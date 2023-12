Řetězce reagují na změny DPH akcemi. Je to hlavně marketing, říká analytik

„Z posledního prohlášení řetězců cítím, že jsou pod tlakem. Na jedné straně se očekává zlevnění po poklesu DPH, snížení cen v obchodech, na straně druhé však dodavatelům i obchodníkům objektivně rostou náklady, které chtěli promítnout od ledna do cen. Po posledním koordinovaném prohlášení řetězců se vzedmula vlna kritiky, kterou je nyní třeba uhasit,“ uvedl Tyleček.

Po několika týdnech mohou opět ceny růst, navíc sleva se má týkat jen určitého množství produktů, takže jiné naopak mohou zdražit, sdělil ČTK.

Ministr oznámil zdražení potravin

Minulý týden oznámil ministr zemědělství Marek Výborný po jednání se zástupci obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), že od ledna by měly potraviny zdražit. Prezident svazu Tomáš Prouza poté uvedl, že důvodem je zvyšování cen dodavatelů.

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová ve čtvrtek řekla, že členové komory sice jako každý rok rozesílají nové ceníky, ale nemohou řetězcům oznámit, že zdraží s tím, že obchodníci to bez výhrad přijmou. „Pokud je pustí do nějakého zdražení, tak to budou jednotky procent,“ uvedla. Jednání dodavatelů s obchodníky jsou podle ní velmi tvrdá. „Máme i signály o tom, že řada řetězců trvá na zlevnění,“ doplnila.

Řetězec Penny Market koncem listopadu oznámil, že do cen vybraných produktů promítne snížení DPH již od 1. prosince. Sleva se odečítá u pokladny držitelům zákaznické karty, kteří předloží kupon z letáku, aplikace nebo dalších médií. „Jsme rádi, že nás ostatní řetězce následují.

K cenám po 1. lednu 2024, kdy dojde k úpravě cen všech produktů podle platných sazeb, pak můžeme našim zákazníkům slíbit, že i přes nejrůznější informace o zdražování v průběhu ledna neplánujeme zvyšování cen potravin, a to ani v souvislosti se zdražováním energií nebo na základě rostoucích dodavatelských cen,“ sdělil ve čtvrtek mluvčí společnosti Tomáš Kubík.

Pokus o důkaz síly

Tesco minulý týden oznámilo, že od tohoto týdne u stovky potravin snižuje ceny tak, aby odpovídaly poklesu sazby DPH. „Po Novém roce budeme v této aktivitě pokračovat a chceme našim zákazníkům nižší sazbu DPH promítnout do cen dalších výrobků,“ uvedl produktový ředitel společnosti pro ČR Pavol Halász. Lidl ve čtvrtek v tiskové zprávě uvedl, že do cen více než 1000 produktů promítne snížení DPH dvojnásobně a ceny budou od ledna na úrovni, jako kdyby sazba daně klesla o šest procent.

Od 2. ledna sníží řetězec Lidl ceny u všech výrobků, které se po změně DPH přesunou z dosavadní patnáctiprocentní sazby do nové dvanáctiprocentní. Řetězec také oznámil, že do vybraných cen promítne i další dodatečné zlevnění o tři procentní body. U tisícovky potravinových položek ze svého sortimentu tak sníží „daňové zatížení“ z patnácti na devět procent.

Podle analytika Capitalinked Radima Dohnala jsou všechna podobná prohlášení ohledně cen potravin hlavně pokusem o důkaz síly. „Vypadá to, že stát tentokrát vyhrál či vyhraje. Řetězce cítí silnou mediální ofenzivu proti nim, uvědomují si, jak dopadly v Maďarsku. Tak horký brambor negativní publicity raději přehrály na výrobce potravin,“ uvedl.

Řetězcům se podle něj vyplatí podpořit klesající poptávku domácností cenou. „Výsledkem takové iniciativy může být to, že podíl nákupů ve slevách v ČR po nějaké době klesne, tedy lidé začnou méně sledovat akce. A po nějaké době, až se spotřebitelská poptávka napraví, svoje marže zvýšit,“ doplnil.

Stát by podle něj měl místo současného tlaku uvolnit podmínky pro obchod, a lákat tak nové řetězce. Zmínil například dobu povolování staveb nebo uvolnění pravidel pro zahraniční zaměstnance. Usnadnit vstup nových hráčů na trh by měl stát i podle Tylečka.