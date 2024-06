Co musíte vrátit při skončení pracovního poměru a na co si dát pozor

Při skončení pracovního poměru je třeba myslet na to, že i vy jako zaměstnanec máte vůči zaměstnavateli určité závazky. Zejména musíte vrátit věci, které vám byly svěřeny za účelem plnění vašich pracovních povinností. Co když jste ale například drahý notebook ztratili nebo poškodili? Co po vás může firma požadovat, přibližuje advokátka Nikola Faltová.