Začátky byly krušné. Dnes patří firma ke špičce v oboru betonových výrobků

„Nadšení, síla, energie a zároveň určitá neznalost a naivita. Nic nebyl problém, vše se řešilo za pochodu selským rozumem, dost často na bázi pokus omyl,“ popisuje Petr Diviš, šéf firmy DITON na dobu před pětadvaceti lety, kdy se s Pavlem Ourodou pustili do společného podnikání.

Jak jste s výrobou začínali? Měli jste k dispozici nějakou techniku?

Úplně na začátku vlastně žádnou. Malou betonárku jsme si postavili sami, malý stroj na výrobu dlažby – vibrolis, jsme pořídili na leasing. Ukrutně drahý leasing! Ale to jsme tehdy neřešili, protože to byla jediná cesta, jak se ke stroji dostat. A ještě jsme měli jeden vysokozdvižný vozík, jestli se to dá tak nazývat. Říkali jsme mu Ducháček, byl totiž 20 let starý, potřeboval hodně péče v podobě oprav. Neustále jsme tak byli v nejistotě, jestli se mu bude chtít dělat, nebo bude potřebovat zase nějaké opravy.

Začínali jste v roce 1999. Bylo tehdy těžké sehnat lidi?

Tak to bylo opravdu náročné. A to i přesto, že tehdy byla nezaměstnanost skoro deset procent, což je z dnešního pohledu až skoro neuvěřitelné číslo. Před 25 lety jsme ale byli firmou bez historie, jen dva mladí kluci bez zkušeností. Navíc v té době bylo fenoménem neplacení zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance. To se nás samozřejmě netýkalo, ale lidé nikomu nevěřili a byli opatrní. Vlastně se jim ani nedivím.

V roce 1999 jste již ale museli jít do tvrdé konkurence, ne?

To je pravda. Dnes už si to popravdě ani neumím představit, tehdy jsme v tom ale problém nehledali. Naštěstí nás tehdy z našeho pohledu velké firmy hodně podceňovaly, tak o to jsme to měli trochu lehčí, ale i tak to byl boj. Trvalo nám šest let, než jsme se přes malé poloautomatické stroje a linky dostali k technologii výkonnostně odpovídající té největší konkurenci. Do té doby to byl takový nerovný závod. Až nákupem výkonné plně automatické linky jsme smázli prvotní technologický handicap. Potom už naše podnikání nabralo ten správný směr a začalo dávat ekonomický smysl.

Petr Diviš (53 let) Podniká od 28 let. Ve firmě má na starosti obchod, ekonomiku a generální management. Společně s Pavlem Ouradou vlastní ještě logistickou firmu DTN TRANS s.r.o. a na Slovensku DTN SK. Dříve hrál fotbal, dnes ho baví zahrada a cestování.

Kolik času jste podnikání věnovali?

Prvotně panovalo nadšení a na hodiny jsme nekoukali, prostě nás to bavilo. Později se z toho stala nutnost, protože jsme byli zadlužení s ručením nás majitelů jako fyzických osob, a de facto nám už ani nic jiného nezbývalo. Prostě jsme museli.

Museli jsme splácet dluhy, tak nezbylo nic jiného než makat. Druhá možnost byla to zabalit a zkrachovat a tím pádem přijít o všechno. To nepřicházelo v úvahu. Měli jsme rodiny, takže tato varianta pro nás vlastně ani neexistovala, i kdybychom při tom měli umřít. Samozřejmě to říkám s trochou nadsázky. Faktem ale je, že se na čas vůbec nekoukalo, v práci jsme byli vlastně pořád. A když zrovna ne fyzicky, tak v hlavě jsme to měli stále.

Jak tedy v začátcích vypadal váš běžný pracovní den?

Na začátku nás bylo osm, tedy včetně mě a Pavla Ourody. Ráno jsme před čtvrtou hodinou přišli do práce a začali ručně skládat na palety dlažbu nalisovanou z předešlého dne. Potom, až jsme odskládali část výrobních podložek a měli tak na co vyrábět, tak jsme v šest hodin spustili výrobu. Pavel stál u stroje a lisoval, já seděl na vysokozdvižném vozíku a odvážel nalisovanou výrobu, ostatní skládali dál.

Po obědě jsme se nechali vystřídat, Pavel učil na lise dalšího kolegu, nebo řešil jiné technické věci. Já se umyl a převlékl a vyrazil naše výrobky nabízet a prodávat do stavebnin. Náš první ceník měl pěl výrobků. Denně jsme vyráběli zhruba 400 metrů čtverečních dlažby, denní norma byla manuálně poskládat 100 metrů čtverečních dlažby. Jinými slovy, každému muselo projít rukama zhruba 15 tun materiálu, každý den. Slušná posilovna…

A jak jste začali prodávat?

Vzpomínám, když přijel první kamion z jihlavského Centrostavu, to byla událost. Zastavila se výroba a všichni se šli podívat. Měli jsme obrovskou radost, byli jsme šťastní. Výrobu jsme museli zastavit také proto, že jsme v tu dobu měli jen jeden vysokozdvižný vozík, a když jsme nakládali kamión, tak jsme nemohli odvážet od stroje. Pak přijel znovu a znovu a začaly jezdit i jiné firmy, tak bylo potřeba pořídit další vozíky, abychom nemuseli přerušovat neustále výrobu. Krátce na to jsme rozjeli i odpolední směnu.

Kdy přišel zlomový okamžik?

Asi hned na jaře následujícího roku, kdy jsme jeli vyjednávat o dodávkách písku do tehdejšího písníku Čeperka a mimo smlouvy na písek jsme si odvezli i nájemní smlouvu od Prefy Pardubice na část výrobního závodu Čeperka. Po třech letech jsme areál odkoupili a následně postavili naší první velkou technologii, to se psal rok 2005.

Pak už to šlo hladce?

To určitě ne. Ale o tři roky později jsme koupili další linku. V roce 2011 nový závod v Paskově. Zvládli jsme i rok 2013, kdy jsme si prošli krizí. Další zlomový okamžik přišel v roce 2016, když jsme uskutečnili velice významnou akvizici. Díky ní jsme více než zdvojnásobily naše objemy, a tím i podíl na trhu. Po 17 letech podnikání jsme se tak dostali na špičku v našem oboru.

Jak velkou firmou jste v současné době? Řeknete nám nějaká čísla?

Obrat firmy se v posledních letech pohyboval kolem 1,5 miliardy korun. Vyrábíme v pěti výrobních závodech v České republice a v jenom na Slovensku. Denní vývozy podle sezony dosahují 250 až 350 kamionů každý den. V loňském roce díky stavebnímu útlumu spíše u spodní hranice. Vloni jsme vyrobili více než 2 miliony metrů čtverečních dlažeb a více než 10 milionů kusů betonových tvárnic a obrubníků.

Jste dva společníci. Jak máte ve firmě rozdělené role?

Od začátku jsme to měli rozdělené tak, že já se věnoval obchodu, ekonomice a Pavel zase technickým věcem a výrobě. V tuto chvíli má Pavel na starosti systém jakosti, dohlíží na procesy ve firmě a na certifikaci. Mimo to je zapojený do různých rozvojových projektů, především ve výrobě. Já řeším generální management, akvizice a rozvoj. Za těch 25 let už se naše vzájemná komunikace i naše role natolik usadily, že nad tím nemusíme ani moc přemýšlet, je to vlastně taková funkční symbióza.

Podnikáte už 25 let, tolik let přibylo vám i vašemu společníkovi. Myslíte již někdy na nástupnictví?

Každý odpovědný vlastník řeší nástupnictví a s přibývajícím věkem toto téma postupně přichází i u nás. Když člověk buduje firmu většinu svého života, a během té doby jí mnohé obětuje, má k ní obrovský vztah. Ne nadarmo se říká, že firma je jako další dítě. Nechce se pak dívat, že se firmě nedaří. Záleží nám na tom, aby i po nás, bez nás, firma prosperovala a dál se rozvíjela. Jako u dětí, i když už ztratíte na spoustu věcí vliv, chcete v obou případech vidět prosperitu, ne zmar a problémy.

A je zde potenciál, aby firmu po vás někdo z vašich dětí přebral?

Myslím, že ano. Celkem jich máme sedm, Pavel dvě a já pět. Čtyři z nich už ve firmě pracují, jeden dokonce ve vrcholném managementu, nebo s ní spolupracují. Ostatní studují a teprve se připravují. Do důchodového věku mi zbývá ještě 15 let, tak nás to zatím úplně netlačí, ale myslím, že i v tomto ohledu už teď máme docela slušně nabito.