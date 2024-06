Jak dlouho budou Češi v penzi? Čtvrtinu života, nebo 21,5 roku. Experti varují

„Cílem vládního návrhu je zachovat stejnou dobu v důchodu všem generacím. Generaci po generaci se budeme dívat do úmrtnostních tabulek, jak se prodlužuje doba dožití. Doba strávená v důchodu se tedy nebude ani zvyšovat, ani zkracovat,“ vysvětlil Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV.

K návrhu se ale kriticky postavila Česká demografická společnost. Doporučuje mimo jiné, aby se při zvyšování důchodového věku mírně zvyšovala i doba pobírání důchodu. Přišla proto s návrhem, podle kterého by lidé ve starobní penzi měli v průměru trávit čtvrtinu života. Pro ročníky 1966 až 1977 by to znamenalo, že se jejich odchod do důchodu bude zvyšovat o jeden měsíc pro každý další ročník narození, počínaje ročníkem 1966.