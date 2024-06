Firemní vzdělávání je na vzestupu. Trendy v něm určují sami zaměstnanci

Zaměstnanci v České republice mají zájem se vzdělávat. Jako nejčastější důvody a motivaci uvádějí, že chtějí svou práci dělat dobře a poctivě (46 procent), případně se posunout k zajímavější práci s lepší perspektivou do budoucna (41 procent), vyplývá to z dat průzkumu JobsIndex společnosti Alma Career. To je pro zaměstnavatele dobrá zpráva.

Doba se velmi rychle mění a zaměstnavatelé se tak nemohou spoléhat na to, že najdou na trhu již „hotové“ zaměstnance. „Rostou totiž jak požadavky na technické dovednosti, ale zároveň s tím i na komplexnější měkké dovednosti, a to dělá nábor náročnější,“ vysvětluje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Proto se firmy více zaměřují na potenciál uchazeče a stále více věcí je musí naučit, ať už jde o tvrdé dovednosti, tak je to také prohlubování těch měkkých. „Praxe, kdy programy školení a vzdělávací kurzy byly často striktně stanoveny zaměstnavateli a zaměstnanci měli jen omezenou možnost volby, se tak stává minulostí,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik Alma Career.

Ideálním systémovým řešením je podle Halbrštáta, když firma dokáže predikovat budoucí potřeby dovedností, které bude potřebovat ve svých týmech, dokáže zmapovat existující dovednosti stávajících zaměstnanců a pro každého nastaví individuální plán rozvoje. Pro někoho to může být angličtina, pro někoho prezentační dovednosti, pro někoho odborné znalosti.

Dobré samozřejmě je, pokud se potřeba firem investovat do rozvoje lidí potkává s tím, co zaměstnanci požadují. Především pro mladou generaci je možnost rozvoje, častého posunu, sbírání nových zkušeností a neustálého zvyšování své „hodnoty“ na trhu práce stále důležitější součástí jejich osobní motivace a důvodem pro výběr správného zaměstnavatele.

Některé firmy tak vedle systémových programů rozvoje nechají část vzdělávacího rozpočtu na zaměstnancích. „To znamená, že zaměstnanci mají větší svobodu ve výběru školení a kurzů, které odpovídají jejich osobním a kariérním cílům, a zaměstnavatelé jsou ochotni tyto volby podporovat a finančně přispívat na jejich realizaci,“ říká Jan Nehasil z online vzdělávací platformy Seduo.cz. To je bezpochyby velmi motivační. „Přesto je ale potřeba se ujistit, že takto vynaložené finance mají v kontextu dané firmy pozitivní dopad její fungování,“ dodává Halbrštát.

Jak to chodí v lázních

K takové kombinaci přistupuje stále více firem. „Každý rok na základě mapování reálných potřeb personální oddělení a ředitelé stanovují vzdělávací plán, u kterého vychází, jak z požadavků zaměstnanců, tak z požadavků vedoucích. Zaměstnanci si mohou kurz zvolit, ale je třeba, aby byl přínosem pro jejich práci nebo rozvíjel požadované dovednosti,“ potvrzuje Michaela Kadlecová, personalistka akciové společnosti Lázně Luhačovice.

Kromě toho lázně připravují kurzy i na míru, pro určité skupiny zaměstnanců, ty probíhají obvykle v prostorách firmy přímo v Luhačovicích. Letos je v nabídce například koučování a plánují se kurzy, které budou zaměřené na psychohygienu a práci se stresem. „A zajišťujeme také odborná školení k prohlubování kvalifikace, na které zaměstnanci cestují v rámci Česka i Slovenska,“ doplňuje Kadlecová. O ta je zájem například mezi fyzioterapeuty.

Umělá inteligence je „in“

Stejně to chodí i jinde. Například v pojišťovně Kooperativa mají jasně nadefinované rozvojové aktivity pro nové zaměstnance, aby co nejrychleji a nejefektivněji získali potřebné znalosti a dovednosti k výkonu pozice na kterou jsou přijati. „Zároveň vedeme s manažery diskuse nad plány vzdělávání pro stávající zaměstnance v jejich útvarech, co je třeba rozvíjet s ohledem na měnící se prostředí, procesy. A na zřetel bereme také individuální rozvoj zaměstnanců,“ říká Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy.

Dodává, že v současné době je mezi zaměstnanci pojišťovny poptávka především po rozvoji v oblasti využívání umělé inteligence, práce s časem, koučování a leadership. Zaměstnanci také mají možnost získat přístup do online platformy, kde mohou studovat i různé video kurzy, které přímo nesouvisí s jejich profesí.

Individuální rozvoj zaměstnanců podporují i další zaměstnavatelé. „Každý u nás má vytvořený svůj rozvojový plán, který pravidelně aktualizuje se svým nadřízeným. Můžeme si to dovolit i proto, že v České republice máme přibližně 160 zaměstnanců,“ vysvětluje Martina Machová, HR ředitelka Pluxee Česká republika (dříve Sodexo Benefity). Kurzy, workshopy a další vzdělávání jsou pak plánovány pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. V tuto chvíli mají například skupinku zapsanou do programu zaměřeného na práci s umělou inteligencí.“ Kromě toho má firma pro všechny zaměstnance zpřístupněné online vzdělávání Seduo. Každý rok v Pluxee pořádají také festival zaměřený na zdraví a pohodu, kde si může každý vybírat z různých workshopů zaměřených například na zdravé sezení, meditaci nebo stres management.

Vyzkoušej si práci kolegy

Rovněž zaměstnanci v Home Credit si sami vybírají, v čem se chtějí rozvíjet. Svou preferenci pak vždy konzultují se svým manažerem. Jejich zájem o studium sbírá firma také formou dotazníků a konzultací. „Na výběr mají z katalogu nejvíce poptávaných kurzů externích dodavatelů a také z kurzů našich interních lektorů z takzvané Home Academy,“ upřesňuje Miloš Nejezchleb, ředitel divize lidských zdrojů společnosti Home Credit. Zaměstnanci zde také mohou využít předplatného online vzdělávacích platforem, jako je například Seduo, Udemy nebo Pluralsight. Vedle těchto možností si mohou vybrat i jakýkoli individuální kurz, který je relevantní pro jejich pracovní pozici.

Zajímavostí ve vzdělávacím systému Home Credit je pak program nazvaný Na vlastní oči. Jedná se o program, kdy každý může zjistit, jak to funguje na jiných odděleních. „Program je rozdělen do dvou částí. Můžete jít na náslech a zjistit, jaké to je být v kůži telefonního operátora. V druhé části máte možnost zjistit, jak fungují naše procesy. Například kolega z IT se půjde podívat na klientský servis, aby věděl, jak se reálně pracuje se systémem, který vyvíjí,“ popisuje Nejezchleb. Z těchto návštěv sbírá firma i podněty na zlepšení.

Vzdělávání je nutné i ve výrobních firmách či obchodu

Rozšiřovat si obzory potřebují často také lidé z výrobních firem. „Pravidelně z ročních pohovorů vybíráme požadavky na vzdělávání a sestavujeme vzdělávací plán na další období,“ říká Lenka Geryková, personální manažerka společnosti Solodoor, která vyrábí interiérové dveře a zárubně. Kromě povinných školení a IT školení proto začali pořádat také vzdělávací workshopy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, byla po nich poptávka. „Tento krok se ukázal jako správný, protože jsme téměř okamžitě zaznamenali snížení fluktuace zaměstnanců,“ doplňuje Geryková. Velmi populární jsou u zaměstnanců této firmy dlouhodobě IT workshopy zaměřené na Word, Excel a PowerPoint. O Excel je dokonce takový zájem, že si je v Solodooru začali dělat se svými vlastními lektory. Pracovníci z top managementu, středního managementu a obchodníci, případně i další zaměstnanci, mohou využít i možnosti koučinku. Nákup školící online platformy zde zatím nezvažovali, preferují vzdělávání s osobním přístupem.

Podobnou cestou jdou také v české farmaceutické firmě OnaPharm. Část školení, zaměřených na to, co potřebují zaměstnanci ke své práci, je pro všechny stejná. „U všech ostatních se snažíme o individuální rozvoj. Často jsou to sami zaměstnanci, kteří přijdou s návrhem konkrétní školení nebo oblasti, kde se chtěli zdokonalit,“ říká Antonín Krpenský, ředitel společnosti OnaPharm. V poslední době tak hodně přemýšlí například o tom, jakým směrem se vydat u školení efektivního používání umělé inteligence. Na tuto oblast se hodně zaměřuje i Trenýrkárna.cz, protože Al jim může pomoci některé procesy automatizovat.

Stejná praxe se osvědčila rovněž ve firmě Zehnder. K povinným školením tu patří například zbožíznalství. Dále si je možno vybírat z praktických kurzů zaměřených na rozvoj měkkých dovedností nebo nabídky online školení na systémy, které firma používá, například SAP, CRM systém či grafické programy. Samozřejmostí jsou jazykové kurzy, protože jednacím jazykem firmy je angličtina.

Ve společnosti Agromex, která se zabývá distribucí zemědělské techniky, je oproti minulým obdobím rovněž mnohem větší zájem o vzdělávání v oblasti měkkých dovedností. Zaměstnanci zde mají nárok také na proplacení jazykového kurzu, firma přispívá částkou až 15 tisíc korun. A jazykové kurzy i ty zaměřené na osobnostní rozvoj převládají i ve firmě Trachea, která vyrábí nábytková dvířka. Netradiční je pak nabídka kurzu první pomoci. Velkou volnost mají, co se týče vzdělávání, i zaměstnanci společnosti Vuch. Až na výjimky není v tomto směru nic direktivního. Bez obav tak mohou přijít s individuálním požadavkem na kurz, který by je zajímal a mohl je někam posunout.