se změnila

Silná inflační vlna z posledních let a geopolitická situace však tuzemský cestovní ruch poměrně silně ovlivnila. Zásadní roli sehrálo omezení vztahů s Ruskem po útoku na Ukrajinu. Do Česka loni z Ruska přijelo ve srovnání s dobou před pandemií o 521 tisíc návštěvníků méně a spolu s výpadkem čínské klientely zde republika přišla o více než milion zahraničních cestovatelů.

Na proměnu zahraniční turistické skladby v Česku některé kraje poměrně silně doplácejí. „S koronavirovou pandemií i koncem přímých leteckých linek se tuzemská turistická situace změnila. Třeba jižní Čechy rázem přišly o třetinu návštěvníků. Kromě Ruska (-521 tisíc) a Číny (-520 tisíc) výrazně poklesly příjezdy i z některých dalších ekonomiky. Konkrétně z Jižní Koreje (-149 tisíc) a USA (-95 tisíc),“ domnívá se Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas.

Experti upozorňují, že se zahraniční klientela v tuzemsku dlouhodobě příliš nezdržuje. Částečně je to i tím, že zejména návštěvníci z okolních států přijíždějí převážně na víkendy. Třeba asijskou nebo americkou klientelu je ale možné v České republice udržet déle.

„Turisté z Evropy obvykle navštěvují jedno až dvě konkrétní místa v destinaci. Kupříkladu skupiny z Asie ale naopak preferují typ cesty, kdy za týden navštíví co možná nejvíce míst, a to i ve více státech,“ vysvětluje Jiří Fontana ze sítě Orea Hotels.

Kulturních památek a přírodních krás je přitom v Česku mnoho a podle odborníků je třeba, aby i z ekonomických důvodů začali cestovatelé objevovat i další místa.

Současná situace totiž s sebou přináší i některé nechtěné jevy jako overturismus, kvůli němuž jsou některá turisticky atraktivní místa už nad hranicí svých kapacit – sem patří vedle Prahy třeba Kutná Hora, Český Krumlov, ale i Sněžka či Lom Velká Amerika.

Řada odborníků se proto snaží přijít s řešením, které by v praxi dokázalo overturismus alespoň částečně omezit. „Na prvním místě by to měla být osvěta zaměřená na to, že Česká republika není jen Praha. Když se naučili jezdit třeba do jižních Čech i lidé z daleké Asie, není to neřešitelný problém,“ doplňuje ekonom Dufek.

Lokality, které netáhnou

I průběžné statistiky z letošního roku do velké míry kopírují loňské výsledky a ukazují, že po některých konkrétních regionech se České republice dlouhodobě nedaří nastartovat turistickou poptávku. Mezi málo vyhledávané tuzemské regiony se řadí zejména Ústecký a Pardubický kraj, přitom jejich turistický potenciál je obrovský.

Ověřené koncepty je přitom možné čerpat z nedalekého zahraničí. „Země jako Rakousko, Německo nebo Itálie dlouhodobě propojují konkrétní lokality a jednotlivé regiony promují v rámci cíleného destinačního marketingu. Dobrými příklady jsou třeba Korutany nebo Tyrolsko,“ říká expert skupiny Orea Hotels Tomáš Holan.

Na opačné straně podle něj stojí třeba francouzská Provence. „Ta je minimálně v České republice z pohledu marketingu takřka neviditelná. A je zřejmé, že Francie k podpoře turismu nepřistupuje tak cílevědomě jako třeba Rakousko,“ uzavírá Holan.