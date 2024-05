Advokát: Nehodu nezaviní, o všechna odškodnění se ale poškození nehlásí

Škody při dopravních nehodách narůstají, proto se nejnižší zákonný limit pro škody na majetku a zdraví u povinného ručení zvýšil letos z 35 milionů na 50 milionů korun. Byl to podle vás krok správným směrem?

Určitě ano. Nebál bych se tento zákonný limit navýšit ještě na vyšší částku. V rámci odškodnění zranění při dopravní nehodě u těch nejzávažnějších újem, kdy se kompenzuje také renta poškozenému, může být i tento nový limit nedostatečný.

O jak vysoké kompenzace dnes může jít u dopravních nehod s úmrtím, nebo u nehod, kdy viník způsobí řetězovou srážku?

V rámci odškodnění pozůstalých po dopravních nehodách se kompenzují náhrady za duševní útrapy. Kompenzace za duševní útrapy u běžných rodinných vztahů dosahuje obvykle částek od 600 tisíc korun do 1,2 milionu korun u nejbližších příbuzných, tedy u manželky či manžela, rodičů a dětí, a to pro každého pozůstalého. U vzdálenějších příbuzných, například vnuků či snachy je odškodnění duševních útrap podstatně nižší.

Zbyněk Drobiš Specializuje se na odškodnění obětí dopravních nehod a pracovních úrazů.

Založil advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o., kde společně s desetičlenným týmem zastupuje poškozené a pozůstalé.

Je zakladatelem projektu www.odskodneninehody.cz.

Vydává řadu článků a veřejně dostupných informací pro poškozené.

Podle čeho se určuje, jak vysokou kompenzaci dostanou nejbližší příbuzní či vzdálenější příbuzní?

Výše kompenzace za dušení útrapy a jejich posuzování závisí především na vztazích jednotlivých pozůstalých se zemřelým. Také například na tom, zda žili ve společné domácnosti, jaká byla jejich existenční závislost na zemřelém a zda například pozůstalý nemusel vyhledat odbornou psychologickou pomoc pro úmrtí osoby blízké.

Jaká odškodnění bývají vůbec nejvyšší?

Nejvyšší částka odškodnění může být vyplacena za ztížení společenského uplatnění a rentu, a to u dopravních nehod se zraněními s trvalými následky. U nejzávažnějších zranění, jež vyřazují poškozeného téměř ze všech forem života, dosahuje odškodnění ztížení společenského uplatnění obvykle částky od 10 milionů korun do 20 milionů korun.

Tato náhrada se poskytuje jednorázově. Renta, která je vyplácena jako náhrada při ztrátě na výdělku po skončení pracovní neschopnosti se hradí v pravidelných platbách a její součet po mnoha letech může být velmi vysoký.

Jaká další odškodnění je možné požadovat?

Kromě odškodnění duševních útrap pozůstalých lze uplatňovat náklady pohřbu a náklady na výživu pozůstalých.

Typickou situací může být, že zemře manžel od rodiny, který poskytoval hlavní zdroj příjmů. Pak je nutné řešit náklady na výživu pozůstalých k finanční stabilizaci rodiny a zamezení sociálních dopadů na její fungování.

Jaký vážný případ jste pomáhal jako advokát v poslední době řešit?

Řešili jsme případ poškozeného řidiče nezaviněnou autonehodou ve středních letech, který byl zaměstnaný na pracovní smlouvu. Utrpěl velmi komplikované zlomeniny, musel podstoupit několik operací a byl v pracovní neschopnosti téměř rok. Rovněž trpí trvalými následky po autonehodě.

Nehoda se stala těsně před vánočními svátky, které tak strávil v nemocnici. V tomto případě šlo o komplexní případ odškodnění téměř všech náhrad. Celkově mu byly vyplaceny náhrady ve výši 2 222 000 korun, a protože již nemůže vykonávat předchozí práci, měsíčně je mu vyplácena renta ve výši 15 tisíc korun jako náhrada ztráty výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Příklad z praxe:

Odškodnění řidiče nezaviněné autonehody Bolestné 350 000 Kč

Ušlý výdělek po dobu pracovní neschopnosti 250 000 Kč

Náklady léčení 37 000 Kč

Ošetřovné/náklady péče 65 000 Kč

Cestovné 20 000 Kč

Ztížení společenského uplatnění/trvalé následky 1 450 000 Kč

Další nemajetková újma zejména pro prožití vánočních svátků v nemocnici 50 000 Kč

Renta/náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 15 000 Kč měsíčně

zdroj: AK Drobiš & Novotný

Když dojde k vážné nehodě a viník je za ni trestně stíhán, v takovém případě radíte, aby se pozůstalí aktivně zapojili do trestního řízení. Proč to má smysl? A jakým způsobem se do řízení zapojit?

Obecně platí, že pozůstalí by se měli aktivně zajímat o stav trestního řízení vůči viníkovi nehody. Pokud by například byla v trestním řízení stanovena nějaká pochybnost o spoluodpovědnosti zemřelého za nehodový děj, pak by to mohlo mít velmi negativní dopady na získání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody, která také sleduje stav trestního řízení.

Pozůstalí mají řadu práv k uplatnění v trestním řízení, a to zejména prostřednictvím svého zmocněnce, který se může účastnit výslechu obviněného řidiče, nahlížet do spisu, předkládat návrhy a důkazy, účastnit se hlavního líčení u trestního soudu, atd.

S jakou argumentací může viník nehody přijít a jak se tomu dá právně čelit?

Setkali jsme se například s případem, kdy došlo ke střetu motocyklisty a vozidla a posudek z oboru dopravy v trestním řízení vyčítal motocyklistovi styl jízdy blízko středové čáry a z toho dovozoval jeho spoluodpovědnost, ačkoliv primárně způsobil nehodu řidič vozidla, který přejel do jízdního pruhu motocyklisty. Revizním znaleckým posudkem a argumentací judikaturou jiných soudů se podařilo tuto spoluodpovědnost vyvrátit a pojišťovna pak plnila v plném rozsahu bez krácení. Zbavení spoluodpovědnosti zemřelého za nehodu bylo také důležitým morálním vítězstvím pro pozůstalé.

Nehoda však nemusí mít fatální následky, ale zranění se po čase rozvine a může mít vážný zdravotní dopad. Existují nějaké promlčení lhůty, do kterých lze požadovat určitá odškodnění?

Promlčecí lhůty jsou velmi komplikované na jednoduché vysvětlení. Obecně u běžných případů platí, že mimosoudně je potřeba odškodnění vyřešit do tří let od dopravní nehody.

Jak by měli zranění při dopravních nehodách postupovat, aby nárok na další možné odškodnění prokázali? A o jaká odškodnění může jít?

Z naší odškodňovací praxe můžeme dát několik rad a tipů při řešení odškodnění po dopravní nehodě. Nedoporučujeme například využívat formuláře pojišťovny vozidla viníka nehody k odškodnění bolestného a trvalých následků pro časté chyby ve výpočtech, které způsobí zbytečné krácení odškodnění. Doporučujeme raději využít posudek od specializovaného znalce, kdy náklad posudku lze uplatnit u pojišťovny k úhradě.

Dále doporučujeme nepodceňovat trestní řízení vůči viníkovi nehody. Buďte jako poškozený aktivní a zajímejte se o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění od pojišťovny viníka nehody.

Zajímejte se také o veškeré náhrady odškodnění, které můžete uplatnit. Poškození obvykle řeší pouze bolestné, ušlý výdělek a náklady léčení. Často lze k odškodnění dopravní nehody uplatnit také náklady péče o nesoběstačného poškozeného a cestovné. Rok od autonehody lze také posoudit možnost odškodnění ztížení společenského uplatnění, což je obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy.

Čím nižší limit pojištění, tím je povinné ručení levnější. Nakolik má podle vás smysl sáhnout po co nejlevnějším povinném ručení?

Pokud to vnímám z pozice poškozeného, který nezavinil dopravní nehodou, zpravidla to nehraje roli, jelikož pojišťovna vozidla viníka nehody bude plnit podle zákona. Případy, kdy se dosáhne limitu 50 milionů korun, jsou ojedinělé.

Nicméně riziko dosažení limitu 50 milionů korun tady bude. Proto z pozice potenciálního viníka nehody je vhodné zvážit, zda si nepřiplatit za vyšší limity pojistného krytí a nadstandardy jako například pojištění právní ochrany, atd.

Co když ale dojde k nehodě, u které nemá viník uzavřené povinné ručení nebo má uzavřený nízký limit plnění, který nestačí pokrýt škody. Jak to řešit, co doporučujete?

Pokud nemá sjednáno povinné ručení vozidlo viníka nehody, pak odškodnění poškozeným nebo pozůstalým poskytne Česká kancelář pojistitelů z tzv. garančního fondu. Při dosažení limitu se věc řeší individuálně.

Snažíte se varovat i před lovci nehod, kteří nabízejí nejrůznější služby a pomoc s řešením nehody. Proč by si na ně měli dát lidé pozor?

Dříve byli lovci nehod chápáni pouze ve vztahu k řešení škody na vozidle. V oblasti velmi vážných zranění a pozůstalých po obětech dopravních nehod však také působí lovci nehod, avšak s cílem zastoupit poškozené nebo pozůstalé při řešení odškodnění za velmi vysoké provize.

Jaké jsou jejich současné praktiky? Prý už neloví jen na silnicích, ale i v nemocnicích a obtěžují i pozůstalé?

Ano, máme informace od klientů, že je běžně někdo navštívil v nemocnici a nabízel rovnou podpis zmocnění k vymáhání odškodnění. Pozůstalí nám vyprávějí, že jim neustále někdo zvonil u nich přímo doma a nabízel zastoupení. Je to extrémně neetické.

Když někdo podepíše „lovci nehod“ plnou moc, dá se z ní vyvázat, co doporučujete?

Záleží, jak je koncipována smluvní dokumentace s takovým subjektem. Pak je nutné individuálně posoudit možnosti ukončení zmocnění bez zbytečných nákladů pro poškozeného.