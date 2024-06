V USA přibývá střetů samořízených vlaků s lidmi. Jsou bezpečné, tvrdí dopravci

Když v červnu Američanka Esther Iradukundaová prostírala ve svém domě v Buffalu k večeři, uslyšela zvenku hlasitý křik. Vyběhla ven a zjistila, že vychází od železniční trati, která vede jen pár desítek metrů od jejího domu. Na kolejích našla ležet svého třináctiletého bratra. Vlak mu přejel nohu, když pod vagony hledal míč. Nikdo z vlakové čety neslyšel chlapcův křik ani si ho nevšiml uvězněného mezi vagony. Vlak totiž neměl ani vlakvedoucího, ani strojvedoucího, jeho pohyb řídila dálková obsluha.

Jen několik měsíců po této nehodě bylo na stejné trati nalezeno tělo ženy, která bydlela nedaleko. V září zahynul železniční dispečer v Ohiu, když vstoupil do dráhy dálkově řízené lokomotivy. Bylo to již třetí železniční neštěstí od roku 2015, při němž zahynul zaměstnanec drah poté, co ho srazila dálkově ovládaná lokomotiva. Informaci přinesl portál The New York Times.

Vede Union Pacific

Železniční společnosti v USA se v současnosti zoufale snaží o snižování nákladů. Počet zaměstnanců se během několika posledních let snížil téměř o třetinu, úsporám neušla ani nákladní doprava. Přibývá tak společností, které běžně provozují lokomotivy řízené na dálku nejen uvnitř železničních stanic v rámci posunu, jak se původně předpokládalo při jejich zavedení před dvaceti lety, ale také při řízení vlaků na volných tratích. Mnohé ze souprav však nyní začaly projíždět obytnými čtvrtěmi a někdy převážejí nebezpečný náklad, jako je ropa nebo kyselina chlorovodíková.

Tento trend udává společnost Union Pacific. Ta výrazně usiluje o rozšíření svého provozu na dálku v různých městech po celých Spojených státech. V současnosti provozuje vlaky řízené na dálku i o délce až 160 vozů což je asi třikrát více, než doporučuje americký federální železniční úřad.

„Jsme svědky agresivního přístupu Union Pacific k dálkovému ovládání lokomotiv mimo seřaďovací nádraží a k jeho používání na širých tratích,“ říká Mark Wallace z odborové organizace strojvůdců. Právě tato organizace si hlasitě stěžuje, že rozšiřování dálkového ovládání vlaků nahrazuje vysoce kvalifikované strojvůdce méně vyškolenými operátory dálkového ovládání a vytváří tak bezpečnostní rizika.

Z pohledu dopravce jsou nehody, jako byla ta v Buffalu, tragédie. Vinu však nesou lidé, kteří, kteří se v kolejišti pohybují. „Vlak je obrovské zařízení,“ dokáže zranit kohokoliv, ať už je lokomotiva řízená na dálku nebo ne,“ říká Kristen Southová, mluvčí společnosti Union Pacific. Dodává, že ani lidská vlaková četa by nedokázala nehodě zabránit.

Jak se řídí vlak

Na rozdíl od samořiditelných aut nebo jiných automatizovaných vozů, které mají na palubě různé kamery a navigační senzory, vlaky na dálkové ovládání žádné takové vybavení nemají. Jsou závislé na tom, co vidí obsluha. Vlak zpravidla řídí jeden operátor, který může, ale nemusí být fyzicky v soupravě. Ovládá rychlosti, brzdy a další mechanismy pomocí zařízení zavěšeného na krku, to je s lokomotivou propojeno počítačem. V některých případech může s obsluhou hnacího vozidla pomáhat i další člověk.

Zatímco kvalifikovaný strojvedoucí u tradičních vlaků sedí vysoko v kabině v přední části lokomotivy a vizuálně kontroluje trať před sebou, operátor dálkového ovládání takovou možnost nemá. „V kabině lokomotivy nemusí být nikdo. Operátoři mohou být vzdáleni od vlaku nebo vlak řídit z jeho druhého konce. To je zásadní princip vlaků na dálkové ovládání: chybějí oči v kabině,“ říká předák odborové organizace železničářů v Ohiu John Esterly.

Při delších jízdách sice musí být dálkový operátor ve vlaku, ale nemusí být nutně v kabině lokomotivy. Často se nachází na jiném místě v soupravě. Odpůrci dálkového ovládání tak argumentují, že právě v těchto případech mají operátoři jen chabou kontrolu nad vlakem a nedokážou zabránit například střetu s člověkem.

Vedení železnic nadále tvrdí, že vlaky řízené na dálku mají lepší výsledky v oblasti bezpečnosti než ty tradiční a že obsluha lokomotiv mimo soupravu může dokonce rychleji reagovat na vzniklé problémy. „Všechno mám pod kontrolou já. Neexistuje žádný problém s komunikací mezi mnou a někým jiným, kdo nechápe, co se děje,“ říká Shane Keller, senior viceprezident severního provozu Union Pacific. Zapravdu mu dávají i čísla. Často citovaná zpráva pro Kongres z roku 2004 uvádí, že nehodovost lokomotiv řízených na dálku je o 13,5 procenta nižší než u konvenčních vlaků. Počet zranění zaměstnanců klesl o 57 procent.

Kurník hlídá liška

Podle průmyslové skupiny Association of American Railroads byly jen čtyři ze 4 498 smrtelných nehod na železnici v posledních pěti letech způsobeny dálkově řízenými vlaky. Organizace zdokumentovala 97 úrazů spojených s vlaky v tomto období, ne všechny však byly přímým důsledkem dálkové technologie.

Stávající studie však vznikaly převážně ještě před rozsáhlým rozšířením dálkově ovládaných vlaků v posledním desetiletí. Ty se rozjely i mimo hranice seřaďovacích nádraží. Právě tam je možnost střetů s chodci, motoristy a cyklisty mnohem vyšší.

„Vzhledem k tomu, že americký poradní výbor pro bezpečnost na železnici opět přezkoumává používání technologie dálkového provozu nákladních vlaků, jsou železnice přesvědčeny, že údaje ukážou to, co vždy,“ uvedla Jessica Kahanek, mluvčí Asociace amerických železnic, skupiny, která zastupuje nákladní dopravu. „Dálkově ovládané lokomotivy jsou stejně bezpečné jako ty konvenční,“ dodává.

Zranění lidí, kteří vstoupí na koleje, se obecně dává za vinu jim, nikoli železnicí, a často se o nich ví jen málo. Nehody související se zraněním nebo smrtí na kolejích často vyšetřují příslušná oddělení železniční policie, kterým státy svěřily policejní pravomoci k provádění vyšetřování a zatýkání. Místní orgány činné v trestním řízení jim obvykle podléhají, pokud k nehodě dojde mimo železniční přejezd. To znamená, že je to železnice, kdo obvykle určuje, co bylo příčinou nehody.

„Kdo hlídá kurník? No přece liška,“ sarkasticky systém vysvětluje Brittney Kohlerová, legislativní ředitelka pro dopravu Národní ligy měst. „Samořiditelné vlaky jsou velmi nadějná technologie, která by mohla pomoci s bezpečností některých provozů. Ale je třeba nejprve prokázat její bezpečnost,“ dodává.

Po posledních nehodách poradní výbor pro bezpečnost železnic začal prověřovat bezpečnost dálkově ovládaných lokomotiv. Má také za úkol vypracovat politická doporučení pro zvýšení bezpečnosti na dálkových tratích. Představitelé dopravbců jsou přesvědčeni, že nebudou zjištěny žádné závažné problémy.

Sedmačtyřicetiletá Tyrina Mozeeová, která zemřela v únoru jen několik bloků od místa, kde vlak amputoval chlapci nohu, se také jen snažila přejít mezi vagony dálkově řízeného vlaku, který se dal do pohybu.

„Není tu žádná brána. Není tu žádná cedule ‚zákaz vstupu‘, žádná cedule ‚Nebezpečí! Nevstupujte na koleje‘. Není tu vůbec žádné varování,“ říká její sousedka, jejíž dům stojí jen desítky metrů od trati. „Je to obytná čtvrť, kde žijí a hrají si děti,“ uzavírá Američanka podle deníku The New York Times.