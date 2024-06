KOMENTÁŘ: Proč stát nelze řídit jako domácnost či firmu

Označení „chyba složení“ vychází z toho, že se opírá o představu, že pro ekonomiku složenou z řady subjektů platí stejné principy jako pro tyto subjekty, tedy její části. Nejčastější podobou této iluze je, že co je výhodné pro určitý podnik, je výhodné i pro ekonomiku jako celek, nebo že ekonomika jako celek se chová stejně jako její části.

Tato představa, intuitivně „logická“, většinou neplatí. Důvodem je, že jednání, pro někoho výhodné, má často na druhé nepříznivý vliv. Když budou toto jednání následovat i druzí, může se stát, že se jeho nepříznivé důsledky rozšíří na všechny. V konečném důsledku tak všichni, vedení snahou si polepšit, ve skutečnosti „prohrávají“.

Příklady „chyby složení“

Jednoduchou ilustrací chyby složení je představa, že když sedíme v sále, sledujeme určité představení a nevidíme příliš dobře, může pomoci, jestliže vstaneme. Pokud není sál příliš plný, může to fungovat, když je však zaplněný, je pravděpodobné, že toto jednání po čase napodobí i druzí. V případě, že tak učiní všichni nebo většina lidí, pak téměř všichni včetně nás uvidí hůře, než dříve.

Příkladů ekonomických iluzí opírajících se o chybu složení je mnoho. Patří k nim například iluze, že když mohou jednotlivci a domácnosti utrácet více, než kolik vydělají, a na základě toho se zadluží, může tak postupovat i stát jako celek. To však, když pomineme možnost zahraničního zadlužení, možné není.

Důvodem je, že pokud si stát od někoho půjčí a své příjmy tím zvýší, dosáhne toho jen na úkor příjmů, tedy výdajů někoho jiného. Celkové výdaje i celkové příjmy společnosti zůstávají beze změny.

Paradox úspor a likvidity

K nejznámějším příkladům ekonomické iluze, která vznikla vlivem chyby složení, je paradox úspor. Dotýká se jednání jednotlivců, domácností, firem a vlád v době recese.

Jeho podstatou je skutečnost, že dostane-li se ekonomika do problémů, je z pohledu jednotlivců, domácností i firem obezřetné své výdaje omezit. Důvodem je snaha vytvořit si pro případ budoucího poklesu příjmů určitý finanční polštář. Když se toto individuálně rozumné jednání hromadným, vzniká ekonomice jako celku problém.

Pokud totiž budou spořit všichni, pak se hospodářský růst v důsledku poklesu souhrnné poptávky sníží ještě více, nebo dokonce přejde v ekonomický pokles. Ten bude pro většinu ekonomických subjektů znamenat pokles příjmů, a v důsledku toho, dříve či později, to přispěje i ke snížení jejich úspor.

Paradox situace tak spočívá v tom, že když se všichni snaží (ze svého pohledu rozumně) své úspory zvýšit, pak jejich úspory (i úspory v ekonomice jako celku) klesnou. Podobně jako v případě divadelního či jiného představení platí i zde, že budou-li se touto cestou snažit si svou individuální pozici zlepšit všichni, ve skutečnosti ji zhorší.

K růstu úspor společnosti jako celku může naopak, v rozporu s naší intuicí, vést spíše to, že jednotlivé subjekty své výdaje zvýší, a své úspory tak (krátkodobě) sníží. To však může být pro jednotlivé subjekty nebezpečné.

Obdobný paradox nastává, když se jednotlivé domácnosti, firmy nebo dokonce banky snaží převést svá aktiva kvůli opatrnosti do likvidnější podoby. Pokud se o to pokoušení všichni současně, likvidita v ekonomice vyschne, a většina subjektů se stane ještě méně likvidní, než tomu bylo dříve. V případě bank může situace, kdy většina jejich zákazníků požaduje hotovost, vést dokonce k jejich krachu.

Iluze o ekonomice jako domácnosti

Působení paradoxu úspor na ekonomiku jako celek může dále zhoršovat představa politiků, že stát je třeba řídit jako domácnost nebo firmu. Chybné paralele mezi státem a domácností podlehla před lety i Margaret Thatcherová, bývalá premiérka Spojeného království.

Představa, že to, co platí pro soukromé finance domácností, především nutnost vyrovnaného hospodaření, platí i pro finance veřejné, však tak neplatí, jakkoli tomu někteří politici nevěří. Ekonomika na straně jedné a firma či domácnost na straně druhé jsou dvě různé věci. Snaha státu vyrovnat v době recese svůj rozpočet, ať již snížením výdajů nebo zvýšením daní, vede tak v duchu paradoxu úspor spíše k tomu, že se schodek státních financí dále zvýší.

Tragédie obecní pastviny a problém černých pasažérů

Příkladem téže iluze je představa, pro jejíž důsledky se v ekonomii vžilo označení „tragédie obecní pastviny“. Jde o situaci, kdy se velký počet lidí snaží zvýšit svůj individuální blahobyt využíváním určitého společného, avšak omezeného zdroje.

Snaha, jež se z pohledu jednotlivce jeví jako užitečná a prospěšná, tedy úsilí využívat určitý všeobecně dostupný zdroj, vede totiž dříve či později k jeho devastaci, na kterou doplatí všichni. Co „funguje“ pro jednotlivce nebo menší skupinu osob, nefunguje pro společnost jako celek.

Podobný je „problém černého pasažéra“, tedy situace, kdy z pohledu jednotlivce je výhodné za určité služby neplatit. I zde totiž platí, že to, co může – alespoň teoreticky – provést každý, všichni to udělat nemohou. Stanou-li se „černými pasažéry“ i ostatní, nebude jízda na černo možná pro nikoho.

Klasickým příkladem chyby složení je pak i víra, že když se všichni členové společnosti soustředí na svůj osobní úspěch, vznikne prosperující společnost zaručující bohatství všech. Tento předpoklad totiž přehlíží skutečnost, že individuální úspěch závisí často na okolnostech, jakými jsou vzájemná spolupráce či veřejná infrastruktura, jejichž budování se s prosazováním osobních zájmů dostává často do rozporu.

Chyba složení v ekonomickém rozhodování

Úvahy zatížené chybou složení se často vyskytují i v dalším rozhodování, soukromém i veřejném. Příkladem je strategie firmy, jež předpokládá, že zvýšení produktivity v jednom oddělení zvýší efektivitu celé organizace, nebo představa, že když budou na všech místech organizace ti nejlepší pracovníci, bude mít firma i nejlepší tým. Stejnou chybou bývají zasaženy analýzy, které očekávají, že růstový trend v určitém odvětví se projeví v růstu celého ekonomického sektoru.

Iluzí je i představa, že firma, která se pokusí jít ve stopách určitého úspěšného podniku, se stane stejně úspěšnou. Úspěšnost podniku, který přišel s určitou novou službou nebo produktem, bývá totiž spojena s tím, že se stal prvým, kdo je nabídl.

Podobnou iluzí na národohospodářské úrovni je představa, že to, co je výhodné pro určitý podnik nebo odvětví, je výhodné i pro ekonomiku jako celek. Jde o tvrzení, o které se často opírají nejrůznější lobbisté, prosazující zájmy určitého podniku nebo odvětví na základě mylného konstatování, že pomůže-li stát „jejich“ odvětví, pomůže i ekonomice jako celku. Nic takového totiž platit nemusí.

Příkladem iluze složení je i situace, kdy v určitém odvětví dojde díky automatizaci k růstu produktivity, která vede ke ztrátě pracovních míst. Obavy, že vývoj, který postihl určité odvětví, hrozí i ekonomice jako celku, a že rozšíření automatizace ve všech odvětvích tak povede ke všeobecnému poklesu zaměstnanosti, je totiž chybný. Opomíjí skutečnost, že pokles počtu pracovních míst v odvětvích zasažených automatizací může být více než kompenzován vzestupem zaměstnanosti v odvětvích, která automatizaci vyvíjejí nebo vyrábějí.

Tatáž ekonomické iluze se na mezinárodní úrovni může projevovat snahou států zvyšovat svou „konkurenceschopnost“ znehodnocováním národní měny. Tato politika sice může jednotlivým zemím jejich obchodní bilanci dočasně zlepšit, její účinnost však rychle mizí, pokud se k ní uchýlí i další státy. Výsledkem je totiž politika „ožebrač svého souseda“, která zhoršuje ekonomické postavení všech.

Jak chybu složení překonat

Iluzím spojeným s chybou složení propadají jednotlivci i státy. Rozpoznat či překonat tuto iluzi však nemusí být složité.

Předpokladem je bránit se „intuitivně zřejmým“ tvrzením, především sklonu k mylným zobecněním či analogiím, nepropadnout tendenci vidět les a nevidět stromy, ani tendenci vidět stromy a nevidět les, a vidět i jejich vzájemné souvislosti. Tedy vyhnout se přílišnému zjednodušování a položit si otázku, zda tvrzení, které je nám předkládáno, není založeno na předpokladu, že to, co platí pro část, musí platit i pro celek.