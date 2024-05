Nulová inflace? Myšlení bychom museli přeprogramovat, vysvětluje ekonomka

V roce 2022 vystřelila inflace až do výšky 18 procent. V té době se objevovaly nejrůznější předpovědi ekonomů, co máme čekat. Jaký mají takové predikce podle vás význam?

Meziměsíční vývoj indexu spotřebitelských cen se v roce 2022 skutečně dostal do rekordních výšin. Naposledy jsme podobnou situaci – byť způsobenou jinými vlivy – zažili před více než třiceti lety. Předpovědi budoucího vývoje inflace se v této době samozřejmě lišily ekonom od ekonoma. Všechny predikce budoucího vývoje vlastně čehokoli mají svou Achillovu patu v tom, že žádný ekonom nemůže predikovat úplně všechny situace, které mohu nastat a vývoj cen ovlivnit. Relativně přesné jsou krátkodobé předpovědi.

Aby se nám v České republice žilo lépe, je potřeba udělat řadu krátkodobě nepopulárních kroků, které nám v následujících dvou třech letech žádný užitek nepřinesou, ale za deset let by vyřešily například problém s bytovou politikou či důchody.